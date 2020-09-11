فورمولا 3: زينديلي ينطلق أولًا في جولة موجيللو الختامية الحاسمة للقب

سينطلق زينديلي أولّا للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تسجيله الزمن الأسرع على حلبة موجيللو بتوقيت وقدره دقيقة و35.328 ثانية.

وقد تفوّق زينديلي بفارق 0.034 ثانية فقط على لوغان سارجينت الذي يتأخّر بفارق 8 نقاط فقط خلف زميله المتصدّر بياستري.

لكنّ سارجينت سيتراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لينطلق خامسًا إثر العقوبة التي تلقاها جرّاء التسبب بحادثة التصادم مع زميله في بريما فريدريك فيستي نهاية الأسبوع الماضي في مونزا.

ونتيجة لتلك العقوبة، سيتقدم جايك هيوز إلى صف الانطلاق الأوّل لينطلق ثانيًا أمام فيستي وإنزو فيتيبالدي الذي سينطلق ضمن أفضل مركز له في البطولة حتى الآن.

ثنائي "آرت غران بري" سيباستيان فيرنانديز وثيو بورشير - الأخير منهما أحد أربعة سائقين آخرين ضمن منافسة نظرية على اللقب إلى جانب بياستري وسارجينت - سينطلقان من المركزين السادس والسابع تواليًا.

منافس آخر على اللقب وهو دايفيد بيكمان تأهّل بالمركز الثامن أمام ناشئ ريد بُل دينيس هوغار سائق "هايتيك جي بي" وألكسندر سموليار سائق آرت الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ورغم تأهّله بالمركز الـ 11، لكنّ بياستري سينطق من المركز الـ 16 إثر عقوبة التراجع خمسة مراكز التي تلقاها على إثر دفع بيكمان خارج المسار في مونزا.