تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا
فورمولا 3 / بول ريكار تقرير السباق

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

أحرز أليكسندر سموليار سائق "آرت" فوزه الثاني في الفورمولا 3 لهذا الموسم هذا الموسم، وذلك بعد منافسة محتدمة في اللفة الأخيرة مع فيكتور مارتينز.

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

في سباق قصير شهد خمسة متصدرين، اندلعت الحماسة في القسم الأخير وذلك مع معركة سموليار الذي انطلق سادساً في مواجهة سائق "أم.بي موتورسبورت" الذي أنهى ثانياً.

وكان مارتينز سائق أكاديمية ألبين يتجه لتحقيق أول فوز له في الفورمولا 3 على حلبة موطنه بعد انطلاقه عاشراً ليشق طريقه عبر المنافسين، لكن سموليار نجح بتجاوزه بحركة جريئة في اللفة 20.

كالان ويليامز سائق "جينزر" الذي انطلق من المركز الأول، سجل أولى نقاطه في البطولة وأول منصة تتويج له عبر إنهائه ثالثاً، أمام لوغان سارجانت سائق "ريسينغ سيستم".

المركز الخامس كان من نصيب كليمنت نوفالاك سائق تريدنت، بينما حقق خوان مانويل كوريا سائق "آرت" المنضم من جديد إلى أكاديمية ساوبر، المركز السادس.

وحظي ويليامز بانطلاقة جيدة، بينما تجاوز سارجانت، دايفيد شوماخر ليتقدم إلى المركز الثاني، أما إيواسا فتقدم إلى المركز الثالث.

وتم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة في اللفة الثانية بعد حادثة جوناثان هوغارد.

وبحلول اللفة السابعة، دخل سموليار في معركة أمام كوريا على المركز الرابع، بينما اقتنص سارجانت الصدارة من ويليامز في معركة مشتعلة مع إيواسا، الذي عاد في اللفة العاشرة ليقتنص الصدارة، أمام مارتيز، الذي بدوره تجاوز كوريا.

وأخيراً نجح سموليار بتجاوز ويليامز إلى المرز الثالث بحلول اللفة 13، قبل أن يقتنص المركز الثاني من سارجانت في اللفة 17.

وتلقى إيواسا عقوبة خمس ثوانٍ بعد أن خرجت كامل إطاراته عن حدود المسار، ما حرمه من المنافسة على المنصة، لينتهي به المطاف ثامناً.

وشهدت اللفات الأخيرة معارك متبادلة، تبادل خلالها مارتينز، سموليار، ويليامز وسارجانت المراكز.

مارتينز اقتنص الصدارة في اللفة 18، لكن سموليار تجاوزه في اللفة الأخيرة.

بينما أخذ فريدريك فيستي سائق آرت، الذي أنهى بالمركز 15، نقاط أسرع لفة.

النتائج

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري -  
2 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 0.600 0.600
3 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 1.200 1.200
4 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1.700 1.700
5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 2.300 2.300
6 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 2.600 2.600
7 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 2.700 2.700
8 Ayumu Iwasa United Kingdom هايتيك ريسينغ 5.800 5.800
9 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 6.200 6.200
10 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 6.400 6.400
11 Jak Crawford United Kingdom هايتيك ريسينغ 8.000 8.000
12 Arthur Leclerc Italy بريما باورتيم 9.000 9.000
13 Caio Collet Netherlands ام بي موتورسبورت 9.300 9.300
14 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 9.700 9.700
15 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 12.700 12.700
16 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 12.900 12.900
17 Oliver Rasmussen Germany اتش دبليو آي آي جي 27.900 27.900
18 Pierre-Louis Chovet Spain كامبوس ريسينغ 30.700 30.700
19 Reshad de Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 31.800 31.800
20 Kaylen Frederick United Kingdom كارلين 32.200 32.200
21 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33.800 33.800
22 Ido Cohen United Kingdom كارلين 38.700 38.700
23 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 40.800 40.800
24 Filip Ugran Switzerland جنزر موتورسبورت 41.000 41.000
25 Rafael Villagómez Germany اتش دبليو آي آي جي 1:01.300 1:01.300
26 Roman Staněk United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:15.700 1:15.700
27 Amaury Cordeel Spain كامبوس ريسينغ 1:21.500 1:21.500
28 Jonny Edgar United Kingdom كارلين 1:42.800 1:42.800
29 Tijmen van Netherlands ام بي موتورسبورت 1 lap  
  Jonathan Hoggard Switzerland جنزر موتورسبورت    
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا

المقال السابق

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يضرب بقوّة ويُغرّد وحيدًا في التجارب الثالثة في بول ريكار

46دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

3
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

4
موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

5
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

21س
أحدث الأخبار
فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا
F3

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا
F3

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا

22س
فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا
F3

فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا

18-06-2021
خوان مانويل كوريا يعود إلى أكاديمية ساوبر للناشئين
F3

خوان مانويل كوريا يعود إلى أكاديمية ساوبر للناشئين

18-06-2021
فورمولا 3: هوغار يترجم قطب الانطلاق الأول إلى انتصار بالسباق الثالث في برشلونة
F3

فورمولا 3: هوغار يترجم قطب الانطلاق الأول إلى انتصار بالسباق الثالث في برشلونة

09-05-2021

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يضرب بقوّة ويُغرّد وحيدًا في التجارب الثالثة في بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يضرب بقوّة ويُغرّد وحيدًا في التجارب الثالثة في بول ريكار

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

أستون مارتن تُثني على قدرة فيتيل "المثيرة للإعجاب" في تقييم أدق تفاصيل أداء السيارة
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تُثني على قدرة فيتيل "المثيرة للإعجاب" في تقييم أدق تفاصيل أداء السيارة

مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو

ضرر السيارات في بول ريكار يُشعل جدل الحفف وحدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

ضرر السيارات في بول ريكار يُشعل جدل الحفف وحدود المسار

أحدث الأخبار

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا

فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا

خوان مانويل كوريا يعود إلى أكاديمية ساوبر للناشئين
فورمولا 3 فورمولا 3

خوان مانويل كوريا يعود إلى أكاديمية ساوبر للناشئين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.