فورمولا 3: بياستري يُحرز لقب البطولة ولاوسون يختتم الموسم بفوز في موجيللو

بعد السباق الأوّل في موجيللو، تعادلت نقاط ثنائي بريما بياستري ولوغان سارجينت، فيما تواجد ثيو بروشير في المركز الثالث في الترتيب بفارق 9 نقاط عنهما.

وبالعودة إلى سباق اليوم، فقد عرفت الدراما طريقها إليه منذ اللفة الافتتاحية التي شهدت خروج سيباستيان فرنانديز عن المسار وعودته بشكل غير آمن ما تسبب في حادثة تصادم بين سارجينت وسائق ترايدنت ليريم زينديلي، حيث خرج كلاهما عن المسار إلى المنطقة الحصوية وانسحبا من السباق.

وترك ذلك بورشير فقط كعائق وحيد بين بياستري ولقب البطولة.

ومع دخول سيارة الأمان لانتشال أشلاء السيارتين، كان بياستري هو من تراجع من المركز السابع إلى العاشر، فيما تقدم بورشير من المركز الثامن إلى السادس قبل أن يشق طريقه نحو المركز الثالث متجاوزًا كل من ألكسندر سموليار، فرنانديز وإنزو فيتيبالدي.

لكنّ بياستري صاحب الـ 19 عامًا ردّ على ذلك عبر التقدم إلى المركز الثامن، فيما لم يتمكّن بورشير من إحراز تقدم إضافي نحو صاحب المركز الثاني دايفيد بيكمان.

وفي الصدارة، فرض لاوسون سيطرته على السباق ليسجّل فوزه الثالث هذا الموسم، بفارق 8 ثوان تقريبًا أمام بيكمان الذي سجّل منصّة التتويج السادسة له هذا العام.

بروشير اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج، في حين تمكّن بياستري من تجاوز فرنانديز إلى المركز السابع الذي كان كافيًا له لحسم لقب الفورمولا 3 لهذا الموسم بفارق 3 نقاط عن بورشير وأربع نقاط عن سارجينت.

فيتيبالدي سجّل أفضل نتيجة له في البطولة بحلوله رابعًا أمام ريتشارد فيرشور وزميله في "اتش دبليو أيه" جايك هيوز الذي سجّل هذا السباق آخر ظهور له في الفورمولا 3 بعد خمسة مواسم أمضاها في البطولة.

المركز السابع ذهب إلى بياستري أمام فرنانديز، بينما أكمل الفائز بسباق الأمس فريدريك فيستي وسموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: