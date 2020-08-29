فورمولا 3: زينديلي يسجل أول فوز له في سبا وسارجينت يخسر صدارة البطولة

تصدّر زينديلي كلّ لفات السباق بعد انطلاقه من المركز الأوّل ليُحرز الفوز الأوّل الذي حُرم منه في اللفّة الأخيرة خلال السباق الثامي لجولة سيلفرستون في وقت سابق من الموسم.

ولم تشهد اللفّة الافتتاحية الإثارة المعتادة، حيث ظلّ الثمانية الأوائل في مراكزهم التي انطلقوا عليها.

وقد حافظ زينديلي بعد ذلك على مركزه من هجمات ثيو بورشير ناشئ ساوبر، حيث تمكّن بطل الفورولا الألمانية لموسم 2018 من عبر خط النهاية أولًا مانحًا فريقه ترايدنت ثالث فوز له على التوالي بالسباق الأوّل في سبا.

في المقابل، اكتفى بورشير بمركز الوصافة مسجلًا منصّة التتويج الرابعة له هذا الموسم، بينما أكمل دايفيد ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

في المركز الرابع حلّ ألكسندر سموليار سائق آرت، حيث سجّل بذلك أفضل نتيحة له خلال موسمه الأوّل في البطولة.

سارجينت الذي كان يحتل المركز الخامس، واجه مشاكل على المحرك تسببت بتراجعه إلى المركز الثامن، حيث نجح بتجاوزه كل من منافسه على اللقب أوسكار بياستري في المركز الخامس وفريدريك فيستي بالمركز السادس وأولي كالدويل في المركز السابع.

وقد أكمل ليام لاوسون وريتشارد فريشور ترتيب المراكز العشرة الأولى، بينما سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق: