فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

انطلق السباق في أجواء جافة بعد الأمطار المبكّرة، بالرغم من تواصل وجود بعض الرذاذ، حيث حافظ دوهان على صدارته.

وأُجبر أليكسندر سموليار على الخروج عن المسار في المنعطف الأوّل، في حين تقدّم لوغان سارجنت من المركز الخامس إلى الثالث وكسب فيستي ثلاثة مراكز ليصعد إلى المركز السادس.

وبحلول اللفّة الرابعة فقد تمتّع دوهان بأفضليّة ثلاث ثوانٍ في الصدارة أمام زميله دافيد شوماخر.

في المقابل تسبّب آرثر لوكلير في التفاف سيارة جوناثان هوغارد أثناء دفاع الأخير عن مركزه التاسع، وكان ديني هاوغر متصدّر البطولة مباشرة خلفه، في حين تراجع هوغارد إلى آخر الترتيب.

ودخل الثنائيّ حينها في منافسة ثنائيّة، لكنّ لوكلير حافظ على تقدّمه على هاوغر.

وبحلول منتصف السباق فقد رفع دوهان أفضليّته أمام شوماخر إلى 3.4 ثانية، في الوقت الذي اقتربت فيه المزيد من السحب الداكنة مُشيرة إلى تهاطل وشيكٍ للأمطار.

وتسبّب انزلاق سيارة ماتيو نانيني في اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في اللفّة العاشرة، وكاد أن يصطدم بهانتر ييني.

وبدأت الأمطار بالتهاطل أخيرًا في اللفّة الـ 11، ما دفع إدارة السباق إلى إدخال سيارة الأمان إلى الحلبة للسيطرة على الوضع حتّى نهاية اللفّة الـ 13.

ومع التلويح بالعلم الأخضر فقد حافظ دوهان على صدارته، في حين تجاوز هاوغر لوكلير عند منعطف "لا سورس" الأوّل ليخطف نقطة إضافيّة في البطولة.

لكنّ سيارة الأمان عادت للدخول مجدّدًا بعد ذلك بوقتٍ قصير نتيجة حادثٍ آخر عند منعطف راديون شمل كالان ويليامز وآماوري كورديل، لكنّهما لم يتعرّضا لأيّة إصابات.

وعبر دوهان خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز و15 نقطة ثمينة في البطولة ليُصبح في المركز الثاني خلف هاوغر.

نتيجة السباق: