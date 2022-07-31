فورمولا 3: سموليار يحرز الفوز في المجر والاستراتيجية الصحيحة تكافئ أوسوليفان وكوريا

قطع سائق ام.بي موتورسبورت خط النهاية بفارق 5.5 ثانية أمام زاني مالوني ليحرز فوزه الثالث في البطولة.

وحقق سموليار فوز الفريق الثاني خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد فوز شايو كوليه بالسباق القصير.

وبدءاً من قطب الانطلاق الأول على مسار مبلل، ابتعد مباشرة عن أقرب ملاحقيه بفارق 4 ثوانٍ وبقي بعيداً تماماً عن أية منافسة حتى نهاية السباق.

وخاض مالوني وأولي بيرمان صاحب المركز الثالث، منافسة فيما بينهما، لكن سائق بريما بقي في الخلف بالرغم من أن الصور تظهر اجتيازهما للخط في الوقت نفسه تقريباً.

المركز الرابع المفاجئ كان من نصيب زاك أوسوليفان الذي قرر فريقه كارلين المغامرة باتباع استراتيجية استعمال إطارات ملساء في اللفة 17، ما سمح للبريطاني بشق طريقه إلى الأمام منطلقاً من المركز 22.

المركز الخامس حققه جاك كرافورد أمام خوان مانويل كوريا، الذي غامر بدوره مع إطارات ملساء، حقق نجاحاً مماثلاً لينهي سادساً بعد انطلاقه من المركز 18.

مايني أنهى السباق سابعاً متقدما على آرثر لوكلير، بينما أكمل كوليه ومارتينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.