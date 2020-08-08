فورمولا 3: سارجينت يحقق فوزه الأوّل ويتقدم لصدارة البطولة في سيلفرستون

انطلق سارجينت سائق بريما من المركز الأوّل للمرة الثانية، لكنّه كان قادرًا في هذه المناسبة على ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز مستحق.

بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الـ 19 مع كارلين، نجح الأمريكي صاحب الـ 19 عامًا في الهيمنة على السباق منذ البداية، في الوقت الذي تعثّر فيه منافسوه في الخلف.

حيث اقتنص جايك هيوز المركز الثاني من ليام لاوسون بعد معركة حامية، لكنه لم يتمكن من مقارعة سارجينت في الصدارة، قبل أن يعود لاسون ويسلط عليه هجومًا شرسًا في المراحل الأخيرة من السباق.

لكنّ الأعلام الصفراء حرمته من محاولة هجوم أخيرة في اللفّة ما قبل الأخيرة، ليحسم هيوز مركز الوصافة لصالحه، مسجلًا أول منصة تتويج له هذا الموسم أمام لاوسون.

على سيارة بريما الثانية، تمكّن فريدريك فيستي من حصد المركز الرابع أمام دايفيد بيكمان الذي يواصل تأدياته القوية هذا الموسم.

المركز السادس كان من نصيب ثيو بورشير أمام متصدر البطولة السابق أوسكار بياستري.

فيما كان آخر مراكز النقاط من نصيب سائق "ام بي موتورسبورت" بينت فيسكال الذي حل ثامنًا أمام كليمينت نوفالاك وليريم زينديلي الذي سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق: