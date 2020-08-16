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فورمولا 3 / برشلونة / تقرير السباق

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

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فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة
16-08-2020

تمكّن أوسكار بياستري ناشئ رينو من فرض هيمنته على مجريات السباق الثاني لجولة برشلونة في الفورمولا 3 ليُحقق فوزًا مستحقًا بعد تقدمه من المركز الخامس إلى الأول في اللفة الافتتاحية.

تقدم بياستري - الذي خسر صدارة البطولة لصالح زميله ضمن صفوف بريما لوغان سارجينت نهاية الأسبوع الماضي في سيلفرستون - إلى المركز الثالث بالوصول إلى المنعطف الأوّل وذلك بعد أن اقتنص أليكس بيروني الصدارة من المنطلق أولًا ماتيو نانيني، لكنّ الثنائي احتكا ببعضهما البعض لاحقًا ما منح الفرص لبياستري كي ينقضّ على الصدارة عند المنعطف الرابع.

في المقابل، قام نانيني بحركة تجاوز جريئة على بيروني من الجهة الداخلية للمنعف الخامس ليتقدم إلى المركز الثاني.

لاحقًا، وبعد استئناف السباق إثر دخول سيارة الأمان جرّاء حادثة جمعة عدة سيارات، سجّل بياستري مجموعة من أسرع اللفات ليتقدم بأفضلية صغيرة ولكن مريحة في الصدارة، قبل أن يخسرها تمامًا مع دخول سيارة الأمان لمرة ثانية قبل 10 لفات من النهاية، لكنّ الأسترالي صاحب الـ 19 عامًا نجح من جديد في تقديم إعادة انطلاقة رائعة مع استئناف السباق.

حيث تقدم أمام بيروني - الذي كان قد استعاد مركز الوصافة من نانيني في منتصف السباق - ليُحرز أوّل فوز له منذ انتصاره في السباق الافتتاحي للموسم على حلبة ريد بُل رينغ.

بيروني صاحب الـ 20 عامًا صعد إلى منصّة التتويج للمرة الثالثة هذا العام عبر تسجيل أفضل نتائجه للموسم بحلوله ثانيًا أمام نانيني الذي يعتلي منصّة التتويج للمرة الأولى في الفورمولا 3.

المركز الرابع كان من نصيب ريتشارد فيرشور أمام متصدر البطولة سارجينت وسائق أرت غران بري ثيو بورشير.

ناشئ ريد بُل ليام لاوسون حلّ سابعًا أمام ناشئ فيراري إنزو فيتيبالدي، بينما أكمل دايفيد بيكمان وجاك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 22 39:52.928  
2   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 22 39:54.104 1.176
3   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 22 39:54.956 2.028
4   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 22 39:55.496 2.568
5   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 22 39:55.930 3.002
6   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 22 39:56.838 3.910
7   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 39:57.751 4.823
8   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 22 39:58.293 5.365
9   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 22 39:58.806 5.878
10   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 22 39:59.541 6.613
11   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 22 40:00.144 7.216
12   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 22 40:00.680 7.752
13   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 22 40:04.035 11.107
14   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 22 40:05.296 12.368
15   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 22 40:06.067 13.139
16   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 22 40:06.558 13.630
17   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 22 40:07.339 14.411
18   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 40:08.055 15.127
فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون

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