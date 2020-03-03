بيروني يتقدّم على هيوز في تجارب الفورمولا 3 في البحرين

جاءت أسرع ثلاثة أزمنة من التجارب في اليوم الأخير، ليتراجع بذلك زمن ليام لاوسون ناشئ ريد بُل من يوم الإثنين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

وتفوّق بيروني، الذي انتهت مشاركته الأولى في الفورمولا 3 في 2019 مبكّرًا نتيجة حادث مروّعٍ في مونزا، على هيوز بفارق 0.027 ثانية بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:46.173 دقيقة.

ولم يُشارك هيوز إلّا بدءًا من فترة ما بعد ظهر الإثنين بسبب التزاماته في تجارب الفورمولا إي مع مرسيدس في اليوم الأسبق.

وحلّ جاك دوهان ابن أسطورة سباقات الدرّاجات الناريّة ميك دوهان في المركز الثالث من خلال زمنه الأسرع الذي سجّله صباح اليوم.

ولم يتمكّن لاوسون من تحسين زمنه بالقارنة مع الإثنين، ليكتفي بالمركز الرابع أمام لوغان سارجنت سائق بريما.

أمّا ريتشارد فارشور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى فقد حقّق أفضل أزمنته الشخصيّة في الحصّة الأخيرة وحلّ سادسًا بفارق 0.471 ثانية عن الصدارة.

من جانبها تواجدت صوفيا فلورش (كامبوس) في المركز الـ 24 بعد أن بلغ أفضل أزمنتها 1:47.504 دقيقة.

نتيجة التجارب