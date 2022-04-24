فورمولا 3: ستانيك يسجل فوزه الأول بعد تجاوزٍ متأخر على بيرمان في إيمولا

شهد السباق دخول سيارة الأمان في ثلاث مناسبات وتناوب عدة سائقين على الصدارة قبل أن يتجاوز ستانيك سيارة بريما التي يقودها بيرمان على المقطع المستقيم ليدخل من جديد ضمن معركة اللقب بعد تواجده خارج مراكز النقاط في سباقي البحرين.

وقد حافظ ستانيك على مركزه الثاني على الانطلاقة، قبل أن يتقدم للصدارة لفترة وجيزة بعد تجاوزه زميله المنطلق أولًا زاين مالوني قبل أن يعود الأخير ليحكم سيطرته على السباق مع تراجع أداء أولئك الذين حققوا تقدمًا مبكرًا على إطارات الأمطار.

لكن ستانيك عاد إلى الصدارة من جديد بعدما انزلق مالونس خلال إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان الثانية، بيد أنه خسرها بعد أن تمكن منه بيرمان وتجاوزه بالتوجه إلى المنعطف تامبوريللو.

وحاول التشيكي صاحب الـ 18 عامًا أن يبقى قريبًا من المتصدر قبل أن يضعط ويتجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة ليسجل فوزه الأول ضمن موسمه الثالث في الفورمولا 3.

من جانبه، كرر جاك كروفورد حركة تجاوز ستانيك على بيرمان ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الأخيرة، بينما استفاد إسحق هاجر سائق هايتيك من حادثة التصادم بين بيرمان وغريغور سوسي سائق آرت غران بري ليقتنص المركز الثالث.

بيرمان تراجع ليكتفي بالمركز الرابع أمام آرثر لوكلير سائق بريما وكوش مايني سائق ام بي موتورسبورت.

وقد أكمل زاك أوسوليفان (كارلين)، كيلين فريدريك (هايتيك)، دايفيد فيداليس (كامبوس) وسائق جنزر موتورسبورت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: