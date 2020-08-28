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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

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فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

حصد ليريم زينديلي قطب الانطلاق الأوّل له في الفورمولا 3 بعدما سجّل الزمن الأسرع في تصفيات جائزة بليجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان والتي انتهت حصّتها قبل الموعد بسبب هطول أمطار غزيرة في منتصفها.

شهدت الحصة رفع العلم الأحمر بعد 8 دقائق فقط عندما انزلقت سيارة مايكل بيلوف واصطدمت بالحواجز، وكان 9 فقط من 30 سائقًا تمكنوا من تسجيل أزمنة في تلك المرحلة، حيث كان زينديلي الأسرع بزمن بلغ دقيقتين و05.393 ثانية.

ثنائي آرت غران بري، ثيو بورشير وألكساندر سموليار، أكمل المراكز الثالث الأولى.

ومع استئناف الحصة، تمكن لوغان سارجينت سائق بريما ومتصدر البطولة من أن يكون الأقرب للثلاثة الأوائل، بتسجيله رابع أسرع زمن في الحصة بفارق 6 أعشار من الثانية عن زينديلي.

هذا ولم يتمكن السائقون من تحسين أزمنتهم بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الحلبة.

في المركز الخامس تأهّل زميل زينديلي بالفريق دايفيد بيكمان أمام الفائز بجائزة ماكاو الكبرى 2019 ريتشارد فيرشور وناشئ ريد بُل ليام لاوسون.

المركز الثامن كان من نصيب أوسكار بياستري وصيف البطولة أمام فريدريك فيستي.

وقد أكمل سائق كامبوس ريسينغ ألسكاندر بيروني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 7 2:05.393  
2 7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 7 2:05.596 0.203
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 6 2:05.807 0.414
4 3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 5 2:06.079 0.686
5 11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 6 2:06.112 0.719
6 17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 7 2:06.144 0.751
7 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 6 2:06.172 0.779
8 1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 5 2:06.206 0.813
9 2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 5 2:06.315 0.922
10 29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 7 2:06.413 1.020
11 12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 7 2:06.444 1.051
12 15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 7 2:06.468 1.075
13 16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 6 2:06.505 1.112
14 22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 6 2:06.588 1.195
15 14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 7 2:06.758 1.365
16 9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 7 2:06.867 1.474
17 21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 6 2:06.999 1.606
18 24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 6 2:07.245 1.852
19 19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 6 2:07.504 2.111
20 31 Germany ندرياس إستنر Spain كامبوس ريسينغ 6 2:07.510 2.117
21 20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 7 2:07.530 2.137
22 27 Germany دايفيد شوماخر United Kingdom كارلين 7 2:07.698 2.305
23 26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 8 2:07.972 2.579
فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

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السلاسل فورمولا 3
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