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فورمولا 3 / هنغارورينغ / تقرير السباق

فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال

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فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال
19-07-2020

أحرز دايفيد بيكمان سائق ترايدنت الفوز بالسباق الثاني ضمن جائزة المجر الكبرى على حلبة هنغارورينغ المبللة مستفيدًا من عقوبتين للمتصدر بينت فيسكال.

كان فيسكال سائق "ام بي موتورسبورت" نجم السباق، وذلك بعدما سجّل منصّة تتويجه الأولى في سباق الأمس، إذ شق الهولندي طريقه من المركز السادس إلى الصدارة على حلبة مبللة.

وضمن معركته في الصدارة، تلقّى فيسكال عقوبة خمس ثوانٍ على إثر حادثته مع إيغور فراغا، إذ وبهد تجاوزه المتصدر دينيس هوغار، تعيّن على فيسكال توسيع أفضليته إلى أكثر من خمس ثوانٍ ليحافظ على الفوز.

وقد نجح فيسكال في ذلك بالفعل، حيث تقدّم بفارق 6 ثوانٍ أمام بيكمان الذي تجاوز هوغار إلى مركز الوصافة، لكنّ عقوبة 5 ثوانٍ أخرى في المراحل الختامية - على إثر حصولة على أفضلية من خروجه عن المسار - قضت على آمال فيسكال بتحقيق الفوز.

ولم تتوقّف الدراما إلى هنا، حيث تسبّبت سيارة الأمان التي دخلت متأخّرًا في تراجع فيسكال لمؤخرى الترتيب مع عقوبتيه.

وبذلك، حصد بيكمان الفوز أمام أوسكال بياستري سائق بريما وناشئ ريد بُل هوغار.

المركز الرابع كان من نصيب سيارة بريما الثاني التي يقودها لوغان سارجانت أمام ريتشارد فيرشور.

ثيو بورشير الفائز بسباق الأمس حلّ بالمركز السادس أمام أليكسندر سموليار وسيباستيان فيرنانديز.

فيما أكمل إنزو فيتيبالدي وإليكس بروني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 22 43:54.224  
2   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 22 43:55.250 1.026
3   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 43:55.746 1.522
4   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 22 43:56.199 1.975
5   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 22 43:56.721 2.497
6   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 22 43:56.948 2.724
7   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 22 43:57.444 3.220
8   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 22 43:57.818 3.594
9   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 22 43:58.163 3.939
10   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 22 43:58.889 4.665
11   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 43:59.782 5.558
12   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 22 44:00.135 5.911
13   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 44:00.575 6.351
14   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 22 44:01.808 7.584
15   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 22 44:02.382 8.158
16   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 22 44:03.477 9.253
17   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 22 44:03.601 9.377
18   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 22 44:04.247 10.023
19   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 22 44:05.609 11.385
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