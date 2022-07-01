فورمولا 3: أوسوليفان يسجل قطب الانطلاق الأول له لصالح كارلين في سيلفرستون

سجّل سائق كارلين الزمن الأسرع الذي بلغ دقيقة و44.597 ثانية على أرضه وأمام جماهيره، وذلك بعد أن احتلّ المركز العاشر في النصف الأول من الحصة.

إذ نجح بعد خروجه من الحظائر بعد منتصف الحصة في تسجيل التوقيت الأسرع بفارق 0.03 ثانية أمام آرثر لوكلير سائق بريما.

فيما سينطلق زاين مالوني من المركز الثالث لصالح ترايدنت، بفارق 0.014 ثانية فقط خلف لوكلير.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فبعد جفاف المسار إثر تجارب الفورمولا واحد المبللة، كانت الصدارة المؤقتة من نصيب أولي بيرمان الذي سجّل في البداية دقيقة و45.107 ثانية، متقدمًا بفارق 0.2 ثانية أمام كوش مايني.

وذلك قبل أن يحسّن سائق "ام بي موتورسبورت" زمنه في الخلف إلى دقيقة و44.963 ثانية، فيما تواجد لوكلير ثالثًا حينها قبل أن يتراجع لاحقًا إلى المركز الخامس مع تحسّن حالة المسار.

ومع الوصول إلى فترة التوقفات مع انتصاف الحصة، كانت ثانية واحدة فقط تفصل السائقين الـ 15 الأوائل، بينما كان مايني في الصدارة أمام بيرمان ومالوني.

وتناوب عدد من السائقين على الصدارة بعد ذلك، قبل أن يخطف أوسوليفان الزمن الأسرع.

كايو كوليت سينطلق من المركز الرابع في السباق الرئيسي أمام كل من جاك كروفورد سائق بريما وبيرمان.

فيما ذهب المركز الثامن إلى رومان ستانيك الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.

مايني حصد المركز العاشر في الحصة لينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة يوم غد السبت، بينما سيكون إسحق هاجر بجواره في المركز الثاني لصالح هايتيك.