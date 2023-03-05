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فورمولا 3: بورتوليتو يحرز الفوز في البحرين بعد عقوبة ميني

ورث غابريل بورتوليتو أول فوز له في الفورمولا 3 بعد عقوبة غابريل ميني.

فورمولا 3: بورتوليتو يحرز الفوز في البحرين بعد عقوبة ميني

ميني كان ثالثاً بنهاية اللفة الأولى، بعد أن تجاوزه بورتوليتو وغريغوار سوسي. لكنه استعاد المركز الثاني في اللفة الرابعة وتجاوز بورتوليتو إلى الصدارة في العاشرة. قبل أن يتلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب خرق إجراءات الانطلاقة.

وكان ميني يتجه للحفاظ على مركزه الرابع قبل أن تتسبب سيارة الأمان في اللفة ما قبل الأخيرة بتلاشي فرصه.

بالتالي حل بورتوليتو أولاً أمام زميله في تريدنت، أوليفر غويث. بينما أكمل دينو بيغانوفيتش ترتيب المراكز الثلاثة الأولى لصالح بريما.

غريغوار سوسي أنهى السباق رابعاً متقدماً على لوك بروينغ وبيبي مارتي.

كايلان فريدريك حقق المركز السابع أمام ميني وسيباستيان مونتويا.

بينما أكمل بول آرون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 Gabriel Bortoleto Italy تريدنت 44:33.107  
2 Oliver Goethe Italy تريدنت 44:33.976 0.869
3 Dino Beganovic Italy بريما باورتيم 44:34.216 1.109
4 Switzerland جريجوار سوسي France آرت غران بري 44:34.431 1.324
5 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 44:34.798 1.691
6 Pepe Martí Spain كامبوس ريسينغ 44:34.955 1.848
7 United States كايلن فريددرك France آرت غران بري 44:35.221 2.114
8 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 44:37.707 4.600
9 Colombia سيباستيان مونتويا Hitech Pulse-Eight 44:39.921 6.814
10 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands ام بي موتورسبورت 44:42.941 9.834
11 Paul Aron Italy بريما باورتيم 44:46.288 13.181
12 United Kingdom زاك أوسوليفان Italy بريما باورتيم 44:48.938 15.831
13 Christian Mansell Spain كامبوس ريسينغ 44:51.372 18.265
14 Brazil كايو كوليت Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 44:52.309 19.202
15 Nikola Tsolov France آرت غران بري 44:52.334 19.227
16 Taylor Barnard Switzerland جنزر موتورسبورت 44:52.709 19.602
17 Nikita Bedrin Switzerland جنزر موتورسبورت 44:55.129 22.022
18 Oliver Gray Rodin Carlin 44:58.195 25.088
19 Israel إيدو كوهين Rodin Carlin 44:58.309 25.202
20 Mexico رافائيل فيلاغوميز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 44:58.743 25.636
21 Germany صوفيا فلورش PHM Racing by Charouz 45:01.540 28.433
22 هانتر ياني Rodin Carlin 45:08.568 35.461
23 United Kingdom جوني إدجر Netherlands ام بي موتورسبورت 45:09.289 36.182
24 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 45:10.472 37.365
25 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 45:18.411 45.304
26 Hugh Barter Spain كامبوس ريسينغ 45:40.622 1:07.515
27 Leonardo Fornaroli Italy تريدنت 45:04.980 1 Lap
28 Tommy Smith Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 40:17.947 2 Laps
29 أليكس غارسيا Switzerland جنزر موتورسبورت 38:20.558 3 Laps
  Mari Boya Netherlands ام بي موتورسبورت 16 laps  
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فورمولا 3: مارتي يُحرز الفوز بالسباق القصير في البحرين

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