فورمولا 3: فيداليس يصد هجمات كروفورد ويسجل فوزه الأول في موطنه إسبانيا

قدّم فيداليس ناشئ فريق كامبوس ريسينغ انطلاقة قوية حافظ فيها على صدارته أمام المنطلق ثانيًا خوان مانويل كوريا سائق آرت.

فيما نجح كروفورد بالتقدم إلى المركز الثاني بحلول اللفة الخامسة وقلص الفارق مع المتصدر بحلول اللفة 12 قبل أن تحتدم المنافسة جنبًا إلى جنب بين الثنائي عند المنعطف الأول، ما دفع سائق بريما ريسينغ خارج المسار في حادثة سيتم التحقيق فيها بعد السباق.

وسمحت تلك الحركة للإسباني ببناء فارق في الصدارة بلغ 1.5 ثانية، والذي حافظ عليه حتى النهاية ليسجل فوزه الأول في السلسلة.

في المقابل، حصد كروفورد منصة تتويجه الثالثة على التوالي، بعد حلوله ثانيًا كذلك في السباق الرئيسي في إيمولا وثالثًا في السباق القصير.

كايو كوليت أكمل مراكز منصة التتويج لصالح فريق ام بي موتورسبورت، وذلك بعد انطلاقه خامسًا قبل أن يتجاوز كايلين فريدريك إلى المركز الرابع في اللفة 13 وكذلك كوريا قبل لفتين من نهاية السباق.

منطلقًا من المركز التاسع، قدم أليكسندر سموليار انطلاقة رائعة قبل أن يتقدم ويكمل السباق سادسًا بعد تجاوزه أولي بيرمان خلف كوريا وآرثر لوكلير الذي حل رابعًا ما منحه صدارة الترتيب بعد انسحاب فيكتور مارتينز في وقت مبكر من السباق.

المركز السابع ذهب إلى فريدريك أمام صاحب قطب الانطلاق الأول لسباق الغد الرئيسي رومان ستانيك.

وقد أكمل ريس أوشيجيما وإسحق هاجر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: