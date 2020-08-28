فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

شهدت الحصة رفع العلم الأحمر بعد 8 دقائق فقط عندما انزلقت سيارة مايكل بيلوف واصطدمت بالحواجز، وكان 9 فقط من 30 سائقًا تمكنوا من تسجيل أزمنة في تلك المرحلة، حيث كان زينديلي الأسرع بزمن بلغ دقيقتين و05.393 ثانية.

ثنائي آرت غران بري، ثيو بورشير وألكساندر سموليار، أكمل المراكز الثالث الأولى.

ومع استئناف الحصة، تمكن لوغان سارجينت سائق بريما ومتصدر البطولة من أن يكون الأقرب للثلاثة الأوائل، بتسجيله رابع أسرع زمن في الحصة بفارق 6 أعشار من الثانية عن زينديلي.

هذا ولم يتمكن السائقون من تحسين أزمنتهم بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الحلبة.

في المركز الخامس تأهّل زميل زينديلي بالفريق دايفيد بيكمان أمام الفائز بجائزة ماكاو الكبرى 2019 ريتشارد فيرشور وناشئ ريد بُل ليام لاوسون.

المركز الثامن كان من نصيب أوسكار بياستري وصيف البطولة أمام فريدريك فيستي.

وقد أكمل سائق كامبوس ريسينغ ألسكاندر بيروني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: