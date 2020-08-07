فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون

تواجد سارجينت في الصدارة بعد المحاولات الأولى، في الوقت الذي توقفت فيه سيارة بياستري ناشئ رينو عند مدخل خط الحظائر، قبل أن يتم سحبها إلى المرآب.

ومع خروج السائقين إلى الحلبة ضمن محالاتهم الثانية والأخيرة، لحق بهم بياستري بعد بضعة دقائق، قبل أن تتوقف سيارته من جديد ما تسبب برفع العلم الأحمر وتوقف الحصة في الوقت الذي كان فيه منافسو سارجينت ضمن لفاتهم السريعة لمحاولة الإطاحة به من الصدارة.

لكن ثلاثة سائقين فقط كانوا قادرين على تسجيل أزمنة سريعة قبل توقف الحصة، حيث تمكن إنزو فيتيبالدي ناشيء فيراري من تحسين زمنه ليتقدم إلى المركز الثالث.

ومع استئناف الحصة قبل أربع دقائق فقط من نهايتها القعلية، حسّن سارجينت زمنه بأكثر من نصف ثانية ليضمن قطب الانطلاق الثاني على التوالي له مع دقيقة و45.597 ثانية.

فيما سيصطف ناشئ ريد بُل ليام لاوسون - الذي فاز بسباق السبت الماضي منطلقًا من المركز الثاني - من جديد على صف الانطلاق الأوّل جوار سارجينت .

المركز الثالث كان من نصيب جايك هيوز على أرضه أمام فريدريك فيستي وبينت فيسكال.

ناشئ ساوبر صاحب الـ 16 عامًا ثيو بروشير سينطلق من المركز السادس أمام جاك دوهان.

فيما أكمل كل من دايفيد بيكمان وبين بارنيكوت وليريك زينديلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.