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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان تقرير السباق

فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

حقّق جاك دوهان فوزه الثاني في بطولة الفورمولا 3 خلال السباق القصير الثاني ضمن جولة سبا-فرانكورشان الذي أثّرت عليه سيارة الأمان في الأجواء الممطرة.

فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

انطلق السباق في أجواء جافة بعد الأمطار المبكّرة، بالرغم من تواصل وجود بعض الرذاذ، حيث حافظ دوهان على صدارته.

وأُجبر أليكسندر سموليار على الخروج عن المسار في المنعطف الأوّل، في حين تقدّم لوغان سارجنت من المركز الخامس إلى الثالث وكسب فيستي ثلاثة مراكز ليصعد إلى المركز السادس.

وبحلول اللفّة الرابعة فقد تمتّع دوهان بأفضليّة ثلاث ثوانٍ في الصدارة أمام زميله دافيد شوماخر.

في المقابل تسبّب آرثر لوكلير في التفاف سيارة جوناثان هوغارد أثناء دفاع الأخير عن مركزه التاسع، وكان ديني هاوغر متصدّر البطولة مباشرة خلفه، في حين تراجع هوغارد إلى آخر الترتيب.

ودخل الثنائيّ حينها في منافسة ثنائيّة، لكنّ لوكلير حافظ على تقدّمه على هاوغر.

وبحلول منتصف السباق فقد رفع دوهان أفضليّته أمام شوماخر إلى 3.4 ثانية، في الوقت الذي اقتربت فيه المزيد من السحب الداكنة مُشيرة إلى تهاطل وشيكٍ للأمطار.

وتسبّب انزلاق سيارة ماتيو نانيني في اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في اللفّة العاشرة، وكاد أن يصطدم بهانتر ييني.

وبدأت الأمطار بالتهاطل أخيرًا في اللفّة الـ 11، ما دفع إدارة السباق إلى إدخال سيارة الأمان إلى الحلبة للسيطرة على الوضع حتّى نهاية اللفّة الـ 13.

ومع التلويح بالعلم الأخضر فقد حافظ دوهان على صدارته، في حين تجاوز هاوغر لوكلير عند منعطف "لا سورس" الأوّل ليخطف نقطة إضافيّة في البطولة.

لكنّ سيارة الأمان عادت للدخول مجدّدًا بعد ذلك بوقتٍ قصير نتيجة حادثٍ آخر عند منعطف راديون شمل كالان ويليامز وآماوري كورديل، لكنّهما لم يتعرّضا لأيّة إصابات.

وعبر دوهان خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز و15 نقطة ثمينة في البطولة ليُصبح في المركز الثاني خلف هاوغر.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 16 -  
2   6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 16 0.400 0.400
3   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 16 1.000 0.600
4   18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 16 1.900 0.900
5   5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 16 2.700 0.800
6   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 16 3.000 0.300
7   17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 16 3.500 0.500
8   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 16 4.300 0.800
9   1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 16 4.900 0.600
10   2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 16 6.400 1.500
11   11 آيوكو إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 16 7.100 0.700
12   10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 16 7.500 0.400
13   12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 16 8.900 1.400
14   21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 16 9.600 0.700
15   3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 16 10.700 1.100
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