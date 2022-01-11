فورمولا 3: آرثر لوكلير يبقى مع بريما لموسم 2022

أحرز القادم من إمارة موناكو فوزين اثنين خلال موسمه الأول كناشئ عام 2021، وذلك في مونزا وزاندفورت، إضافة إلى تحقيق قطب انطلاق أول ومركزٍ ثانٍ في بودابست، لينهي بالمركز العاشر ضمن الترتيب العام مع 79 نقطة.

وسيواصل الأخ الأصغر لسائق الفورمولا واحد شارل لوكلير، كسائقٍ ضمن أكاديمية فيراري.

حيث قال: "أنا مسرور جداً لمواصلة العمل الذي بدأناه في 2021 مع فريق بريما ضمن بطولة الفورمولا 3".

وأكمل: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد العام الماضي، وفي 2022 سنحظى بفرصة جيدة لتطبيق كل ما تعلمناه. لا أكاد أطيق صبراً لبداية الموسم".

من جهته، قال رينيه روزين مدير الفريق: "من الرائع مواصلة العمل مع آرثر. أنا واثق أنه سيواصل التقدم الذي رأيناه في 2021".

وتابع: "الخبرة التي اكتسبها العام الماضي ستساعده بالتأكيد على خوض المنافسات الحالية بتركيز كبير، وهذا ما سيصب في مصلحة الفريق ككل بالتأكيد".

واختتم: "لقد كان موسمنا الماضي جيداً. أفضلُ لو فزنا باللقب، لكن كانت هناك عدة عوامل، إضافة إلى تنافسية الفرق الأخرى الكبيرة، لقد قاموا بعمل رائع".