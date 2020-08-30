أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
السباق خلال
02 ساعات
:
49 دقيقة
:
17 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 5
12 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة برلين 6
13 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
Canceled
آر
دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
03 سبتمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان / تقرير السباق

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

تمكّن لوغان سارجينت من استعادة صدارة ترتيب السائقين في بطولة الفورمولا 3 عبر فوزه بالسباق الثاني لجولة سبا-فرانكورشان.

انطلق سارجينت من المركز الثالث في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة اليوم بعدما حلّ ثامنًا في السباق الرئيسي بالأمس بسبب مشاكل المحرك التي أهدت صدارة الترتيب إلى زميله في بريما أوسكار بياستري.

وسرعان ما تقدم سارجينت صاحب الـ 19 عامًا إلى المركز الثاني بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، في حين قدم ناشئ ريد بُل ليام لاوسون انطلاقة بطيئة ليتراجع إلى المركز الخامس من صف الانطلاق الأوّل.

ورغم محاولته مقارعة المنطلق أولًا ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" في اللفة الافتتاحية، لكنّ سارجينت خرج عن المسار ليظل خلف الفائز بجائزة ماكاو الكبرى 2019.

لكن وفي اللفّة الثالثة، تمكّن سارجينت من تجاوز فيرشور عند مخرج منعطف رايديلون، قبل أن يتمكّن زميله كذلك فريدريك فيستي من تجاوز فيرشور هو الآخر نحو مركز الوصافة لتحقق بريما الثنائية في هذا السباق.

وبذلك الفوز - الذي يمثّل الانتصار الثاني له هذا الموسم - استعاد سارجينت الصدارة، في حين أحرز فيستي أوّل منصة تتويج له منذ تحقيق فوزه الأوّل في البكولة في النمسا.

آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب لاسون بعد تجاوزه ثيو بورشير قبل 6 لفات من النهاية.

ألكسندر سموليار حلّ رابعًا أمام بياستري الذي تجاوز بورشير كذلك، لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ إثر تجاوزه غير القانون على فيرشور في وقت مبكر من السباق.

المركز السابع كان من نصيب فيرشور أمام الفائز بسباق الأمس ليريم زينديلي، فيما أكمل دايفيد بيكمان وسيباستيان فيرنانديز  ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 17 37:52.233  
2   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 17 37:53.034 0.801
3   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 38:00.969 8.736
4   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 17 38:01.713 9.480
5   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 17 38:05.634 13.401
6   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 17 38:08.390 16.157
7   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 17 38:09.391 17.158
8   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 17 38:15.646 23.413
9   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 17 38:17.115 24.882
10   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 17 38:17.778 25.545
11   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 17 38:19.898 27.665
12   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 17 38:23.662 31.429
13   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 17 38:24.688 32.455
14   27 Germany دايفيد شوماخر United Kingdom كارلين 17 38:30.092 37.859
15   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 17 38:31.173 38.940
16   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 17 38:33.279 41.046
17   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 17 38:35.958 43.725
18   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 38:38.121 45.888
فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

المقال السابق

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 3
الحدث سبا-فرانكورشان

الأكثر شعبية اليوم

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

لوكلير متفاجئ برؤية فيراري بعيدة بذلك الحدّ في تجارب بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير متفاجئ برؤية فيراري بعيدة بذلك الحدّ في تجارب بلجيكا الكبرى

فيا: منع الأفضلية غير المشروعة السبب وراء حظر ضبط المحرك للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: منع الأفضلية غير المشروعة السبب وراء حظر ضبط المحرك للتصفيات

أحدث الأخبار

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا
F3 فورمولا 3 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة
F3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

2
فورمولا 3

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

31د
3
فورمولا 1

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

أحدث الأخبار

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب
F3

فورمولا 3: سارجينت يفوز بالسباق الثاني في سبا ويستعيد صدارة الترتيب

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة
F3

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا
F3

فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة
F3

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون
F3

فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.