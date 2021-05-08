فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة

تقدم السائق الروسي منطلقًا من المركز الثاني لينتزع الصدارة من جوني إدغار سائق "كارلين" في اللفة الرابعة من أصل 22 على حلبة برشلونة بعد معركة محتدمة في اللفات القليلة الأولى.

ولم يتخل سموليار عن صدارته ليسجّل أوّل فوز وأوّل منصّة تتويج له على الإطلاق، ليحصد 15 نقطة بالإضافة إلى نقطتين إضافيتين لتسجيله أسرع لفة.

فيما كان مركز الوصافة من نصيب كليمينت نوفالاك سائق "ترايدنت"، والذي صعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية في مسيرته، حاصدًا 12 نقطة أمام تشاو كوليت سائق "ام بي موتورسبورت" الذي حلّ ثالثًا في مشاركته الأولى في البطولة.

المركز الرابع كان من نصيب لوغان سارجاينت أمام جوني إدغار الذي اكتفى بالمركز الخامس بعد انطلاقه أولًا.

المركز السادس ذهب إلى أولي كالدويل سائق "بريما" أمام فريدريك فيستي ودينيس هوغر الذي سينطلق من المركز الأول في سباق الغد بعد صدارته لتصفيات الأمس.

وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان في اللفة 19 بعد خروج سيارة أوليفر راسموسين عن المسار إلى المنطقة الحصوية

وأكمل فيكتور مارتينيز وماتيو نانيني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنه سيتم عكس ترتيب المراكز الـ 12 الأولى لهذا السباق لتشكيل شبكة انطلاق سباق ما بعد ظهر اليوم، حيث سينطلق إنزو فيتيبالدي سائق "تشاروز" من المركز الأول أمام دايفيد شوماخر.

نتيجة السباق: