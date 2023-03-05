فورمولا 3: بورتوليتو يحرز الفوز في البحرين بعد عقوبة ميني

ميني كان ثالثاً بنهاية اللفة الأولى، بعد أن تجاوزه بورتوليتو وغريغوار سوسي. لكنه استعاد المركز الثاني في اللفة الرابعة وتجاوز بورتوليتو إلى الصدارة في العاشرة. قبل أن يتلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب خرق إجراءات الانطلاقة.

وكان ميني يتجه للحفاظ على مركزه الرابع قبل أن تتسبب سيارة الأمان في اللفة ما قبل الأخيرة بتلاشي فرصه.

بالتالي حل بورتوليتو أولاً أمام زميله في تريدنت، أوليفر غويث. بينما أكمل دينو بيغانوفيتش ترتيب المراكز الثلاثة الأولى لصالح بريما.

غريغوار سوسي أنهى السباق رابعاً متقدماً على لوك بروينغ وبيبي مارتي.

كايلان فريدريك حقق المركز السابع أمام ميني وسيباستيان مونتويا.

بينما أكمل بول آرون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: