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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان تقرير السباق

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

أحرز جاك دوهان فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات الفورمولا 3 على حلبة سبا-فرانكورشان، حيث أشعل رصيد نقاطه الكبير نهاية هذا الأسبوع معركة اللقب لهذا الموسم.

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

خاض سائق ترايدنت - الذي تأهّل على قطب الانطلاق الأول - معركة شرسة مع فيكتور مارتينز، والتي خرج منها منتصرًا بينما اكتفى غريمه بالمركز الثاني محققًا منصة تتويجه الرابعة هذا العام.

وكان مارتينز قد تجاوز دوهان إلى الصدارة في مرحلة ما من السباق، لكنّه اضطرّ لإعادة المركز وسط مخاوف بأن يكون قد خرج بإطاراته الأربعة خارج المسار.

فيما كان المركز الثالث من نصيب أليكسندر سموليار سائق آرت، حيث تقدّم على زميل مارتينز بالفريق كايو كوليت.

المركز الخامس ذهب إلى كليمنت نوفالاك أمام فريدريك فيستي الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب السائقين.

في المقابل، عوّض متصدر الترتيب دينيس هوغار 6 مراكز ليُنهي السباق بالمركز الثامن.

ومع انتصاريه في بلجيكا، يغادر دوهان هذه الجولة وفي جُعبته 44 نقطة، وذلك بعد حصد 4 نقاط للتأهّل على قطب الانطلاق الأول، 15 نقطة لفوزه بالسباق القصير بالأمس و25 نقطة لفوزه بالسباق الرئيسي اليوم، بينما حصد مارتينز نقطتي أسرع لفة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد شهد الحدث المتألف من 14 لفة جولتَي تحمية خلف سيارة الأمان قبل انطلاقة متحركة، حيث تواصل هطول الأمطار على المسار.

وسرعان ما بدأ هوغار في شق طريقه من الخلف وتعويض المراكز، لينافس جاك كروفورد على المركز الـ 11، لكن المسار المببل أجبره على التراجع.

لكنّه تمكن من إتمام التجاوز في اللفة الثالثة، في الوقت الذي كاد فيه ثنائي الصدارة أن يخرجا عن المسار إلى المنطقة الحصوية.

ومع 10 لفات على النهاية، نجح هوغار بتجاوز هوغارد إلى المركز التاسع، ليبدأ تسليط الضغط على دايفيد شوماخر، قبل أن ينتزع المركز في النهاية من الألماني في اللفة العاشرة.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 14 -  
2 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 14 2.000 2.000
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 14 12.200 12.200
4 18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 14 13.300 13.300
5 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 14 14.300 14.300
6 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 14 15.900 15.900
7 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 14 17.700 17.700
8 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 14 18.300 18.300
9 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 14 20.900 20.900
10 2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 14 22.900 22.900
11 3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 14 30.200 30.200
12 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 14 35.400 35.400
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فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

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