دافيد شوماخر يحصل على مقعد مع فريق شاروز للفورمولا 3

سينضمّ شوماخر إلى كلٍ من إيغور فراغا ونيكو كاري في صفوف فريق شاروز.

وبعد أن تسابق في الفورمولا المحليّة الأوروبيّة العام الماضي واحتلّ المركز الرابع، شارك شوماخر في الجولة الختاميّة لبطولة الفورمولا 3 في سوتشي، قبل أن يخوض غمار جائزة ماكاو الكبرى مع فريق شاروز الذي انضمّ إليه بشكلٍ رسمي لموسم 2020.

وقال الألماني: "أشعر بالسعادة والامتنان لتحقيق هذه الخطوة نحو الفورمولا 3 لموسمٍ كامل مع شاروز".

وأضاف: "قدت في حدثين في نهاية العام الماضي وكانت تلك تحضيرات جيّدة للموسم القادم. تعلّمت المزيد حول السيارة، وذلك قيّمٌ بالنظر إلى عدم حصولنا على الكثير من فرص التجارب في عطل نهاية الأسبوع".

وأردف: "أعتقد بأنّ بوسعنا تحقيق خطوة إلى الأمام هذا الموسم، وسأحاول تحقيق أفضل مركزٍ ممكن".