فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين
كان الفوز بالسباق القصير لجولة البحرين ضمن منافسات الفورمولا 3 من نصيب إسحاق هاجر بعد تلقّي أولي بيرمان لعقوبة 5 ثوانٍ.
عبر ناشئ بريما ريسينغ خط النهاية بفارق 3.5 ثانية أمام هاجر سائق هايتيك، لكنه تعرض لعقوبة إثر تجاوزه حدود المسار ليخسر الفوز ويكتفي بالمركز الثاني.
انطلق بيرمان في السباق من المركز الثاني، لكن سرعان ما تجاوز المنطلق أولًا زاك أووسوليفان في اللفة الخامسة قبل أن يبدأ بناء فارق مريح في الصدارة ويعبر خط النهاية أولًا.
لكن بمجرد تطبيق العقوبة، ورث هاجر الفوز و10 نقاط ضمن سباقه الأول في السلسلة.
أليكسندر سموليار أحرز آخر مراكز منصة التتويج لصالح "ام بي موتورسبورت"، بينما يسابق كسائق روسي تحت علم محايد.
فيما كان المركز الرابع من نصيب زاين مالوني، والذي تقدم على آرثر لوكلير وأووسوليفان، الذي وبعد خسارته الصدارة لصالح بيرمان، عانى كثيرًا مع الإطارات ليتراجع خارج مراكز منصة التتويج ويكتفي بالمركز السادس.
فيما جمعت معركة على المركز السابع بين ثلاثي فريق "آرت غران بري"، خوان مانويل كوريا، غريغور سوسي وفيكتور مارتينز، بالتوجه إلى اللفة الثانية، قبل أن يدخل فيها كل من آرثر لوكلير وتشاو كوليت.
وكانت الكلمة العليا لصالح كوليت الذي تقدم على كايلن فريدريك وكوريا، فيما انسحب ثنائي آرت سوسي ومارتينز.
فيما أكمل دايفيد فيداليس سائق كامبوس ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|إسحق هاجر
|هايتيك ريسينغ
|20
|-
|2
|ألوي بيرمان
|بريما باورتيم
|20
|1.500
|1.500
|3
|ألكسندر سموليار
|ام بي موتورسبورت
|20
|3.500
|3.500
|4
|زاين مالوني
|تريدنت
|20
|5.600
|5.600
|5
|آرثر لوكلير
|بريما باورتيم
|20
|5.600
|5.600
|6
|زاك أووسوليفان
|كارلين
|20
|8.800
|8.800
|7
|تشاو كوليت
|ام بي موتورسبورت
|20
|9.100
|9.100
|8
|كايلن فريددرك
|هايتيك ريسينغ
|20
|11.400
|11.400
|9
|خوان مانويل كوريا
|آرت غران بري
|20
|12.100
|12.100
|10
|دايفيد فيداليس
|كامبوس ريسينغ
|20
|19.100
|19.100
|11
|ويليام ألاتالو
|جنزر موتورسبورت
|20
|21.200
|21.200
|12
|رييس يوجيما
|فان أميرسفورت ريسينغ
|20
|21.800
|21.800
|13
|جوني إدجر
|تريدنت
|20
|28.300
|28.300