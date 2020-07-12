فورمولا 3: بورشير يسجّل أولى انتصاراته في النمسا مستفيدًا من انسحاب ثنائي الصدارة

بدا بأنّ المعركة المثيرة بين هيوز ولاسون على الفوز سيتم حسمها في اللفة الأخيرة، لكنّ الثنائي اصطدما ببعضهما البعض عند المنعطف الرابع قبل ثلاث لفات من نهاية السباق ما تسبب في انسحابهما.

وكان بورشي صاحب الأفضلية المبكرة في السباق، حيث قدّم انطلاق رائعة من المركز الثاني ليتجاوز هيوز بالتوجّه إلى المنعطف الأول، قبل أن يحافظ ببراعة على صدارته حتى اللفة الثالثة عندما تمكن هيوز وسائق "ام بي موتورسبورت" لاوسون من تجاوزه عند منطقة الكبح في ظل تفعيل الـ "دي آر اس".

واحتل لاوسون الصدارة عبر تجاوز مزدوج عبقري على بورشيه وهيوز الذي سرعان ما حاول التقدم إلى الصدارة بعد ذلك بلفّة، لينجح في ذلك ويتقدم على لاوسون بفارق نصف ثانية.

وقد تناوب الثنائي بعد ذلك على الصدارة ليمنحا المتابعين إثارة ومتعة افتقدوها كثيرًا، لكن وبينما كان لاوسون في الصدارة وحاول هيوز تجاوزه من الجهة الخارجية، عمد الأوّل إلى الحفاظ على مركزه ليصعد على الحفف الجانبية ما أثّر على استقرار السيارة لينزلق مصطدمًا بجانب سيارة هيوز، دافعًا البريطاني خارج المسا نحو المنطقة الحصوية. ليتعرض الثنائي لأصرار بالغة على نظام التعليق على سيارتيهما وينسحبا من السباق مانحَين بورشير صدارة لم تكن في الحسبان.

وحقق بورشير فوزه الأوّل أمام سائق بريما لوغان سارجانت وسائق ترايدنت دايفيد بيكمان.

المركز الرابع كان من نصيب ريتشارد فيرشور أمام متصدر النقاط أوسكار بياستري وأولي كالدويل وماكس فيوتريل، بينما حلّ الفائز بالسباق الأوّل في هذه الجولة فريدريك فيستي في المركز الثامن.

وقد أكمل سيباستيان فيرنانديز وليريم زيندلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: