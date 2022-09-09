فورمولا 3: سموليار يسجل قطب الانطلاق الأول وهجار يتعرض لحادثة في مونزا
أحرز أليكسندر سموليار قطب الانطلاق الأول للجولة الختامية من موسم الفورمولا 3 على حلبة مونزا، بينما تعرض إسحق هجار لحادثة مثّلت ضربة موجعة لآماله بإحراز اللقب.
قفز سائق ام بي موتورسبورت من المركز الـ 24 ليحتل المركز الأول قبل 3 دقائق من نهاية الحصة، مسجلًا دقيقة و37.559 ثانية لينطلق أولًا في سباق الأحد الرئيسي.
فيما حل زاين مالوني ثانيًا لصالح ترايدنت بفارق أقل من 0.05 ثانية خلف سموليار وأمام زميله رومان ستانيك.
هذا وعرفت الدراما طريقها إلى هجار في منتصف الحصة، حيث انحرفت سيارته قاطعة المسار ليخرج إلى المنطقة الحصوية قبل أن يصطدم بالحواجز.
ومثّلت تلك الحادثة ضربة موجعة لآمال سائق هايتيك بإحراز قطب الانطلاق الأول وإغلاق فارق الخمس نقاط مع مارتينز، حيث سينطلق من المركز الـ 16 يوم الأحد.
وكان غريغور سوسي هو صاحب أول الأزمنة السريعة في الحصة، مسجلًا دقيقة و43.086 ثانية قبل أن يطيح به سريعًا زميله خوان مانويل كوريا.
فيما تواجد ستانيك في الصدارة أمام هجار في مرحلة ما، قبل أن يطيح آرثر لوكلير بالأخير ويحتل المركز الثاني.
وقد نجح ستانيك بتحسين زمنه في الصدارة قبل أن تتسبب حادثة هجار برفع العلم الأحمر، وعند استئناف الحصة، حسّن أولي بيرمان زمنه ليتواجد في المركز الثاني خلف ستانيك.
لكن ومع بقاء 7 دقائق على النهاية، بدأت خصائص الزحام على حلبة مونزا، إذ آثر العديد من السائقين العودة إلى خط الحظائر عوضًا عن الخروج مباشرة للفة سريعة.
وبدأت الأزمة تتهاوى بعد ذلك، مع تقدم كايو كوليت إلى المركز الرابع قبل أن يسجل سموليار الزمن الأسرع أمام مارتينز الذي سرعان ما أطاح به كل من جاك كروفورد ولوكلير.
وفي النهاية اكتفى مارتينز متصدر الترتيب بالمركز الرابع لصالح آرت أمام لوكلير وبيرمان ووليام ألاتالو وكروفورد وكوريا.
فيما سينطلق كوليت من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في سباق الغد القصير أمام بيبي مارتي وجوني إدغار.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|11
|ألكسندر سموليار
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:37.559
|2
|3
|زاين مالوني
|تريدنت
|11
|1:37.606
|0.047
|3
|2
|رومان ساتانيك
|تريدنت
|11
|1:37.750
|0.191
|4
|7
|فيكتور مارتينز
|آرت غران بري
|12
|1:37.774
|0.215
|5
|4
|آرثر لوكلير
|بريما باورتيم
|12
|1:37.945
|0.386
|6
|6
|أوليفر بيرمان
|بريما باورتيم
|11
|1:37.960
|0.401
|7
|25
|ويليام ألاتالو
|جنزر موتورسبورت
|11
|1:38.023
|0.464
|8
|5
|جاك كراوفورد
|بريما باورتيم
|12
|1:38.031
|0.472
|9
|9
|خوان مانويل كوريا
|آرت غران بري
|12
|1:38.035
|0.476
|10
|1
|جوني إدجر
|تريدنت
|11
|1:38.109
|0.550
|11
|22
|جوزيب ماريا مارتي
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:38.182
|0.623
|12
|10
|كايو كوليت
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:38.224
|0.665
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