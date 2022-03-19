فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين

عبر ناشئ بريما ريسينغ خط النهاية بفارق 3.5 ثانية أمام هاجر سائق هايتيك، لكنه تعرض لعقوبة إثر تجاوزه حدود المسار ليخسر الفوز ويكتفي بالمركز الثاني.

انطلق بيرمان في السباق من المركز الثاني، لكن سرعان ما تجاوز المنطلق أولًا زاك أووسوليفان في اللفة الخامسة قبل أن يبدأ بناء فارق مريح في الصدارة ويعبر خط النهاية أولًا.

لكن بمجرد تطبيق العقوبة، ورث هاجر الفوز و10 نقاط ضمن سباقه الأول في السلسلة.

أليكسندر سموليار أحرز آخر مراكز منصة التتويج لصالح "ام بي موتورسبورت"، بينما يسابق كسائق روسي تحت علم محايد.

فيما كان المركز الرابع من نصيب زاين مالوني، والذي تقدم على آرثر لوكلير وأووسوليفان، الذي وبعد خسارته الصدارة لصالح بيرمان، عانى كثيرًا مع الإطارات ليتراجع خارج مراكز منصة التتويج ويكتفي بالمركز السادس.

فيما جمعت معركة على المركز السابع بين ثلاثي فريق "آرت غران بري"، خوان مانويل كوريا، غريغور سوسي وفيكتور مارتينز، بالتوجه إلى اللفة الثانية، قبل أن يدخل فيها كل من آرثر لوكلير وتشاو كوليت.

وكانت الكلمة العليا لصالح كوليت الذي تقدم على كايلن فريدريك وكوريا، فيما انسحب ثنائي آرت سوسي ومارتينز.

فيما أكمل دايفيد فيداليس سائق كامبوس ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: