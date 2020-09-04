فورمولا 3: بورشير يحرز قطب الانطلاق الأوّل له في مونزا ضمن تصفيات هزلية

تشابهت حصة نهاية هذا الأسبوع مع حصة التصفيات من العام الماصي في الفورمولا 3، والتي نتج عنها عقوبات لـ 17 سائقًا بعدما آثر معظم السائقين (30 سائقًا) التزاحم من أجل المركز على المسار ليعيقوا بعضهم البعض خلال اللفات السريعة.

وضمن مشاهد متشابهة غريبة هذا العام، تقدم السائقون كما لو أنّ هنالك استئنافًا للحصة بعد سيارة الأمان وذلك مع دخولهم إلى منعطف بارابوليكا قبل الطلعات الأخيرة في الحصة من أجل محاولة كسب موقع على المسار والحصول على عامل السحب من السيارات في الأمام.

وكان بورشير صاحب الـ 17 عامًا هو الذي برز من تلك الفوضى بأسرع زمن بلغ دقيقة و37.301 ثانية ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة والأربع نقاط الإضافية المصاحبة له.

وكان بورشير أسرع بأكثر من أربعة أعشار من الثانية من صاحب المركز الثاني على شبكة الانطلاق ليريم زينديلي.

مع ذلك يواجه فريق بورشير "أرت غران بري" وفريق زينديلي "ترايدنت" وفريق بريما المتصدر تحقيقًا بعد الحصة لإعاقتهم السائقين الآخرين.

ألكسندر سموليار زميل بورشير أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام ليام لاوسون الذي يواجه بدوره تحقيقًا للحادثة التي نتج عنها رفع العلم الأحمر قبل أقل من 10 دقائق من نهاية الحصة.

المركز الخامس كان من نصيب دايفيد بيكمان أمام فريدريك فيستي وماتيو نانيني وجاك هيوز.

فيما أكمل كالان ويليامز ولوغان سارجينت ترتيب المراكز العشرة الأولى في تصفيات سيتغّر ترتيب الانطلاق فيها بشكل درامي بعد التحقيق.

نتيجة التصفيات: