فورمولا 3: بورشير يسجل فوزه الثاني لهذا الموسم من بوابة المجر

انطلق الفرنسي صاحب الـ 16 عامًا من المركز الثالث، لكنّه سرعان ما تقدّم إلى الصدارة مستفيدًا من تصادم المتصدرَين أمامه أليكسندر سموليار ولوغان سارجانت عند المنعطف الأوّل.

وبعد فترة توقّف طويلة إثر انفجار ضخم على محرك ليام لاوسون، تمكّن بورشير من توسيع صدارته على نحوٍ مذهل لتصل إلى 11.9 ثانية.

في المركز الثاني تواجد أوسكار بياستري، الذي حاول ملاحقة بورشير بعد استئناف السباق، على الرُغم من تضرر أرضية سيارته بريما.

بينما تمكّن سارجانت رُغم أضرار سيارته كذلك من خطف آخر مراكز منصّة التتويج من لاوسون الذي انسحب إثر المشاكل على سيارته.

وبينما كان ريتشارد فيرشور في طريقه لحصد المركز الرابع، إلّا أنّ وتيرته شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتمكّن من صد هجمات بينت فيسكال الذي تجاوزه من الجهة الخارجية للمنعطف الثاني في اللفّة الأخيرة.

المركز السادس كان من نصيب سيباستيان فيرنانديز الذي حافظ على موقعه أمام أليكس بروني.

فيما أكمل كلّ من دينيس هوغار، كليمنت نوفالك ودايفيد بيكمان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: