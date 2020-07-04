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فورمولا 3 / سبيلبرغ / تقرير السباق

فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا

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فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا
04-07-2020

تمكّن أوسكار بياستري ناشئ رينو من حصد الفوز بالسباق الافتتاحي لأولى مواسم بطولة الفورمولا 3 الجديدة على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعدما تجاوز حادثة المنعطف الأوّل التي أنهت مبكرًا سباق صاحب قطب الانطلاق الأوّل سيباستيان فيرنانديز.

كان الأسترالي بياستري - الذي انتقل إلى برنامج أكاديمية رينو في الفورمولا واحد بفضل نجاحه في موسم 2019 من بطولة فورمولا رينو يوروكاب - طرفًا في المعركة الثلاثية على الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

وبسبب انطلاقته البطيئة، سمح فرنانديز للمنطلق ثانيًا ليرمي زيندلي بالتقدّم إلى الصدارة وبياستري بتجاوزه بعد ذلك إلى المركز الثاني.

لكن وبينما كان فيرنانديز يحاول تعويض ما خسره، اصطدم مع بياستري ما دفعه خارج المسار لينسحب من خط الحظائر إثر أضرار على القسم الخلفي الأيمن من سيارته.

في المقابل، لم يخسر بياستري زخمه إثر تلك الحادثة، حيث تقدّم ليتجاوز زيندلي بالتوجّه إلى المنعطف الثالث الحاد، ليبتعد في الصدارة ويحقق الفوز لصالح فريقه بريما ريسينغ.

في الخلف، توجّه تركيز زيندلي سائق ترايدنت نحو الدفاع عن مركزه من القطار القادم من الخلف المتألف من لوغان سارجينت (بريما)، ألكس بيروني (كامبوس ريسينغ) وفريدريك فيستي (بريما).

لكنّ سارجينت تمكّن من تجاوز زيندلي في اللفة الخامسة إلى مركز الوصافة، بينما تمكّن بيروني كذلك من تجاوزه إلى المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب فيستي - الذي تجاوز زيندلي كذلك في اللفّة التاسعة - ليضع ثلاث سيارات لبريما ضمن الأربعة الأوائل أمام زيندلي.

ريتشارد فيرسكور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى العام الماضي حاول الحفاظ على المركز السادس، لكنه تراجع خلف ليام لاوسون ودايفيد بيكمان على الترتيب.

فيما أكمل ألكسندر سموليار وكليمنت نوفالاك ترتيب العشرة الأوائل، حيث يعني ذلك بأنّ الأخير سينطلق أوّلًا لسباق الغد ذي شبكة الانطلاق المعكوسة، والتي باتت تتحدد الآن مع القوانين الجديدة من خلال العشرة الأوائل وليس الثمانية الأوائل مثل السابق.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 24 32:53.331  
2   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 24 32:55.002 1.671
3   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 24 32:56.348 3.017
4   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 24 32:57.333 4.002
5   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 24 33:00.827 7.496
6   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 33:04.149 10.818
7   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 24 33:06.193 12.862
8   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 24 33:07.131 13.800
9   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 33:07.525 14.194
10   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 24 33:07.889 14.558
11   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 24 33:08.808 15.477
12   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 33:15.729 22.398
13   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 24 33:16.252 22.921
14   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 24 33:18.549 25.218
15   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 33:19.965 26.634
16   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 33:20.462 27.131
17   23 رومان ستانيك Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 33:20.918 27.587
18   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 24 33:21.205 27.874
19   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 24 33:22.560 29.229
20   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 24 33:22.930 29.599
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