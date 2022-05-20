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فورمولا 3 / برشلونة تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: ستانيك يتفوق على مارتينز بـ 0.07 ثانية لينطلق أولًا في برشلونة

تمكن رومان ستانيك من التفوّق على متصدر ترتيب الفورمولا 3 فيكتور مارتنيز ليُحرز قطب الانطلاق الأول في الثانية الأخيرة على حلبة برشلونة.

فورمولا 3: ستانيك يتفوق على مارتينز بـ 0.07 ثانية لينطلق أولًا في برشلونة

تواجد الفائز بالسباق الرئيسي في إيمولا على المركز الـ13 لصالح ترايدنت قبل أن يسجل الزمن الأسرع البالغ دقيقة و33.516 ثانية ويحصد قطب الانطلاق الأول بفارق 0.07 ثانية فقط عن سائق آرت غران بري.

ويواصل ستانيك بذلك سلسلة تأدياته الثابتة في التصفيات حتى الآن، وذلك بعد تأهله ثانيًا في البحرين وإيمولا.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق سيكون من نصيب أليكسندر سموليار لصالح "ام بي موتورسبورت"، وذلك بعد صدارته المبكرة للحصة قبل أن يطيح به كل من مارتينز وستانيك.

وشهدت الحصة منافسة محتدمة، حيث كانت ثانية واحدة فقط تفصل بين الـ 14 الأوائل خلال المحاولات الأولى في الحصة، والتي شهدت كذلك انحراف ستانيك عن المسار وكذلك ويليام ألاتالو إلى المنطقة الحصوية في مناسبتين.

وتناوب عدد من السائقين على الصدارة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، حيث اعتلى إسحق هاجر قمة الأزمنة قبل أن يطيح به أولي بيرمان.

لكن سرعان ما خسرها سائق بريما لصالح سموليار الذي سجل الزمن الأسرع حينها مع دقيقة و33.613 ثانية.

ليأتي مارتينز وينتزع الصدارة بزمن أسرع بـ 0.05 ثانية ويتواجد في المحاولات الأخيرة أمام سموليار وهاجر.

بيد أن كلمة الفصل كانت لستانيك في اللحظات الأخيرة ليسجل الزمن الأسرع ويحرز قطب الانطلاق الأول.

هاجر سينطلق رابعًا أمام آرثر لوكلير، بيرمان، كايو كوليت وكايلن فريدريك، فيما أكمل جاك كراوفورد وخوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 11 1:33.516  
2 7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 11 1:33.568 0.052
3 11 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 11 1:33.613 0.097
4 18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:33.726 0.210
5 4 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 11 1:33.731 0.215
6 6 أوليفر بريمان Italy بريما باورتيم 11 1:33.747 0.231
7 10 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 11 1:33.750 0.234
8 17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:33.805 0.289
9 5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 11 1:33.825 0.309
10 9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 11 1:33.857 0.341
11 20 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 11 1:33.873 0.357

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