فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

خاض سائق ترايدنت - الذي تأهّل على قطب الانطلاق الأول - معركة شرسة مع فيكتور مارتينز، والتي خرج منها منتصرًا بينما اكتفى غريمه بالمركز الثاني محققًا منصة تتويجه الرابعة هذا العام.

وكان مارتينز قد تجاوز دوهان إلى الصدارة في مرحلة ما من السباق، لكنّه اضطرّ لإعادة المركز وسط مخاوف بأن يكون قد خرج بإطاراته الأربعة خارج المسار.

فيما كان المركز الثالث من نصيب أليكسندر سموليار سائق آرت، حيث تقدّم على زميل مارتينز بالفريق كايو كوليت.

المركز الخامس ذهب إلى كليمنت نوفالاك أمام فريدريك فيستي الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب السائقين.

في المقابل، عوّض متصدر الترتيب دينيس هوغار 6 مراكز ليُنهي السباق بالمركز الثامن.

ومع انتصاريه في بلجيكا، يغادر دوهان هذه الجولة وفي جُعبته 44 نقطة، وذلك بعد حصد 4 نقاط للتأهّل على قطب الانطلاق الأول، 15 نقطة لفوزه بالسباق القصير بالأمس و25 نقطة لفوزه بالسباق الرئيسي اليوم، بينما حصد مارتينز نقطتي أسرع لفة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد شهد الحدث المتألف من 14 لفة جولتَي تحمية خلف سيارة الأمان قبل انطلاقة متحركة، حيث تواصل هطول الأمطار على المسار.

وسرعان ما بدأ هوغار في شق طريقه من الخلف وتعويض المراكز، لينافس جاك كروفورد على المركز الـ 11، لكن المسار المببل أجبره على التراجع.

لكنّه تمكن من إتمام التجاوز في اللفة الثالثة، في الوقت الذي كاد فيه ثنائي الصدارة أن يخرجا عن المسار إلى المنطقة الحصوية.

ومع 10 لفات على النهاية، نجح هوغار بتجاوز هوغارد إلى المركز التاسع، ليبدأ تسليط الضغط على دايفيد شوماخر، قبل أن ينتزع المركز في النهاية من الألماني في اللفة العاشرة.

نتيجة السباق: