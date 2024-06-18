ريد بُل تفسخ عقد أحد سائقيها بعد 4 جولات فقط

أكد البولندي صاحب الـ 18 عاماً، الذي يقود مع فريق أم.بي موتورسبورت، أن ريد بُل فسخت العقد.

وكان شتوكا قد انضم إلى أكاديمية ريد بُل بعد الفوز بلقب الفورمولا 4 الإيطالية.

حيث كتب على منصة "اكس" معلناً الخبر: "أودُ مشاركة هذه المعلومة حيال تطوري وأدائي في موسم فورمولا 3 الحالي".

وأكمل: "خلال الأسابيع الأخيرة، تم فسخ العقد مع برنامج أكاديمية ريد بُل، من قبلهم".

وأضاف: "حتى نهاية التعاون بيننا، كانت تقييم مشاركاتي، عملي ضمن الفريق وتقدمي، إيجابياً من قبل جميع من عملت معهم أو تواصلت معهم بشكل مباشر".

وأردف: "شكراً لكم جميعاً وجميع من شارك في هذا المشروع الذي كنت جزءاً منه منذ نوفمبر 2023".

يشار إلى أن البولندي الشاب لم يسجل النقاط سوى مرة واحدة في الفورمولا 3، خلال سباق إيمولا القصير، حين حلّ خامساً، وهو يحتل المركز 19 ضمن ترتيب السائقين.