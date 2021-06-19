فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

في سباق قصير شهد خمسة متصدرين، اندلعت الحماسة في القسم الأخير وذلك مع معركة سموليار الذي انطلق سادساً في مواجهة سائق "أم.بي موتورسبورت" الذي أنهى ثانياً.

وكان مارتينز سائق أكاديمية ألبين يتجه لتحقيق أول فوز له في الفورمولا 3 على حلبة موطنه بعد انطلاقه عاشراً ليشق طريقه عبر المنافسين، لكن سموليار نجح بتجاوزه بحركة جريئة في اللفة 20.

كالان ويليامز سائق "جينزر" الذي انطلق من المركز الأول، سجل أولى نقاطه في البطولة وأول منصة تتويج له عبر إنهائه ثالثاً، أمام لوغان سارجانت سائق "ريسينغ سيستم".

المركز الخامس كان من نصيب كليمنت نوفالاك سائق تريدنت، بينما حقق خوان مانويل كوريا سائق "آرت" المنضم من جديد إلى أكاديمية ساوبر، المركز السادس.

وحظي ويليامز بانطلاقة جيدة، بينما تجاوز سارجانت، دايفيد شوماخر ليتقدم إلى المركز الثاني، أما إيواسا فتقدم إلى المركز الثالث.

وتم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية لفترة قصيرة في اللفة الثانية بعد حادثة جوناثان هوغارد.

وبحلول اللفة السابعة، دخل سموليار في معركة أمام كوريا على المركز الرابع، بينما اقتنص سارجانت الصدارة من ويليامز في معركة مشتعلة مع إيواسا، الذي عاد في اللفة العاشرة ليقتنص الصدارة، أمام مارتيز، الذي بدوره تجاوز كوريا.

وأخيراً نجح سموليار بتجاوز ويليامز إلى المرز الثالث بحلول اللفة 13، قبل أن يقتنص المركز الثاني من سارجانت في اللفة 17.

وتلقى إيواسا عقوبة خمس ثوانٍ بعد أن خرجت كامل إطاراته عن حدود المسار، ما حرمه من المنافسة على المنصة، لينتهي به المطاف ثامناً.

وشهدت اللفات الأخيرة معارك متبادلة، تبادل خلالها مارتينز، سموليار، ويليامز وسارجانت المراكز.

مارتينز اقتنص الصدارة في اللفة 18، لكن سموليار تجاوزه في اللفة الأخيرة.

بينما أخذ فريدريك فيستي سائق آرت، الذي أنهى بالمركز 15، نقاط أسرع لفة.

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