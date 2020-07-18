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فورمولا 3 / هنغارورينغ / تقرير السباق

فورمولا 3: بورشير يسجل فوزه الثاني لهذا الموسم من بوابة المجر

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فورمولا 3: بورشير يسجل فوزه الثاني لهذا الموسم من بوابة المجر
18-07-2020

بات النجم الصاعد بقوة ثيو بورشير أوّل سائق يسجّل فوزه الثاني لهذا الموسم من بطولة الفورمولا 3 من بوابة سباق المجر الذي بدأ على نحوٍ فوضوي على حلبة هنغارورينغ.

انطلق الفرنسي صاحب الـ 16 عامًا من المركز الثالث، لكنّه سرعان ما تقدّم إلى الصدارة مستفيدًا من تصادم المتصدرَين أمامه أليكسندر سموليار ولوغان سارجانت عند المنعطف الأوّل.

وبعد فترة توقّف طويلة إثر انفجار ضخم على محرك ليام لاوسون، تمكّن بورشير من توسيع صدارته على نحوٍ مذهل لتصل إلى 11.9 ثانية.

في المركز الثاني تواجد أوسكار بياستري، الذي حاول ملاحقة بورشير بعد استئناف السباق، على الرُغم من تضرر أرضية سيارته بريما.

بينما تمكّن سارجانت رُغم أضرار سيارته كذلك من خطف آخر مراكز منصّة التتويج من لاوسون الذي انسحب إثر المشاكل على سيارته.

وبينما كان ريتشارد فيرشور في طريقه لحصد المركز الرابع، إلّا أنّ وتيرته شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتمكّن من صد هجمات بينت فيسكال الذي تجاوزه من الجهة الخارجية للمنعطف الثاني في اللفّة الأخيرة.

المركز السادس كان من نصيب سيباستيان فيرنانديز الذي حافظ على موقعه أمام أليكس بروني.

فيما أكمل كلّ من دينيس هوغار، كليمنت نوفالك ودايفيد بيكمان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 22 1:03:55.424  
2   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 22 1:04:07.344 11.920
3   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 22 1:04:10.163 14.739
4   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 22 1:04:12.784 17.360
5   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 22 1:04:13.487 18.063
6   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 22 1:04:15.060 19.636
7   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 22 1:04:16.855 21.431
8   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 1:04:17.080 21.656
9   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 22 1:04:17.632 22.208
10   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 22 1:04:18.375 22.951
11   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 1:04:18.852 23.428
12   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 22 1:04:22.722 27.298
13   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 22 1:04:23.396 27.972
14   27 United Kingdom إنعام أحمد United Kingdom كارلين 22 1:04:24.021 28.597
15   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 1:04:26.307 30.883
16   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 1:04:26.689 31.265
17   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 22 1:04:30.201 34.777
18   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 22 1:04:31.776 36.352
19   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 22 1:04:32.053 36.629
20   30 Italy أليسيو ديليدا Spain كامبوس ريسينغ 22 1:04:33.856 38.432
21   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 22 1:04:39.450 44.026
22   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 22 1:04:42.906 47.482
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