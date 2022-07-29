فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر

سجّل سائق "ام بي موتورسبورت" الزمن الأسرع المؤقت في وقت مبكر من الحصة مع دقيقة و32.838 ثانية ليعتلي قمة جدول الأزمنة.

وكان عدد من السائقين الآخرين - بما فيهم آرثر لوكلير - في طريقهم لتحسين أزمنتهم عندما تم رفع العلم الأحمر إثر توقف سيارة كارلين التي يقودها زاك أوسوليفان على خط البداية/النهاية.

ومع بقاء دقيقتين فقط في زمن الحصة، خرج السائقون على الفور للقيام بمحاولاتهم الأخيرة، لكن الزحام تسبب بإخفاق كثيرين في إكمال لفاتهم، بما فيهم متصدر الترتيب فيكتور مارتينز، سيارات بريما الثلاث وإسحق هجار.

سموليار في المقابل تمكن من إكمال لفته الأخير قبل نهاية الحصة، حيث حسّن زمنه إلى دقيقة و32.740 ثانية ليؤمن قطب الانطلاق الأول.

ريسيه أوشيما نجح بالتقدم إلى المركز الثاني قبل شطب زمنه، ليكتفي بالمركز الـ 19 ويتقدم إثر ذلك زاين مالوني سائق ترايدنت إلى المركز الثاني.

وبالرُغم من مشاكل الزحام، تمكن أولي بيرمان ولوكلير من حجز صف الانطلاق الثاني للسباق الرئيسي.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد كان فرانكو كولابينتو أول الخارجين إلى المسار، بينما كان أول الأزمنة السريعة من نصيب جوني إدغار مع دقيقة و34.457 ثانية.

لكن سرعان ما أطاح به كايو كوليت ليتقدم إلى الصدارة أمام هجار. بيد أن إدغار نجح باستعادة الصدارة لفترة وجيزة قبل أن يُزيحه سموليار متقدمًا على بيرمان، لوكلير وكوش مايني. وذلك قبل العلم الأحمر الذي أفسد المحاولات الأخير لكثير من السائقين.

المركز الخامس في الحصة كان من نصيب غريغور سوسي أمام مايني جاك كروفورد ومارتينز.

أوليفر غيوثي الذي يخوض مشاركته الأولى في الفورمولا 3 مكان هانتر ييني المصاب سينطلق أولًا في سباق السبت القصير مع شبكة الانطلاق المعكوسة أمام كل من كولابينتو وهجار.

شبكة الانطلاق: