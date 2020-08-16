فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

تقدم بياستري - الذي خسر صدارة البطولة لصالح زميله ضمن صفوف بريما لوغان سارجينت نهاية الأسبوع الماضي في سيلفرستون - إلى المركز الثالث بالوصول إلى المنعطف الأوّل وذلك بعد أن اقتنص أليكس بيروني الصدارة من المنطلق أولًا ماتيو نانيني، لكنّ الثنائي احتكا ببعضهما البعض لاحقًا ما منح الفرص لبياستري كي ينقضّ على الصدارة عند المنعطف الرابع.

في المقابل، قام نانيني بحركة تجاوز جريئة على بيروني من الجهة الداخلية للمنعف الخامس ليتقدم إلى المركز الثاني.

لاحقًا، وبعد استئناف السباق إثر دخول سيارة الأمان جرّاء حادثة جمعة عدة سيارات، سجّل بياستري مجموعة من أسرع اللفات ليتقدم بأفضلية صغيرة ولكن مريحة في الصدارة، قبل أن يخسرها تمامًا مع دخول سيارة الأمان لمرة ثانية قبل 10 لفات من النهاية، لكنّ الأسترالي صاحب الـ 19 عامًا نجح من جديد في تقديم إعادة انطلاقة رائعة مع استئناف السباق.

حيث تقدم أمام بيروني - الذي كان قد استعاد مركز الوصافة من نانيني في منتصف السباق - ليُحرز أوّل فوز له منذ انتصاره في السباق الافتتاحي للموسم على حلبة ريد بُل رينغ.

بيروني صاحب الـ 20 عامًا صعد إلى منصّة التتويج للمرة الثالثة هذا العام عبر تسجيل أفضل نتائجه للموسم بحلوله ثانيًا أمام نانيني الذي يعتلي منصّة التتويج للمرة الأولى في الفورمولا 3.

المركز الرابع كان من نصيب ريتشارد فيرشور أمام متصدر البطولة سارجينت وسائق أرت غران بري ثيو بورشير.

ناشئ ريد بُل ليام لاوسون حلّ سابعًا أمام ناشئ فيراري إنزو فيتيبالدي، بينما أكمل دايفيد بيكمان وجاك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: