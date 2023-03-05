فورمولا 3: بورتوليتو يحرز الفوز في البحرين بعد عقوبة ميني
ورث غابريل بورتوليتو أول فوز له في الفورمولا 3 بعد عقوبة غابريل ميني.
ميني كان ثالثاً بنهاية اللفة الأولى، بعد أن تجاوزه بورتوليتو وغريغوار سوسي. لكنه استعاد المركز الثاني في اللفة الرابعة وتجاوز بورتوليتو إلى الصدارة في العاشرة. قبل أن يتلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب خرق إجراءات الانطلاقة.
وكان ميني يتجه للحفاظ على مركزه الرابع قبل أن تتسبب سيارة الأمان في اللفة ما قبل الأخيرة بتلاشي فرصه.
بالتالي حل بورتوليتو أولاً أمام زميله في تريدنت، أوليفر غويث. بينما أكمل دينو بيغانوفيتش ترتيب المراكز الثلاثة الأولى لصالح بريما.
غريغوار سوسي أنهى السباق رابعاً متقدماً على لوك بروينغ وبيبي مارتي.
كايلان فريدريك حقق المركز السابع أمام ميني وسيباستيان مونتويا.
بينما أكمل بول آرون ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|Gabriel Bortoleto
|تريدنت
|44:33.107
|2
|Oliver Goethe
|تريدنت
|44:33.976
|0.869
|3
|Dino Beganovic
|بريما باورتيم
|44:34.216
|1.109
|4
|جريجوار سوسي
|آرت غران بري
|44:34.431
|1.324
|5
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|44:34.798
|1.691
|6
|Pepe Martí
|كامبوس ريسينغ
|44:34.955
|1.848
|7
|كايلن فريددرك
|آرت غران بري
|44:35.221
|2.114
|8
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|44:37.707
|4.600
|9
|سيباستيان مونتويا
|Hitech Pulse-Eight
|44:39.921
|6.814
|10
|فرانكو كولابينتو
|ام بي موتورسبورت
|44:42.941
|9.834
|11
|Paul Aron
|بريما باورتيم
|44:46.288
|13.181
|12
|زاك أوسوليفان
|بريما باورتيم
|44:48.938
|15.831
|13
|Christian Mansell
|كامبوس ريسينغ
|44:51.372
|18.265
|14
|كايو كوليت
|فان أميرسفورت ريسينغ
|44:52.309
|19.202
|15
|Nikola Tsolov
|آرت غران بري
|44:52.334
|19.227
|16
|Taylor Barnard
|جنزر موتورسبورت
|44:52.709
|19.602
|17
|Nikita Bedrin
|جنزر موتورسبورت
|44:55.129
|22.022
|18
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|44:58.195
|25.088
|19
|إيدو كوهين
|Rodin Carlin
|44:58.309
|25.202
|20
|رافائيل فيلاغوميز
|فان أميرسفورت ريسينغ
|44:58.743
|25.636
|21
|صوفيا فلورش
|PHM Racing by Charouz
|45:01.540
|28.433
|22
|هانتر ياني
|Rodin Carlin
|45:08.568
|35.461
|23
|جوني إدجر
|ام بي موتورسبورت
|45:09.289
|36.182
|24
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|45:10.472
|37.365
|25
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|45:18.411
|45.304
|26
|Hugh Barter
|كامبوس ريسينغ
|45:40.622
|1:07.515
|27
|Leonardo Fornaroli
|تريدنت
|45:04.980
|1 Lap
|28
|Tommy Smith
|فان أميرسفورت ريسينغ
|40:17.947
|2 Laps
|29
|أليكس غارسيا
|جنزر موتورسبورت
|38:20.558
|3 Laps
|Mari Boya
|ام بي موتورسبورت
|16 laps
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