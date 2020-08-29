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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان / تقرير السباق

فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

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فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

تمكن ليريم زينديلي من إحراز أوّل انتصار له في الفورمولا 3 بعدما فرض هيمنته منطلقًا من المركز الأوّل في السباق الأوّل لجولة سبا-فرانكورشان، في الوقت الذي كلّفت فيه مشاكل المحرك لوغان سارجينت صدارة البطولة.

تصدّر زينديلي كلّ لفات السباق بعد انطلاقه من المركز الأوّل ليُحرز الفوز الأوّل الذي حُرم منه في اللفّة الأخيرة خلال السباق الثامي لجولة سيلفرستون في وقت سابق من الموسم.

ولم تشهد اللفّة الافتتاحية الإثارة المعتادة، حيث ظلّ الثمانية الأوائل في مراكزهم التي انطلقوا عليها.

وقد حافظ زينديلي بعد ذلك على مركزه من هجمات ثيو بورشير ناشئ ساوبر، حيث تمكّن بطل الفورولا الألمانية لموسم 2018 من عبر خط النهاية أولًا مانحًا فريقه ترايدنت ثالث فوز له على التوالي بالسباق الأوّل في سبا.

في المقابل، اكتفى بورشير بمركز الوصافة مسجلًا منصّة التتويج الرابعة له هذا الموسم، بينما أكمل دايفيد ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

في المركز الرابع حلّ ألكسندر سموليار سائق آرت، حيث سجّل بذلك أفضل نتيحة له خلال موسمه الأوّل في البطولة.

سارجينت الذي كان يحتل المركز الخامس، واجه مشاكل على المحرك تسببت بتراجعه إلى المركز الثامن، حيث نجح بتجاوزه كل من منافسه على اللقب أوسكار بياستري في المركز الخامس وفريدريك فيستي بالمركز السادس وأولي كالدويل في المركز السابع.

وقد أكمل ليام لاوسون وريتشارد فريشور ترتيب المراكز العشرة الأولى، بينما سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 17 38:04.971  
2   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 17 38:09.018 4.047
3   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 17 38:10.675 5.704
4   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 17 38:20.014 15.043
5   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 17 38:20.604 15.633
6   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 17 38:24.056 19.085
7   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 17 38:27.789 22.818
8   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 17 38:27.938 22.967
9   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 38:29.542 24.571
10   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 17 38:29.865 24.894
11   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 17 38:30.556 25.585
12   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 17 38:31.849 26.878
13   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 17 38:32.852 27.881
14   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 17 38:35.139 30.168
15   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 38:35.596 30.625
16   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 17 38:35.824 30.853
17   27 Germany دايفيد شوماخر United Kingdom كارلين 17 38:38.946 33.975
18   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 17 38:40.025 35.054
19   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 17 38:40.696 35.725
فورمولا 3: زينديلي يسجل قطب الانطلاق الأوّل له من بوابة سبا

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