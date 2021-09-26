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فورمولا 3 / سوتشي أخبار

فورمولا 3: دوهان يختتم الموسم بفوز في سوتشي ويحسم لقب الفرق لصالح ترايدنت

أحرز جاك دوهان الفوز بالسباق الختامي لموسم 2021 في الفورمولا 3 في سوتشي، حيث حسم بذلك لقب الفرق لصالح ترايدنت.

فورمولا 3: دوهان يختتم الموسم بفوز في سوتشي ويحسم لقب الفرق لصالح ترايدنت

خاض الأسترالي معركة شرسة في مواجهة زميله كليمينت نوفالاك على فوزه الرابع هذا الموسم، والذي ساهم بصعوده إلى وصافة ترتيب السائقين.

وبعد أن أكملا الموسم في المركزين الثاني والثالث تواليًا في ترتيب السائقين، أمّن أداء الثنائي اللقب لصالح الفريق الإيطالي أمام بريما.

وكان نوفالاك في المركز الثاني لمعظم فترة السباق، لكنّه حلّ ثالثًا في النهاية مع تقدّم فريدريك فيستي ليفصل بين الثنائي لصالح فريقه آرت.

لوغان سارجينت أكمل السباق رابعًا لصالح شاروز ريسينغ، وذلك بعد انطلاقه من المركز الـ 11، وذلك بعد فوزه بسباق الجمعة القصير.

المركز الخامس كان من نصيب جاك كروفورد سائق هايتك، حيث تقدّم أمام جوناثان هوغارد سائق جينزر موتورسبورت.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد قام دوهان بانطلاقة رائعة أمام نوفالاك وهوغارد، فيما دخل فيستي في معركة أمام لورينزو كولومبو على المركز السادس.

في المقابل، عوّض بطل هذا الموسم دينيس هاوغر مركزين ليتقدم إلى المركز السابع، بعد انطلاقه تاسعًا.

وقبل 15 لفة من النهاية، دخل مارتينز في معركة مع هاوغر على المركز الثامن، حيث كانت الغلبة لسائق ام بي موتورسبورت.

لاحقًا، تمكن نوفالاك من تجاوز دوهان عند المنعطف الخامس، حيث خرج زميله عن المسار، ولكن تعين عليه منح المساحة من جديد، قبل أن يحذرهما الفريق بألا يتنافسا على المسار.

وبالرُغم من طلب الفريق منه أن يدع زميله يمر، ظل دوهان محافظًا على الصدارة عند منتصف السباق، وبعد ذلك بلفتين طلب الفريق منه ذات الأمر مرة أخرى، لكن دوهان لم يُجب وحافظ على مركزه.

وقبل نهاية السباق، ظل الثنائي يبتادل الصدارة، مع احتدام الرسائل بين الفرق ونوفالاك الذي تعيّن عليه الدفاع عن مركزه من هجات فيستي الذي نجح في النهاية باقتناص المركز.

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