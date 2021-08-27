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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: دوهان يسجل قطب الانطلاق الأول له ضمن أجواء ماطرة في سبا

أحرز جاك دوهان قطب الانطلاق الأول له في الفورمولا 3 هذا الموسم على حلبة سبا-فرانكورشان، حيث صارع الأجواء الماطرة لينطلق أولًا في سباق الأحد الرئيسي.

فورمولا 3: دوهان يسجل قطب الانطلاق الأول له ضمن أجواء ماطرة في سبا

سجّل الأسترالي وسائق ترايدنت أسرع زمن في الحصة بالرُغم من الأمطار المبكرة والافتقار للتماسك مع توقيت بلغ دقيقتين و21.953 ثانية.

وسينطلق دوهان بجوار فيكتور مارتينز الذي سجّل أفضل مركز انطلاقة له كذلك في السلسلة لصالح فريقه "ام بي موتورسبورت"، بينما أكمل أليكسندر سموليار سائق "آرت" المراكز الثلاثة الأولى.

مركز الانطلاق الرابع ذهب إلى زميل مارتنيز بالفريق كايو كوليه الذي تقدم على لوغان سارجينت.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان دوهان وسموليار أول الخارجين إلى المسار على إطارات الأمطار، إذ سجّل الأول زمنًا مبدئيًا بلغ دقيقتين و21.953 ثانية.

ومع مرور 10 دقائق، ازداد سوء حالة المسار والافتقار للتماسك، حيث عانى كثير من السائقين للبقاء على الحلبة.

كما شهدت الحصة انزلاق عدد من السائقين خلال لفاتهم السريعة، لعل أبرزهم خوان مانويل كوريا سائق "آرت"، الذي انزلق عند المنعطف التاسع وارتطم بالحائط، ما خلّف أضرارًا على جناحه الخلفي، لكنه تمكن من العودة إلى خط الحظائر.

ومع توقف الأمطار وبدء جفاف الحلبة قبل 12 دقيقة من النهاية، تقدم مارتينز وكوليه إلى المركزين الثاني والثالث تواليًا، حيث فصلهما أقل من عُشر من الثانية.

وضمن محاولته الأخيرة، نجح سموليار في التقدم إلى المركز الثالث، وذلك قبل أن يُرفع العلم الأحمر وتتوقف الحصة إثر خروج تيجمن فان دير هيلم عن المسار ما دفع إلى إنهاء الحصة مبكرًا.

لورينزو كولومبو حلّ في المركز الـ 12، ما يضعه على قطب الانطلاق الأول لشبكة الانطلاق المعكوسة في السباق القصير الأول صباح غد السبت.

فيما سينطلق جاك كروفورد ثانيًا أمام رومان ستانيك، جوناثان هوغارد ودايفيد شوماخر.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 8 2:21.953  
2 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 10 2:22.657 0.704
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 8 2:22.722 0.769
4 18 كايو كوليه Netherlands ام بي موتورسبورت 10 2:22.736 0.783
5 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 9 2:22.775 0.822
6 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 8 2:22.811 0.858
7 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 10 2:23.268 1.315
8 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 10 2:23.753 1.800
9 27 United Kingdom جوناثان هوجارد Switzerland جنزر موتورسبورت 9 2:23.785 1.832
10 12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 9 2:23.816 1.863
11 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 9 2:23.964 2.011
12 21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 10 2:24.062 2.109
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