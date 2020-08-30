فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

انطلق سارجينت من المركز الثالث في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة اليوم بعدما حلّ ثامنًا في السباق الرئيسي بالأمس بسبب مشاكل المحرك التي أهدت صدارة الترتيب إلى زميله في بريما أوسكار بياستري.

وسرعان ما تقدم سارجينت صاحب الـ 19 عامًا إلى المركز الثاني بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، في حين قدم ناشئ ريد بُل ليام لاوسون انطلاقة بطيئة ليتراجع إلى المركز الخامس من صف الانطلاق الأوّل.

ورغم محاولته مقارعة المنطلق أولًا ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" في اللفة الافتتاحية، لكنّ سارجينت خرج عن المسار ليظل خلف الفائز بجائزة ماكاو الكبرى 2019.

لكن وفي اللفّة الثالثة، تمكّن سارجينت من تجاوز فيرشور عند مخرج منعطف رايديلون، قبل أن يتمكّن زميله كذلك فريدريك فيستي من تجاوز فيرشور هو الآخر نحو مركز الوصافة لتحقق بريما الثنائية في هذا السباق.

وبذلك الفوز - الذي يمثّل الانتصار الثاني له هذا الموسم - استعاد سارجينت الصدارة، في حين أحرز فيستي أوّل منصة تتويج له منذ تحقيق فوزه الأوّل في البكولة في النمسا.

آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب لاسون بعد تجاوزه ثيو بورشير قبل 6 لفات من النهاية.

ألكسندر سموليار حلّ رابعًا أمام بياستري الذي تجاوز بورشير كذلك، لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ إثر تجاوزه غير القانون على فيرشور في وقت مبكر من السباق.

المركز السابع كان من نصيب فيرشور أمام الفائز بسباق الأمس ليريم زينديلي، فيما أكمل دايفيد بيكمان وسيباستيان فيرنانديز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: