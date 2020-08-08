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فورمولا 3 / جولة سيلفرستون الثانية / تقرير السباق

فورمولا 3: سارجينت يحقق فوزه الأوّل ويتقدم لصدارة البطولة في سيلفرستون

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فورمولا 3: سارجينت يحقق فوزه الأوّل ويتقدم لصدارة البطولة في سيلفرستون
08-08-2020

فرض لوغان سارجينت سيطرة كاملة على مجريات السباق الأوّل من جولة سيلفرستون الثانية في بطولة الفورمولا 3، محققًا بذلك فوزه الأوّل في السلسلة وصاعدًا إلى صدارة الترتيب.

انطلق سارجينت سائق بريما من المركز الأوّل للمرة الثانية، لكنّه كان قادرًا في هذه المناسبة على ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز مستحق.

بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الـ 19 مع كارلين، نجح الأمريكي صاحب الـ 19 عامًا في الهيمنة على السباق منذ البداية، في الوقت الذي تعثّر فيه منافسوه في الخلف.

حيث اقتنص جايك هيوز المركز الثاني من ليام لاوسون بعد معركة حامية، لكنه لم يتمكن من مقارعة سارجينت في الصدارة، قبل أن يعود لاسون ويسلط عليه هجومًا شرسًا في المراحل الأخيرة من السباق.

لكنّ الأعلام الصفراء حرمته من محاولة هجوم أخيرة في اللفّة ما قبل الأخيرة، ليحسم هيوز مركز الوصافة لصالحه، مسجلًا أول منصة تتويج له هذا الموسم أمام لاوسون.

على سيارة بريما الثانية، تمكّن فريدريك فيستي من حصد المركز الرابع أمام دايفيد بيكمان الذي يواصل تأدياته القوية هذا الموسم.

المركز السادس كان من نصيب ثيو بورشير أمام متصدر البطولة السابق أوسكار بياستري.

فيما كان آخر مراكز النقاط من نصيب سائق "ام بي موتورسبورت" بينت فيسكال الذي حل ثامنًا أمام كليمينت نوفالاك وليريم زينديلي الذي سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 20 36:14.262  
2   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 20 36:15.814 1.552
3   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 36:16.287 2.025
4   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 20 36:16.601 2.339
5   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 20 36:19.132 4.870
6   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 20 36:23.632 9.370
7   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 20 36:24.349 10.087
8   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 20 36:24.967 10.705
9   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 20 36:25.344 11.082
10   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 20 36:25.797 11.535
11   27 United Kingdom بين بارنيكوت United Kingdom كارلين 20 36:26.334 12.072
12   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 20 36:28.546 14.284
13   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 36:31.477 17.215
14   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 20 36:31.977 17.715
15   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 36:34.737 20.475
16   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 36:35.630 21.368
17   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 20 36:36.540 22.278
18   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 36:37.233 22.971
19   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 20 36:37.703 23.441
20   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 20 36:38.340 24.078
21   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 20 36:38.631 24.369
فورمولا 3: سارجينت يتفوق على لاوسون وينطلق أولًا في سيلفرستون

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