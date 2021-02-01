خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم

غاب الأمريكي عن السباقات منذ تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء الحادثة المروّعة التي أودت بحياة أنطوان هوبير خلال سباق الفورمولا 2 على حلبة سبا في أغسطس/آب 2019.

ومنذ ذلك الحين ظل كوريا على طريق التعافي الذي شهد خضوعه لعدة عمليات جراحية على قدميه تلتها فترة إعادة تأهيل طويلة.

مع ذلك، فقد بات الآن قادرًا على استئناف مسيرته والقيام بعودة مذهلة إلى المسار مع الفريق الفرنسي في الفورمولا 3.

وتعقيبًا على ذلك صرّح كوريا قائلًا: "أولًا، أودّ التعبير عن سعادتي البالغة للعودة إلى السباقات بعد ما مررت به".

وأضاف: "أنا ممتن جدًا جدًا لفريق آرت غران بري، حيث يعني اختيارهم لي الكثير وكذلك ثقتهم بي وبعودتي".

وتابع: "الفورمولا 3 ستمثّل عامًا انتقاليًا، حيث أنّ حلمي هو بلوغ الفورمولا واحد وتلك الخطوة الأولى في عودتي. لم أقد سيارة منذ عام ونصف وأمامي منحنى تعلّم كبير".

وأكمل: "سأدخل هذا الموسم بعقل منفتح، ولن أضغط على نفسي، سأبذل أفضل ما لديّ، وسأقوم بما أحب، وذلك انتصار في حد ذاته".

من جهته علّق سيباستيان فيليبي مدير فريق "آرت" على عودة كوريا قائلًا: "منذ حادثته المروعة في سبا، مرّ خوان مانويل بالعديد من المراحل، وكان دومًا يقاتل وهو يدرك بأنّه لن يستسلم أو يتخلى عن حلمه بمواصلة مسيرته ضمن أعلى مستوى ممكن".

وأردف: "إنّه مثال للشجاعة والجلد، وفريق آرت غران بري فخور بمنحه تلك الفرصة للعودة إلى السباقات".

جديرٌ بالذكر أنّ موسم الفورمولا 3 هذا العام من المقرر أن ينطلق من جائزة إسبانيا الكبرى في 8 - 9 مايو/أيار.