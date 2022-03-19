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فورمولا 3 / البحرين تقرير السباق

فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين

كان الفوز بالسباق القصير لجولة البحرين ضمن منافسات الفورمولا 3 من نصيب إسحاق هاجر بعد تلقّي أولي بيرمان لعقوبة 5 ثوانٍ.

فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين

عبر ناشئ بريما ريسينغ خط النهاية بفارق 3.5 ثانية أمام هاجر سائق هايتيك، لكنه تعرض لعقوبة إثر تجاوزه حدود المسار ليخسر الفوز ويكتفي بالمركز الثاني.

انطلق بيرمان في السباق من المركز الثاني، لكن سرعان ما تجاوز المنطلق أولًا زاك أووسوليفان في اللفة الخامسة قبل أن يبدأ بناء فارق مريح في الصدارة ويعبر خط النهاية أولًا.

لكن بمجرد تطبيق العقوبة، ورث هاجر الفوز و10 نقاط ضمن سباقه الأول في السلسلة.

أليكسندر سموليار أحرز آخر مراكز منصة التتويج لصالح "ام بي موتورسبورت"، بينما يسابق كسائق روسي تحت علم محايد.

فيما كان المركز الرابع من نصيب زاين مالوني، والذي تقدم على آرثر لوكلير وأووسوليفان، الذي وبعد خسارته الصدارة لصالح بيرمان، عانى كثيرًا مع الإطارات ليتراجع خارج مراكز منصة التتويج ويكتفي بالمركز السادس.

فيما جمعت معركة على المركز السابع بين ثلاثي فريق "آرت غران بري"، خوان مانويل كوريا، غريغور سوسي وفيكتور مارتينز، بالتوجه إلى اللفة الثانية، قبل أن يدخل فيها كل من آرثر لوكلير وتشاو كوليت.

وكانت الكلمة العليا لصالح كوليت الذي تقدم على كايلن فريدريك وكوريا، فيما انسحب ثنائي آرت سوسي ومارتينز.

فيما أكمل دايفيد فيداليس سائق كامبوس ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 -  
2   ألوي بيرمان Italy بريما باورتيم 20 1.500 1.500
3   Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 20 3.500 3.500
4   زاين مالوني Italy تريدنت 20 5.600 5.600
5   آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 20 5.600 5.600
6   زاك أووسوليفان كارلين 20 8.800 8.800
7   تشاو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 20 9.100 9.100
8   United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 11.400 11.400
9   United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 20 12.100 12.100
10   Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 20 19.100 19.100
11   Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت 20 21.200 21.200
12   رييس يوجيما فان أميرسفورت ريسينغ
 20 21.800 21.800
13   United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 20 28.300 28.300

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فورمولا 3:كولابينتو يحرز قطب الانطلاق الأول لفان أميرسفورت ريسينغ في البحرين
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