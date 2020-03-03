بيروني يتقدّم على هيوز في تجارب الفورمولا 3 في البحرين
حقّق أليكس بيروني سائق كامبوس الزمن الأسرع على مدار أيّام التجارب الثلاثة لبطولة الفورمولا 3 في البحرين ليتقدّم على البريطاني جايك هيوز.
جاءت أسرع ثلاثة أزمنة من التجارب في اليوم الأخير، ليتراجع بذلك زمن ليام لاوسون ناشئ ريد بُل من يوم الإثنين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.
وتفوّق بيروني، الذي انتهت مشاركته الأولى في الفورمولا 3 في 2019 مبكّرًا نتيجة حادث مروّعٍ في مونزا، على هيوز بفارق 0.027 ثانية بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:46.173 دقيقة.
ولم يُشارك هيوز إلّا بدءًا من فترة ما بعد ظهر الإثنين بسبب التزاماته في تجارب الفورمولا إي مع مرسيدس في اليوم الأسبق.
وحلّ جاك دوهان ابن أسطورة سباقات الدرّاجات الناريّة ميك دوهان في المركز الثالث من خلال زمنه الأسرع الذي سجّله صباح اليوم.
ولم يتمكّن لاوسون من تحسين زمنه بالقارنة مع الإثنين، ليكتفي بالمركز الرابع أمام لوغان سارجنت سائق بريما.
أمّا ريتشارد فارشور الفائز بجائزة ماكاو الكبرى فقد حقّق أفضل أزمنته الشخصيّة في الحصّة الأخيرة وحلّ سادسًا بفارق 0.471 ثانية عن الصدارة.
من جانبها تواجدت صوفيا فلورش (كامبوس) في المركز الـ 24 بعد أن بلغ أفضل أزمنتها 1:47.504 دقيقة.
نتيجة التجارب
|المركز
|السائق/الفريق
|صباح اليوم 1
|بعد ظهر اليوم 1
|صباح اليوم 2
|بعد ظهر اليوم 2
|صباح اليوم 3
|بعد ظهر اليوم 3
|1
|أليكس بيروني
كامبوس ريسينغ
|1:48.231
|1:46.860
|1:49.838
|1:46.902
|1:50.674
|1:46.173
|2
|جايك هيوز
اتش دبليو إيه ريسلاب
|1:47.200
|1:46.861
|1:46.200
|3
|جاك دوهان
اتش دبليو إيه ريسلاب
|1:48.100
|1:48.073
|1:49.135
|1:47.781
|1:47.224
|1:46.324
|4
|ليام لاوسن
هايتيك
|1:47.653
|1:47.709
|1:48.021
|1:46.365
|1:46.654
|1:50.720
|5
|لوغان سارجنت
بريما ريسينغ
|1:47.859
|1:48.015
|1:47.793
|1:46.936
|1:46.786
|1:46.522
|6
|ريتشارد فارشور
ام بي موتورسبورت
|1:47.499
|1:46.919
|1:47.933
|1:51.204
|1:47.216
|1:46.590
|7
|نيكو كاري
شاروز ريسينغ
|1:47.814
|1:47.530
|1:47.630
|1:50.866
|1:46.606
|1:46.854
|8
|سيباستيان فيرنانديز
آرت غران بري
|1:48.248
|1:47.036
|1:47.482
|1:47.261
|1:46.945
|1:46.686
|9
|فردريك فيستي
بريما ريسينغ
|1:47.694
|1:50.879
|1:48.133
|1:47.798
|1:47.573
|1:46.734
|10
|أليكسندر سموليار
آرت غران بري
|1:47.794
|1:47.273
|1:48.155
|1:51.120
|1:47.320
|1:46.744
|11
|كليمون نوفالاك
كارلين باز
|1:48.513
|1:47.954
|1:47.689
|1:46.884
|1:46.987
|1:46.751
|12
|دينيس هاوغر
هايتيك
|1:48.194
|1:47.975
|1:48.669
|1:47.068
|1:46.820
|1:47.954
|13
|ديفلين دي فرانشيسكو
تريدنت
|1:48.820
|1:46.844
|1:48.007
|1:47.264
|1:47.227
|1:51.158
|14
|إنزو فيتيبالدي
اتش دبليو إيه ريسلاب
|1:48.469
|1:48.065
|1:48.461
|1:47.538
|1:46.877
|1:46.884
|15
|أوسكار بياستري
بريما ريسينغ
|1:48.270
|1:52.136
|1:47.838
|1:47.090
|1:47.441
|1:47.020
|16
|ماكس فيوترل
هايتيك
|1:47.562
|1:47.919
|1:48.184
|1:47.339
|1:47.028
|1:48.228
|17
|دافيد شوماخر
شاروز ريسينغ
|1:49.003
|1:48.769
|1:47.461
|1:51.076
|1:47.296
|1:47.030
|18
|ليريم زنديلي
تريدنت
|1:47.908
|1:47.473
|1:47.659
|1:51.070
|1:47.038
|1:47.525
|19
|تيو بورشير
آرت غران بري
|1:48.043
|1:47.093
|1:47.790
|1:47.201
|1:47.456
|1:47.327
|20
|إيغور فراغا
شاروز ريسينغ
|1:48.864
|1:47.498
|1:48.170
|1:51.134
|1:47.118
|1:48.042
|21
|بنت فيسكال
ام بي موتورسبورت
|1:47.146
|1:47.124
|1:48.602
|1:51.721
|1:47.552
|1:50.604
|22
|فريديريكو مالفستيتي
جنزر موتورسبورت
|1:48.376
|1:47.600
|1:48.593
|1:47.763
|1:47.310
|1:47.249
|23
|أولي كالدويل
تريدنت
|1:48.268
|1:48.200
|1:48.358
|1:47.690
|1:47.354
|1:47.978
|24
|صوفيا فلورش
كامبوس ريسينغ
|1:49.488
|1:47.899
|1:48.065
|1:47.436
|1:47.504
|1:47.547
|25
|ماتيو نانيني
جنزر موتورسبورت
|1:48.248
|1:50.521
|1:49.415
|1:47.533
|1:47.493
|1:47.659
|26
|كالان ويليامز
جنزر موتورسبورت
|1:48.769
|1:48.263
|1:48.599
|1:47.908
|1:47.534
|1:47.520
|27
|كاميرون داس
كارلين باز
|1:49.121
|1:48.435
|1:48.568
|1:47.996
|1:47.671
|1:47.525
|28
|لوكاس دونر
ام بي موتورسبورت
|1:47.873
|1:48.219
|1:48.929
|1:51.304
|1:47.678
|1:47.545
|29
|أليسيو ديليدا
كامبوس ريسينغ
|1:50.404
|1:48.662
|1:48.915
|1:48.983
|1:48.313
|1:47.712
|30
|إنعام أحمد
كارلين باز
|1:48.772
|1:48.004
|1:48.253
|1:48.324
|1:47.801
|1:47.837
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بيروني يتقدّم على هيوز في تجارب الفورمولا 3 في البحرين
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