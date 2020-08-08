فورمولا 3: سارجينت يحقق فوزه الأوّل ويتقدم لصدارة البطولة في سيلفرستون
فرض لوغان سارجينت سيطرة كاملة على مجريات السباق الأوّل من جولة سيلفرستون الثانية في بطولة الفورمولا 3، محققًا بذلك فوزه الأوّل في السلسلة وصاعدًا إلى صدارة الترتيب.
انطلق سارجينت سائق بريما من المركز الأوّل للمرة الثانية، لكنّه كان قادرًا في هذه المناسبة على ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز مستحق.
بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الـ 19 مع كارلين، نجح الأمريكي صاحب الـ 19 عامًا في الهيمنة على السباق منذ البداية، في الوقت الذي تعثّر فيه منافسوه في الخلف.
حيث اقتنص جايك هيوز المركز الثاني من ليام لاوسون بعد معركة حامية، لكنه لم يتمكن من مقارعة سارجينت في الصدارة، قبل أن يعود لاسون ويسلط عليه هجومًا شرسًا في المراحل الأخيرة من السباق.
لكنّ الأعلام الصفراء حرمته من محاولة هجوم أخيرة في اللفّة ما قبل الأخيرة، ليحسم هيوز مركز الوصافة لصالحه، مسجلًا أول منصة تتويج له هذا الموسم أمام لاوسون.
على سيارة بريما الثانية، تمكّن فريدريك فيستي من حصد المركز الرابع أمام دايفيد بيكمان الذي يواصل تأدياته القوية هذا الموسم.
المركز السادس كان من نصيب ثيو بورشير أمام متصدر البطولة السابق أوسكار بياستري.
فيما كان آخر مراكز النقاط من نصيب سائق "ام بي موتورسبورت" بينت فيسكال الذي حل ثامنًا أمام كليمينت نوفالاك وليريم زينديلي الذي سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|3
|لوجان سارجينت
|بريما باورتيم
|20
|36:14.262
|2
|15
|جايك هيوز
|اتش دبليو آي آي جي
|20
|36:15.814
|1.552
|3
|5
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|20
|36:16.287
|2.025
|4
|2
|فردريك فيستي
|بريما باورتيم
|20
|36:16.601
|2.339
|5
|11
|ديفيد بيكمانن
|تريدنت
|20
|36:19.132
|4.870
|6
|7
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|20
|36:23.632
|9.370
|7
|1
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|20
|36:24.349
|10.087
|8
|18
|بينت فيسكال
|ام بي موتورسبورت
|20
|36:24.967
|10.705
|9
|26
|كليمنت نوفالك
|كارلين
|20
|36:25.344
|11.082
|10
|10
|ليريم زينديلي
|تريدنت
|20
|36:25.797
|11.535
|11
|27
|بين بارنيكوت
|كارلين
|20
|36:26.334
|12.072
|12
|28
|كاميرون داس
|كارلين
|20
|36:28.546
|14.284
|13
|8
|ألكسندر سموليار
|آرت غران بري
|20
|36:31.477
|17.215
|14
|29
|أليكس بروني
|كامبوس ريسينغ
|20
|36:31.977
|17.715
|15
|25
|دايفيد شوماخر
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20
|36:34.737
|20.475
|16
|4
|ماكس فيوتريل
|هايتيك ريسينغ
|20
|36:35.630
|21.368
|17
|14
|إنزو فيتيبالدي
|اتش دبليو آي آي جي
|20
|36:36.540
|22.278
|18
|24
|إيغور فراجا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20
|36:37.233
|22.971
|19
|17
|ريتشارد فيرشور
|ام بي موتورسبورت
|20
|36:37.703
|23.441
|20
|31
|صوفيا فلورش
|كامبوس ريسينغ
|20
|36:38.340
|24.078
|21
|12
|أولي كالدويل
|تريدنت
|20
|36:38.631
|24.369
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