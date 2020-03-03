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فورمولا 3 / تقرير التجارب

بيروني يتقدّم على هيوز في تجارب الفورمولا 3 في البحرين

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بيروني يتقدّم على هيوز في تجارب الفورمولا 3 في البحرين
03-03-2020

حقّق أليكس بيروني سائق كامبوس الزمن الأسرع على مدار أيّام التجارب الثلاثة لبطولة الفورمولا 3 في البحرين ليتقدّم على البريطاني جايك هيوز.

جاءت أسرع ثلاثة أزمنة من التجارب في اليوم الأخير، ليتراجع بذلك زمن ليام لاوسون ناشئ ريد بُل من يوم الإثنين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

وتفوّق بيروني، الذي انتهت مشاركته الأولى في الفورمولا 3 في 2019 مبكّرًا نتيجة حادث مروّعٍ في مونزا، على هيوز بفارق 0.027 ثانية بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:46.173 دقيقة.

ولم يُشارك هيوز إلّا بدءًا من فترة ما بعد ظهر الإثنين بسبب التزاماته في تجارب الفورمولا إي مع مرسيدس في اليوم الأسبق.

وحلّ جاك دوهان ابن أسطورة سباقات الدرّاجات الناريّة ميك دوهان في المركز الثالث من خلال زمنه الأسرع الذي سجّله صباح اليوم.

ولم يتمكّن لاوسون من تحسين زمنه بالقارنة مع الإثنين، ليكتفي بالمركز الرابع أمام لوغان سارجنت سائق بريما.

أمّا ريتشارد فارشور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى فقد حقّق أفضل أزمنته الشخصيّة في الحصّة الأخيرة وحلّ سادسًا بفارق 0.471 ثانية عن الصدارة.

من جانبها تواجدت صوفيا فلورش (كامبوس) في المركز الـ 24 بعد أن بلغ أفضل أزمنتها 1:47.504 دقيقة.

نتيجة التجارب

المركز السائق/الفريق صباح اليوم 1 بعد ظهر اليوم 1 صباح اليوم 2 بعد ظهر اليوم 2 صباح اليوم 3 بعد ظهر اليوم 3
1 أليكس بيروني
كامبوس ريسينغ		 1:48.231

 1:46.860 1:49.838

 1:46.902

 1:50.674

 1:46.173
2 جايك هيوز
اتش دبليو إيه ريسلاب

    1:47.200

 1:46.861

 1:46.200
3 جاك دوهان
اتش دبليو إيه ريسلاب		 1:48.100

 1:48.073

 1:49.135

 1:47.781

 1:47.224

 1:46.324
4 ليام لاوسن
هايتيك		 1:47.653

 1:47.709

 1:48.021

 1:46.365

 1:46.654

 1:50.720
5 لوغان سارجنت
بريما ريسينغ		 1:47.859

 1:48.015

 1:47.793

 1:46.936

 1:46.786

 1:46.522
6 ريتشارد فارشور
ام بي موتورسبورت		 1:47.499

 1:46.919

 1:47.933

 1:51.204

 1:47.216

 1:46.590
7 نيكو كاري
شاروز ريسينغ		 1:47.814

 1:47.530

 1:47.630

 1:50.866

 1:46.606

 1:46.854
8 سيباستيان فيرنانديز
آرت غران بري		 1:48.248

 1:47.036

 1:47.482

 1:47.261

 1:46.945

 1:46.686
9 فردريك فيستي
بريما ريسينغ		 1:47.694 1:50.879

 1:48.133

 1:47.798

 1:47.573

 1:46.734
10 أليكسندر سموليار
آرت غران بري		 1:47.794

 1:47.273

 1:48.155

 1:51.120

 1:47.320

 1:46.744
11 كليمون نوفالاك
كارلين باز		 1:48.513

 1:47.954

 1:47.689

 1:46.884

 1:46.987

 1:46.751
12 دينيس هاوغر
هايتيك		 1:48.194

 1:47.975

 1:48.669

 1:47.068

 1:46.820

 1:47.954
13 ديفلين دي فرانشيسكو
تريدنت		 1:48.820

 1:46.844

 1:48.007

 1:47.264

 1:47.227

 1:51.158
14 إنزو فيتيبالدي
اتش دبليو إيه ريسلاب		 1:48.469

 1:48.065

 1:48.461

 1:47.538

 1:46.877

 1:46.884
15 أوسكار بياستري
بريما ريسينغ		 1:48.270

 1:52.136

 1:47.838

 1:47.090

 1:47.441

 1:47.020
16 ماكس فيوترل
هايتيك		 1:47.562

 1:47.919

 1:48.184

 1:47.339

 1:47.028

 1:48.228
17 دافيد شوماخر
شاروز ريسينغ		 1:49.003

 1:48.769

 1:47.461

 1:51.076

 1:47.296

 1:47.030
18 ليريم زنديلي
تريدنت		 1:47.908

 1:47.473

 1:47.659

 1:51.070

 1:47.038

 1:47.525
19 تيو بورشير
آرت غران بري		 1:48.043

 1:47.093

 1:47.790

 1:47.201

 1:47.456

 1:47.327
20 إيغور فراغا
شاروز ريسينغ		 1:48.864

 1:47.498

 1:48.170

 1:51.134

 1:47.118

 1:48.042
21 بنت فيسكال
ام بي موتورسبورت		 1:47.146

 1:47.124

 1:48.602

 1:51.721

 1:47.552

 1:50.604
22 فريديريكو مالفستيتي
جنزر موتورسبورت		 1:48.376

 1:47.600

 1:48.593

 1:47.763

 1:47.310

 1:47.249
23 أولي كالدويل
تريدنت		 1:48.268

 1:48.200

 1:48.358

 1:47.690

 1:47.354

 1:47.978
24 صوفيا فلورش
كامبوس ريسينغ		 1:49.488

 1:47.899

 1:48.065

 1:47.436

 1:47.504

 1:47.547
25 ماتيو نانيني
جنزر موتورسبورت		 1:48.248

 1:50.521

 1:49.415

 1:47.533

 1:47.493

 1:47.659
26 كالان ويليامز
جنزر موتورسبورت		 1:48.769

 1:48.263

 1:48.599

 1:47.908

 1:47.534

 1:47.520
27 كاميرون داس
كارلين باز		 1:49.121

 1:48.435

 1:48.568

 1:47.996

 1:47.671

 1:47.525
28 لوكاس دونر
ام بي موتورسبورت		 1:47.873

 1:48.219

 1:48.929

 1:51.304

 1:47.678

 1:47.545
29 أليسيو ديليدا
كامبوس ريسينغ		 1:50.404

 1:48.662

 1:48.915

 1:48.983

 1:48.313

 1:47.712
30 إنعام أحمد
كارلين باز		 1:48.772

 1:48.004

 1:48.253

 1:48.324

 1:47.801

 1:47.837
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