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فورمولا 3 / مونزا / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: بورشير يحرز قطب الانطلاق الأوّل له في مونزا ضمن تصفيات هزلية

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فورمولا 3: بورشير يحرز قطب الانطلاق الأوّل له في مونزا ضمن تصفيات هزلية

سجّل ثيو بورشير قطب الانطلاق الأوّل له في الفورمولا 3 من بوابة تصفيات جولة مونزا، وذلك بعد تسجيله الزمن الأسرع في الحصة الهزلية التي تركت ثلاثة فرق قيد التحقيق.

تشابهت حصة نهاية هذا الأسبوع مع حصة التصفيات من العام الماصي في الفورمولا 3، والتي نتج عنها عقوبات لـ 17 سائقًا بعدما آثر معظم السائقين (30 سائقًا) التزاحم من أجل المركز على المسار ليعيقوا بعضهم البعض خلال اللفات السريعة.

وضمن مشاهد متشابهة غريبة هذا العام، تقدم السائقون كما لو أنّ هنالك استئنافًا للحصة بعد سيارة الأمان وذلك مع دخولهم إلى منعطف بارابوليكا قبل الطلعات الأخيرة في الحصة من أجل محاولة كسب موقع على المسار والحصول على عامل السحب من السيارات في الأمام.

وكان بورشير صاحب الـ 17 عامًا هو الذي برز من تلك الفوضى بأسرع زمن بلغ دقيقة و37.301 ثانية ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة والأربع نقاط الإضافية المصاحبة له.

وكان بورشير أسرع بأكثر من أربعة أعشار من الثانية من صاحب المركز الثاني على شبكة الانطلاق ليريم زينديلي.

مع ذلك يواجه فريق بورشير "أرت غران بري" وفريق زينديلي "ترايدنت" وفريق بريما المتصدر تحقيقًا بعد الحصة لإعاقتهم السائقين الآخرين.

ألكسندر سموليار زميل بورشير أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام ليام لاوسون الذي يواجه بدوره تحقيقًا للحادثة التي نتج عنها رفع العلم الأحمر قبل أقل من 10 دقائق من نهاية الحصة.

المركز الخامس كان من نصيب دايفيد بيكمان أمام فريدريك فيستي وماتيو نانيني وجاك هيوز.

فيما أكمل كالان ويليامز ولوغان سارجينت ترتيب المراكز العشرة الأولى في تصفيات سيتغّر ترتيب الانطلاق فيها بشكل درامي بعد التحقيق.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 12 1:37.301  
2 10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 13 1:37.752 0.451
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 13 1:37.788 0.487
4 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 13 1:37.788 0.487
5 11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 10 1:37.809 0.508
6 2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 13 1:38.015 0.714
7 22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 13 1:38.036 0.735
8 15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 13 1:38.051 0.750
9 20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 13 1:38.064 0.763
10 3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 13 1:38.095 0.794
11 9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 12 1:38.142 0.841
12 1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 13 1:38.198 0.897
13 24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13 1:38.215 0.914
14 29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 13 1:38.237 0.936
15 12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 13 1:38.343 1.042
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