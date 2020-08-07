أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 2
06 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 3
08 أغسطس
الحدث التالي خلال
08 ساعات
:
09 دقيقة
:
44 ثانية
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
Postponed
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 3 / جولة سيلفرستون الثانية / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون
07-08-2020

تمكّن لوغان سارجينت من إحراز قطب الانطلاق الأوّل للمرة الثانية على التوالي على حلبة سيلفرستون، في الوقت الذي واجه فيه المتاعب زميله ومتصدر بطولة الفورمولا 3 أوسكار بياستري.

تواجد سارجينت في الصدارة بعد المحاولات الأولى، في الوقت الذي توقفت فيه سيارة بياستري ناشئ رينو عند مدخل خط الحظائر، قبل أن يتم سحبها إلى المرآب.

ومع خروج السائقين إلى الحلبة ضمن محالاتهم الثانية والأخيرة، لحق بهم بياستري بعد بضعة دقائق، قبل أن تتوقف سيارته من جديد ما تسبب برفع العلم الأحمر وتوقف الحصة في الوقت الذي كان فيه منافسو سارجينت ضمن لفاتهم السريعة لمحاولة الإطاحة به من الصدارة.

لكن ثلاثة سائقين فقط كانوا قادرين على تسجيل أزمنة سريعة قبل توقف الحصة، حيث تمكن إنزو فيتيبالدي ناشيء فيراري من تحسين زمنه ليتقدم إلى المركز الثالث.

ومع استئناف الحصة قبل أربع دقائق فقط من نهايتها القعلية، حسّن سارجينت زمنه بأكثر من نصف ثانية ليضمن قطب الانطلاق الثاني على التوالي له مع دقيقة و45.597 ثانية.

فيما سيصطف ناشئ ريد بُل ليام لاوسون - الذي فاز بسباق السبت الماضي منطلقًا من المركز الثاني - من جديد على صف الانطلاق الأوّل جوار سارجينت .

المركز الثالث كان من نصيب جايك هيوز على أرضه أمام فريدريك فيستي وبينت فيسكال.

ناشئ ساوبر صاحب الـ 16 عامًا ثيو بروشير سينطلق من المركز السادس أمام جاك دوهان.

فيما أكمل كل من دايفيد بيكمان وبين بارنيكوت وليريك زينديلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب

المقال السابق

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 3
الحدث جولة سيلفرستون الثانية

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب
19د

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك

ماركيز يكسر صفيحة معدنية في ذراعه وهو يحاول فتح نافذة منزله
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يكسر صفيحة معدنية في ذراعه وهو يحاول فتح نافذة منزله

هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021

أحدث الأخبار

فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون
F3 فورمولا 3 / تقرير التجارب التأهيليّة
42د

فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

19د
2
فورمولا 1

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

3
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

4
فورمولا 1

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

5
فورمولا 1

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

أحدث الأخبار

فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون
F3

فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب
F3

فورمولا 3: سموليار يحرز فوزه الأوّل في سيلفرستون وبياستري المتصدر ينسحب

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون
F3

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال
F3

فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال

فورمولا 3: بورشير يسجل فوزه الثاني لهذا الموسم من بوابة المجر
F3

فورمولا 3: بورشير يسجل فوزه الثاني لهذا الموسم من بوابة المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.