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فورمولا 3 / موجيللو / تقرير السباق

فورمولا 3: بياستري يُحرز لقب البطولة ولاوسون يختتم الموسم بفوز في موجيللو

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فورمولا 3: بياستري يُحرز لقب البطولة ولاوسون يختتم الموسم بفوز في موجيللو

تمكّن ناشئ رينو أوسكار بياستري من اقتناص لقب بطولة الفورمولا 3 لموسم 2020 بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه، في الوقت الذي اختتم فيه ليام لاوسون الموسم بفوزٍ بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة على حلبة موجيللو.

بعد السباق الأوّل في موجيللو، تعادلت نقاط ثنائي بريما بياستري ولوغان سارجينت، فيما تواجد ثيو بروشير في المركز الثالث في الترتيب بفارق 9 نقاط عنهما.

وبالعودة إلى سباق اليوم، فقد عرفت الدراما طريقها إليه منذ اللفة الافتتاحية التي شهدت خروج سيباستيان فرنانديز عن المسار وعودته بشكل غير آمن ما تسبب في حادثة تصادم بين سارجينت وسائق ترايدنت ليريم زينديلي، حيث خرج كلاهما عن المسار إلى المنطقة الحصوية وانسحبا من السباق.

وترك ذلك بورشير فقط كعائق وحيد بين بياستري ولقب البطولة.

ومع دخول سيارة الأمان لانتشال أشلاء السيارتين، كان بياستري هو من تراجع من المركز السابع إلى العاشر، فيما تقدم بورشير من المركز الثامن إلى السادس قبل أن يشق طريقه نحو المركز الثالث متجاوزًا كل من ألكسندر سموليار، فرنانديز وإنزو فيتيبالدي.

لكنّ بياستري صاحب الـ 19 عامًا ردّ على ذلك عبر التقدم إلى المركز الثامن، فيما لم يتمكّن بورشير من إحراز تقدم إضافي نحو صاحب المركز الثاني دايفيد بيكمان.

وفي الصدارة، فرض لاوسون سيطرته على السباق ليسجّل فوزه الثالث هذا الموسم، بفارق 8 ثوان تقريبًا أمام بيكمان الذي سجّل منصّة التتويج السادسة له هذا العام.

بروشير اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج، في حين تمكّن بياستري من تجاوز فرنانديز إلى المركز السابع الذي كان كافيًا له لحسم لقب الفورمولا 3 لهذا الموسم بفارق 3 نقاط عن بورشير وأربع نقاط عن سارجينت.

فيتيبالدي سجّل أفضل نتيجة له في البطولة بحلوله رابعًا أمام ريتشارد فيرشور وزميله في "اتش دبليو أيه" جايك هيوز الذي سجّل هذا السباق آخر ظهور له في الفورمولا 3 بعد خمسة مواسم أمضاها في البطولة.

المركز السابع ذهب إلى بياستري أمام فرنانديز، بينما أكمل الفائز بسباق الأمس فريدريك فيستي وسموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 36:30.379  
2   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 21 36:38.185 7.806
3   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 36:39.572 9.193
4   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 21 36:40.778 10.399
5   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 21 36:41.361 10.982
6   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 21 36:42.815 12.436
7   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 21 36:43.900 13.521
8   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 21 36:43.943 13.564
9   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 21 36:45.359 14.980
10   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 21 36:49.779 19.400
11   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 21 36:51.063 20.684
12   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 36:52.091 21.712
13   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 21 36:52.614 22.235
14   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 21 36:53.164 22.785
15   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 21 36:53.635 23.256
16   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 21 36:53.822 23.443
17   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 21 36:56.512 26.133
فورمولا 3: فيستي يتجاوز هيوز في اللفة الأخيرة ويفوز في موجيللو

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