فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا

كان الأسترالي بياستري - الذي انتقل إلى برنامج أكاديمية رينو في الفورمولا واحد بفضل نجاحه في موسم 2019 من بطولة فورمولا رينو يوروكاب - طرفًا في المعركة الثلاثية على الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

وبسبب انطلاقته البطيئة، سمح فرنانديز للمنطلق ثانيًا ليرمي زيندلي بالتقدّم إلى الصدارة وبياستري بتجاوزه بعد ذلك إلى المركز الثاني.

لكن وبينما كان فيرنانديز يحاول تعويض ما خسره، اصطدم مع بياستري ما دفعه خارج المسار لينسحب من خط الحظائر إثر أضرار على القسم الخلفي الأيمن من سيارته.

في المقابل، لم يخسر بياستري زخمه إثر تلك الحادثة، حيث تقدّم ليتجاوز زيندلي بالتوجّه إلى المنعطف الثالث الحاد، ليبتعد في الصدارة ويحقق الفوز لصالح فريقه بريما ريسينغ.

في الخلف، توجّه تركيز زيندلي سائق ترايدنت نحو الدفاع عن مركزه من القطار القادم من الخلف المتألف من لوغان سارجينت (بريما)، ألكس بيروني (كامبوس ريسينغ) وفريدريك فيستي (بريما).

لكنّ سارجينت تمكّن من تجاوز زيندلي في اللفة الخامسة إلى مركز الوصافة، بينما تمكّن بيروني كذلك من تجاوزه إلى المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب فيستي - الذي تجاوز زيندلي كذلك في اللفّة التاسعة - ليضع ثلاث سيارات لبريما ضمن الأربعة الأوائل أمام زيندلي.

ريتشارد فيرسكور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى العام الماضي حاول الحفاظ على المركز السادس، لكنه تراجع خلف ليام لاوسون ودايفيد بيكمان على الترتيب.

فيما أكمل ألكسندر سموليار وكليمنت نوفالاك ترتيب العشرة الأوائل، حيث يعني ذلك بأنّ الأخير سينطلق أوّلًا لسباق الغد ذي شبكة الانطلاق المعكوسة، والتي باتت تتحدد الآن مع القوانين الجديدة من خلال العشرة الأوائل وليس الثمانية الأوائل مثل السابق.

نتيجة السباق: