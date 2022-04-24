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فورمولا 3 / إيمولا تقرير السباق

فورمولا 3: ستانيك يسجل فوزه الأول بعد تجاوزٍ متأخر على بيرمان في إيمولا

أحرز رومان ستانيك فوزه الأول في الفورمولا 3 من بوابة السباق الرئيسي الفوضوي ضمن جولة إيمولا، حيث انتزع الصدارة من أولي بيرمان في اللفة ما قبل الأخيرة.

فورمولا 3: ستانيك يسجل فوزه الأول بعد تجاوزٍ متأخر على بيرمان في إيمولا

شهد السباق دخول سيارة الأمان في ثلاث مناسبات وتناوب عدة سائقين على الصدارة قبل أن يتجاوز ستانيك سيارة بريما التي يقودها بيرمان على المقطع المستقيم ليدخل من جديد ضمن معركة اللقب بعد تواجده خارج مراكز النقاط في سباقي البحرين.

وقد حافظ ستانيك على مركزه الثاني على الانطلاقة، قبل أن يتقدم للصدارة لفترة وجيزة بعد تجاوزه زميله المنطلق أولًا زاين مالوني قبل أن يعود الأخير ليحكم سيطرته على السباق مع تراجع أداء أولئك الذين حققوا تقدمًا مبكرًا على إطارات الأمطار.

لكن ستانيك عاد إلى الصدارة من جديد بعدما انزلق مالونس خلال إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان الثانية، بيد أنه خسرها بعد أن تمكن منه بيرمان وتجاوزه بالتوجه إلى المنعطف تامبوريللو.

وحاول التشيكي صاحب الـ 18 عامًا أن يبقى قريبًا من المتصدر قبل أن يضعط ويتجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة ليسجل فوزه الأول ضمن موسمه الثالث في الفورمولا 3.

من جانبه، كرر جاك كروفورد حركة تجاوز ستانيك على بيرمان ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الأخيرة، بينما استفاد إسحق هاجر سائق هايتيك من حادثة التصادم بين بيرمان وغريغور سوسي سائق آرت غران بري ليقتنص المركز الثالث.

بيرمان تراجع ليكتفي بالمركز الرابع أمام آرثر لوكلير سائق بريما وكوش مايني سائق ام بي موتورسبورت.

وقد أكمل زاك أوسوليفان (كارلين)، كيلين فريدريك (هايتيك)، دايفيد فيداليس (كامبوس) وسائق جنزر موتورسبورت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 24 45:37.829     154.630     25 1
2   5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 24 45:38.483 0.654 0.654 154.593     18  
3   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 45:42.076 4.247 3.593 154.391     15  
4   6 أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 24 45:42.557 4.728 0.481 154.364     12  
5   4 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 24 45:44.344 6.515 1.787 154.263     10  
6   12 India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 24 45:50.395 12.566 6.051 153.924     8  
7   26 زاك أوسوليفان كارلين 24 45:51.114 13.285 0.719 153.884     6  
8   17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 45:52.118 14.289 1.004 153.827     4  
9   20 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 24 45:52.774 14.945 0.656 153.791     2  
10   23   Switzerland جنزر موتورسبورت 24 45:53.275 15.446 0.501 153.763  

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فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا
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فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا
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