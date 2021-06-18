خوان مانويل كوريا يعود إلى أكاديمية ساوبر للناشئين

تمّ ربط كوريا في البداية مع برنامج ساوبر للناشئين مع بداية موسم 2019، حيث عمل مع ألفا روميو كسائق تطوير إلى جانب واجباته في بطولة الفورمولا 2.

لكن مسيرة كوريا توقفت بعد حادثته العنيفة خلال اللفة الثانية على حلبة سبا، والتي أودت كذلك بحياة أنطوان هوبير.

وبعد إكمال برنامج إعادة تأهيل مكثف، عاد كوريا إلى عالم السباقات في الفورمولا 3 هذا العام مع فريق "آرت"، وعادت علاقته مجدداً مع برنامج أكاديمية ساوبر للناشئين.

حيث جاء في بيان أصدرته ساوبر: "توقفت مسيرته في عالم سباقات الناشئين بعد الحادث المروع العام الماضي، وبعد إتمام عملية تعافٍ أقل ما يقال عنها أنها معجزة، عاد خوان مانويل إلى الحلبة مستعداً لاستئناف رحلته، مع أكاديمية ساوبر إلى جانبه".

وخاض كوريا أول تجربة على متن سيارة الفورمولا واحد بدعم ساوبر في 2019، حيث أوضح أنه ممتنّ للعودة والعمل مع الشركة السويسرية في 2021.

فقال خلال الجولة الثانية للفورمولا 3 في بول ريكار: "إنه شعور خاص جداً، أن أعود مع أكاديمية ساوبر".

وأكمل: "إنه برنامج الناشئين الذي كنت ضمنه في 2019، عندما خضتُ تجربتي الأولى والوحيدة في الفورمولا واحد، إنه لشعور رائع أن أعمل معهم مجدداً".

وتابع: "أنا متحمس للغاية كي أظهر شعار الأكاديمية على سيارتي وخوذتي في فرنسا، وأنا أتطلع قدماً لمساعدة الفريق بكل ما يحتاجه، سواء ضمن جهاز المحاكاة أو أي مكان آخر".

واختتم: "أنا ممتن حقاً لـ ’آرت’ وسيباستيان فيليب، وبالطبع إلى فريد فاسور، على جميع الدعم الذي قدموه لي، وللجميع في ساوبر. تشرفني العودة إلى هذا الفريق".

خوان مانويل كوريا، آرت تصوير: فورمولا 3