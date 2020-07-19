فورمولا 3: بيكمان يفوز بسباق المجر الممطر مستفيدًا من عقوبتَي فيسكال

كان فيسكال سائق "ام بي موتورسبورت" نجم السباق، وذلك بعدما سجّل منصّة تتويجه الأولى في سباق الأمس، إذ شق الهولندي طريقه من المركز السادس إلى الصدارة على حلبة مبللة.

وضمن معركته في الصدارة، تلقّى فيسكال عقوبة خمس ثوانٍ على إثر حادثته مع إيغور فراغا، إذ وبهد تجاوزه المتصدر دينيس هوغار، تعيّن على فيسكال توسيع أفضليته إلى أكثر من خمس ثوانٍ ليحافظ على الفوز.

وقد نجح فيسكال في ذلك بالفعل، حيث تقدّم بفارق 6 ثوانٍ أمام بيكمان الذي تجاوز هوغار إلى مركز الوصافة، لكنّ عقوبة 5 ثوانٍ أخرى في المراحل الختامية - على إثر حصولة على أفضلية من خروجه عن المسار - قضت على آمال فيسكال بتحقيق الفوز.

ولم تتوقّف الدراما إلى هنا، حيث تسبّبت سيارة الأمان التي دخلت متأخّرًا في تراجع فيسكال لمؤخرى الترتيب مع عقوبتيه.

وبذلك، حصد بيكمان الفوز أمام أوسكال بياستري سائق بريما وناشئ ريد بُل هوغار.

المركز الرابع كان من نصيب سيارة بريما الثاني التي يقودها لوغان سارجانت أمام ريتشارد فيرشور.

ثيو بورشير الفائز بسباق الأمس حلّ بالمركز السادس أمام أليكسندر سموليار وسيباستيان فيرنانديز.

فيما أكمل إنزو فيتيبالدي وإليكس بروني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: