فورمولا 3: بيرمان ينتزع فوزه الأول في سباق قصير فوضوي على حلبة سبا

انطلق عضو أكاديمية فيراري من المركز الخامس واستفاد من فوضى اللفة الأولى ليتصدر.

وبالرغم من التوقف الطويل بعد الحادث المرعب بين زاين مالوني وأوليفر غوث، تشبث البريطاني بالصدارة عند إعادة الانطلاقة ليحرز أول فوز له ويعيد إحياء آماله باللقب.

وأحرز رومان ستانيك المركز الثاني مع تريدنت بعد تلقي زميله جوني إدغار عقوبة خمس ثوانٍ لاحتكاكه بسيارة فرانكو كولابينتو.

بينما أكمل أليكسندر سموليار ترتيب مراكز منصة التتويج لصالح أم.بي موتوسبورت.

وقدم بيرمان انطلاقة قوية نجح مباشرة خلالها بالوصول للمركز الرابع قبل الفوضى التي حصلت في اللفة الأولى وانزلاق كولابينتو بسبب إدغار.

في المقدمة، احتك أوسوليفان وخوان مانويل كوريا وتضررت كلتا السيارتان.

ونجح بيرمان باقتناص الصدارة وكان إدغار يقترب منه من المركز الثالث.

خلف سائقي المقدمة، بدأ المنافسون على اللقب بالضغط، حيث تقدم آرثر لوكلير سائق بريما من المركز 20 إلى 13، وتواجد فيكتور مارتينز إلى المركز الثامن وخلفه إسحق حجار بالرغم من انطلاقه من المركز 23.

ودخلت سيارة الأمان بعد خروج كريستيان مانسل إلى المنطقة الحصوية، قبل أن تدخل مجدداً بسبب احتكاك غوث ومالوني.

وتم استئناف السباق بعد 30 دقيقة لإصلاح الحواجز، حيث حافظ بيرمان على الصدارة، بينما كان بينافيديس وإدغار يتنافسان على المركز الثالث.

من ثم اقتنص سموليار المركز الثالث من بينافيديس، بينما بات رومان ستانيك رابعاً.

لوكلير في هذه الأثناء واصل الضغط ودخل معركة على المركز السادس في مواجهة دايفيد فيداليس وكذلك جاك كروفورد.

ونجح أصيل موناكو بالتقدم للمركز السادس بينما اقتنص ستانيك المركز الثالث من سموليار بينما تنافس حجار وكروفورد على آخر مراكز النقاط.

وأخيراً تقدم لوكلير إلى المركز الخامس قبل أن ينجح حجار باقتناص المركز التاسع من كايو كوليت.

وبالرغم من عبوره خط النهاية ثانياً إلا أن عقوبة حجار أرجعته للمركز الرابع، أمام لوكلير وويليام ألاتالو.

فيداليس حقق المركز السابع أمام حجار وكوليت، بينما أكمل كروفورد مراكز النقاط.