فورمولا 3:كولابينتو يحرز قطب الانطلاق الأول لفان أميرسفورت ريسينغ في البحرين

سجّل الأرجنتيني الناشئ دقيقة و46.249 ثانية بعد تجاوزه مشاكل حدود المسار في بداية الحصة لينطلق من المركز الأول في السباق الرئيسي يوم الأحد.

فيما حصد رومان ستانيك المركز الثاني للفريق حامل اللقب "ترايدنت"، وذلك بعد تصدّره للتجارب الحرة صباح اليوم، بينما كان المركز الثالث من نصيب كوش مايني لصالح "ام بي موتورسبورت"، بالرُغم من أن نتيجته قيد التحقيق لاحتمالية خرقه قوانين السيارة.

المركز الرابع ذهب إلى غريغور سوسي لصالح فريق آرت، والذي تقدم على زميله وصاحب أفضل أزمنة السائقين العائدين هذا الموسم، فيكتور مارتينز.

هذا وتعني شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق السبت القصير أن زاك أووسوليفان سينطلق من المركز الأول لصالح كارلين أمام أولي بيرمان مع فريق بريما ريسينغ.

وخرج أووسوليفان من المرآب أمام الجميع ليتفادي الازدحام المعتاد في تصفيات الفورمولا 3، وليكون أول من يسجل زمنًا سريعًا مع دقيقة و47.847 ثانية.

لكن سرعان ما أُطيح به من الصدارة مع تسجيل بقية السائقين لأولى أزمنتهم السريعة، إذ تقد سوسي إلى الصدارة مع دقيقة و46.978 ثانية متقدمًا على ستانيك وتشاو، وظل الوضع كذلك حتى انتصاف الحصة قبل أن يتقدم خوان مانويل كوريا من المركز الـ 12 إلى الثالث مع دقيقة و47.120 ثانية.

فيما نجح أليكسندر سموليار بتسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و46.642 ثانية بفارق 0.3 ثانية عن سوسي.

وكان كولابينتو لم يسجل زمنًا سريعًا حتى ذلك الحين مع بقاء 10 دقائق على النهاية، لكنه تمكن من انتزاع الصدارة مع دقيقة و46.249 ثانية خلال الطلعة التالية.

بينما حسّن ستانيك زمنه إلى دقيقة و46.314 ثانية ليتقدم للمركز الثاني أمام سوسي الذي خسر المركز الثالث مع تقدم مايني إثر تحسين زمنه متأخرًا.

نتيجة التصفيات: