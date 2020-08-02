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فورمولا 3 / سيلفرستون / تقرير السباق

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب

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فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب
02-08-2020

تمكّن ألكسندر سموليار سائق "آرت غران بري" من صد الهجمات المتواصلة لدايفيد بيكمان ليسجل أوّل فوز له في الفورمولا 3 من بوابة السباق الثاني لجولة سيلفرستون، في الوقت الذي أخفق فيه متصدر البطولة أوسكار بياستري في تسجيل النقاط.

انطلق سموليار من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، حيث قدم انطلاقة قوية حافظ بها على صدارته أمام بيكمان المنطلق ثانيًا وكليمينت نوفالاك.

ورغم محاولات بيكمان لاقتناص الصدارة، لكنّ سموليار تشبّث بمركزه ليفوز بفارق 0.740 ثانية ويصبح سادس سائق مختلف يحقق الفوز في هذا الموسم، فيما حصد نوفالاك منصّة التتويج الثانية له هذا العام بحلوله ثالثًا.

المركز الرابع كان من نصيب أليكس بيروني أمام ثنائي بريما فريدريك فيستي ولوغان ساراغانت.

في المقابل، تراجعت سيارة بريما الأخيرة التي يقودها بياستري عندما انزلقت وخرج الأسترالي عن المسار إلى المنطقة الحصوية، حيث اضطر متصدر الترتيب لاحقًا إلى العودة إلى خط الحظائر والانسحاب بعدما علق نظام "دي آر اس" على سيارته.

ويعني ذلك أنّ أقرب ملاحقيه ساراغانت بات على بُعد 18 نقطة من بياستري في ترتيب السائقين.

الفائز بسباق الأمس ليام لاوسون حل سابعًا أمام ثيو بورشير، بينما أكمل ريتشارد فيرشور وجاك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

  # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
  8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 39:09.312  
  11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 20 39:10.052 0.740
  26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 20 39:10.478 1.166
  29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 20 39:11.037 1.725
  2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 20 39:11.552 2.240
  3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 20 39:11.944 2.632
  5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 39:15.760 6.448
  7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 20 39:16.303 6.991
  17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 20 39:16.913 7.601
  15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 20 39:17.201 7.889
  10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 20 39:17.670 8.358
  27 United Kingdom بين بارنيكوت United Kingdom كارلين 20 39:21.050 11.738
  21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 20 39:23.075 13.763
  20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 20 39:23.669 14.357
  25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 39:23.958 14.646
  18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 20 39:26.646 17.334
  6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 39:27.904 18.592
فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

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