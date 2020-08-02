فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب

انطلق سموليار من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، حيث قدم انطلاقة قوية حافظ بها على صدارته أمام بيكمان المنطلق ثانيًا وكليمينت نوفالاك.

ورغم محاولات بيكمان لاقتناص الصدارة، لكنّ سموليار تشبّث بمركزه ليفوز بفارق 0.740 ثانية ويصبح سادس سائق مختلف يحقق الفوز في هذا الموسم، فيما حصد نوفالاك منصّة التتويج الثانية له هذا العام بحلوله ثالثًا.

المركز الرابع كان من نصيب أليكس بيروني أمام ثنائي بريما فريدريك فيستي ولوغان ساراغانت.

في المقابل، تراجعت سيارة بريما الأخيرة التي يقودها بياستري عندما انزلقت وخرج الأسترالي عن المسار إلى المنطقة الحصوية، حيث اضطر متصدر الترتيب لاحقًا إلى العودة إلى خط الحظائر والانسحاب بعدما علق نظام "دي آر اس" على سيارته.

ويعني ذلك أنّ أقرب ملاحقيه ساراغانت بات على بُعد 18 نقطة من بياستري في ترتيب السائقين.

الفائز بسباق الأمس ليام لاوسون حل سابعًا أمام ثيو بورشير، بينما أكمل ريتشارد فيرشور وجاك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: