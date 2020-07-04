فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا
تمكّن أوسكار بياستري ناشئ رينو من حصد الفوز بالسباق الافتتاحي لأولى مواسم بطولة الفورمولا 3 الجديدة على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعدما تجاوز حادثة المنعطف الأوّل التي أنهت مبكرًا سباق صاحب قطب الانطلاق الأوّل سيباستيان فيرنانديز.
كان الأسترالي بياستري - الذي انتقل إلى برنامج أكاديمية رينو في الفورمولا واحد بفضل نجاحه في موسم 2019 من بطولة فورمولا رينو يوروكاب - طرفًا في المعركة الثلاثية على الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.
وبسبب انطلاقته البطيئة، سمح فرنانديز للمنطلق ثانيًا ليرمي زيندلي بالتقدّم إلى الصدارة وبياستري بتجاوزه بعد ذلك إلى المركز الثاني.
لكن وبينما كان فيرنانديز يحاول تعويض ما خسره، اصطدم مع بياستري ما دفعه خارج المسار لينسحب من خط الحظائر إثر أضرار على القسم الخلفي الأيمن من سيارته.
في المقابل، لم يخسر بياستري زخمه إثر تلك الحادثة، حيث تقدّم ليتجاوز زيندلي بالتوجّه إلى المنعطف الثالث الحاد، ليبتعد في الصدارة ويحقق الفوز لصالح فريقه بريما ريسينغ.
في الخلف، توجّه تركيز زيندلي سائق ترايدنت نحو الدفاع عن مركزه من القطار القادم من الخلف المتألف من لوغان سارجينت (بريما)، ألكس بيروني (كامبوس ريسينغ) وفريدريك فيستي (بريما).
لكنّ سارجينت تمكّن من تجاوز زيندلي في اللفة الخامسة إلى مركز الوصافة، بينما تمكّن بيروني كذلك من تجاوزه إلى المركز الثالث.
المركز الرابع كان من نصيب فيستي - الذي تجاوز زيندلي كذلك في اللفّة التاسعة - ليضع ثلاث سيارات لبريما ضمن الأربعة الأوائل أمام زيندلي.
ريتشارد فيرسكور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى العام الماضي حاول الحفاظ على المركز السادس، لكنه تراجع خلف ليام لاوسون ودايفيد بيكمان على الترتيب.
فيما أكمل ألكسندر سموليار وكليمنت نوفالاك ترتيب العشرة الأوائل، حيث يعني ذلك بأنّ الأخير سينطلق أوّلًا لسباق الغد ذي شبكة الانطلاق المعكوسة، والتي باتت تتحدد الآن مع القوانين الجديدة من خلال العشرة الأوائل وليس الثمانية الأوائل مثل السابق.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|1
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|24
|32:53.331
|2
|3
|لوجان سارجينت
|بريما باورتيم
|24
|32:55.002
|1.671
|3
|29
|أليكس بروني
|كامبوس ريسينغ
|24
|32:56.348
|3.017
|4
|2
|فردريك فيستي
|بريما باورتيم
|24
|32:57.333
|4.002
|5
|10
|ليريم زينديلي
|تريدنت
|24
|33:00.827
|7.496
|6
|5
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|24
|33:04.149
|10.818
|7
|11
|ديفيد بيكمانن
|تريدنت
|24
|33:06.193
|12.862
|8
|17
|ريتشارد فيرشور
|ام بي موتورسبورت
|24
|33:07.131
|13.800
|9
|8
|ألكسندر سموليار
|آرت غران بري
|24
|33:07.525
|14.194
|10
|26
|كليمنت نوفالك
|كارلين
|24
|33:07.889
|14.558
|11
|18
|بينت فيسكال
|ام بي موتورسبورت
|24
|33:08.808
|15.477
|12
|4
|ماكس فيوتريل
|هايتيك ريسينغ
|24
|33:15.729
|22.398
|13
|7
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|24
|33:16.252
|22.921
|14
|16
|جاك دوهان
|اتش دبليو آي آي جي
|24
|33:18.549
|25.218
|15
|6
|دينيس هوغار
|هايتيك ريسينغ
|24
|33:19.965
|26.634
|16
|24
|إيغور فراجا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|24
|33:20.462
|27.131
|17
|23
|رومان ستانيك
|شارونغ رايسينغ سيستم
|24
|33:20.918
|27.587
|18
|14
|إنزو فيتيبالدي
|اتش دبليو آي آي جي
|24
|33:21.205
|27.874
|19
|21
|فيدريكو مالفستيتي
|جنزر موتورسبورت
|24
|33:22.560
|29.229
|20
|12
|أولي كالدويل
|تريدنت
|24
|33:22.930
|29.599