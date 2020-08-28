فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا
حصد ليريم زينديلي قطب الانطلاق الأوّل له في الفورمولا 3 بعدما سجّل الزمن الأسرع في تصفيات جائزة بليجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان والتي انتهت حصّتها قبل الموعد بسبب هطول أمطار غزيرة في منتصفها.
شهدت الحصة رفع العلم الأحمر بعد 8 دقائق فقط عندما انزلقت سيارة مايكل بيلوف واصطدمت بالحواجز، وكان 9 فقط من 30 سائقًا تمكنوا من تسجيل أزمنة في تلك المرحلة، حيث كان زينديلي الأسرع بزمن بلغ دقيقتين و05.393 ثانية.
ثنائي آرت غران بري، ثيو بورشير وألكساندر سموليار، أكمل المراكز الثالث الأولى.
ومع استئناف الحصة، تمكن لوغان سارجينت سائق بريما ومتصدر البطولة من أن يكون الأقرب للثلاثة الأوائل، بتسجيله رابع أسرع زمن في الحصة بفارق 6 أعشار من الثانية عن زينديلي.
هذا ولم يتمكن السائقون من تحسين أزمنتهم بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الحلبة.
في المركز الخامس تأهّل زميل زينديلي بالفريق دايفيد بيكمان أمام الفائز بجائزة ماكاو الكبرى 2019 ريتشارد فيرشور وناشئ ريد بُل ليام لاوسون.
المركز الثامن كان من نصيب أوسكار بياستري وصيف البطولة أمام فريدريك فيستي.
وقد أكمل سائق كامبوس ريسينغ ألسكاندر بيروني ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|10
|ليريم زينديلي
|تريدنت
|7
|2:05.393
|2
|7
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|7
|2:05.596
|0.203
|3
|8
|ألكسندر سموليار
|آرت غران بري
|6
|2:05.807
|0.414
|4
|3
|لوجان سارجينت
|بريما باورتيم
|5
|2:06.079
|0.686
|5
|11
|ديفيد بيكمانن
|تريدنت
|6
|2:06.112
|0.719
|6
|17
|ريتشارد فيرشور
|ام بي موتورسبورت
|7
|2:06.144
|0.751
|7
|5
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|6
|2:06.172
|0.779
|8
|1
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|5
|2:06.206
|0.813
|9
|2
|فردريك فيستي
|بريما باورتيم
|5
|2:06.315
|0.922
|10
|29
|أليكس بروني
|كامبوس ريسينغ
|7
|2:06.413
|1.020
|11
|12
|أولي كالدويل
|تريدنت
|7
|2:06.444
|1.051
|12
|15
|جايك هيوز
|اتش دبليو آي آي جي
|7
|2:06.468
|1.075
|13
|16
|جاك دوهان
|اتش دبليو آي آي جي
|6
|2:06.505
|1.112
|14
|22
|ماتيو نانيني
|جنزر موتورسبورت
|6
|2:06.588
|1.195
|15
|14
|إنزو فيتيبالدي
|اتش دبليو آي آي جي
|7
|2:06.758
|1.365
|16
|9
|سيباستيان فيرنانديز
|آرت غران بري
|7
|2:06.867
|1.474
|17
|21
|فيدريكو مالفستيتي
|جنزر موتورسبورت
|6
|2:06.999
|1.606
|18
|24
|إيغور فراجا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|6
|2:07.245
|1.852
|19
|19
|لوكاس دونر
|ام بي موتورسبورت
|6
|2:07.504
|2.111
|20
|31
|ندرياس إستنر
|كامبوس ريسينغ
|6
|2:07.510
|2.117
|21
|20
|كالان ويليامز
|جنزر موتورسبورت
|7
|2:07.530
|2.137
|22
|27
|دايفيد شوماخر
|كارلين
|7
|2:07.698
|2.305
|23
|26
|كليمنت نوفالك
|كارلين
|8
|2:07.972
|2.579
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