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فورمولا 3 / جولة سبيلبرغ الثانية / تقرير السباق

فورمولا 3: بورشير يسجّل أولى انتصاراته في النمسا مستفيدًا من انسحاب ثنائي الصدارة

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فورمولا 3: بورشير يسجّل أولى انتصاراته في النمسا مستفيدًا من انسحاب ثنائي الصدارة
12-07-2020

تمكّن سائق "آرت غران بري" ثيو بورشير من تسجيل أوّل فوز له في الفورمولا 3 من بوابة جائزة النمسا الثانية، مستفيدًا من حادثة التصادم التي جمعت جايك هيوز وليام لاوسون بينما كانا يتنافسان على الصدارة قبل ثلاث لفات من النهاية.

بدا بأنّ المعركة المثيرة بين هيوز ولاسون على الفوز سيتم حسمها في اللفة الأخيرة، لكنّ الثنائي اصطدما ببعضهما البعض عند المنعطف الرابع قبل ثلاث لفات من نهاية السباق ما تسبب في انسحابهما.

وكان بورشي صاحب الأفضلية المبكرة في السباق، حيث قدّم انطلاق رائعة من المركز الثاني ليتجاوز هيوز بالتوجّه إلى المنعطف الأول، قبل أن يحافظ ببراعة على صدارته حتى اللفة الثالثة عندما تمكن هيوز وسائق "ام بي موتورسبورت" لاوسون من تجاوزه عند منطقة الكبح في ظل تفعيل الـ "دي آر اس".

واحتل لاوسون الصدارة عبر تجاوز مزدوج عبقري على بورشيه وهيوز الذي سرعان ما حاول التقدم إلى الصدارة بعد ذلك بلفّة، لينجح في ذلك ويتقدم على لاوسون بفارق نصف ثانية.

وقد تناوب الثنائي بعد ذلك على الصدارة ليمنحا المتابعين إثارة ومتعة افتقدوها كثيرًا، لكن وبينما كان لاوسون في الصدارة وحاول هيوز تجاوزه من الجهة الخارجية، عمد الأوّل إلى الحفاظ على مركزه ليصعد على الحفف الجانبية ما أثّر على استقرار السيارة لينزلق مصطدمًا بجانب سيارة هيوز، دافعًا البريطاني خارج المسا نحو المنطقة الحصوية. ليتعرض الثنائي لأصرار بالغة على نظام التعليق على سيارتيهما وينسحبا من السباق مانحَين بورشير صدارة لم تكن في الحسبان.

وحقق بورشير فوزه الأوّل أمام سائق بريما لوغان سارجانت وسائق ترايدنت دايفيد بيكمان.

المركز الرابع كان من نصيب ريتشارد فيرشور أمام متصدر النقاط أوسكار بياستري وأولي كالدويل وماكس فيوتريل، بينما حلّ الفائز بالسباق الأوّل في هذه الجولة فريدريك فيستي في المركز الثامن.

وقد أكمل سيباستيان فيرنانديز وليريم زيندلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 France ثيو بورشير France آرت غران بري 24 38:25.185  
2   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 24 38:25.649 0.464
3   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 24 38:25.859 0.674
4   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 24 38:26.287 1.102
5   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 24 38:26.990 1.805
6   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 24 38:27.061 1.876
7   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 38:27.382 2.197
8   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 24 38:27.779 2.594
9   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 24 38:28.202 3.017
10   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 24 38:28.509 3.324
11   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 24 38:28.847 3.662
12   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 38:29.153 3.968
13   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 24 38:29.448 4.263
14   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 38:29.725 4.540
15   27 United Kingdom إنعام أحمد United Kingdom كارلين 24 38:30.583 5.398
16   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 24 38:30.971 5.786
17   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 38:31.597 6.412
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