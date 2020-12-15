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"ON THE LINE" الوثائقي الجديد لسباق الأبطال يُعرض أولاً على "موتورسبورت.تي في"

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"ON THE LINE" الوثائقي الجديد لسباق الأبطال يُعرض أولاً على "موتورسبورت.تي في"

سيتمّ عرض الفيلم الوثائقي الجديد لسباق الأبطال "ON THE LINE"، أولاً على منصة "موتورسبورت.تي في" الرقمية التابعة لشبكة موتورسبورت.

سيتمّ عرض فيلم وثائقي جديد عن سباق الأبطال عبر ثلاثين عاماً، مع أسماء عالمية شهيرة مثل مايكل شوماخر، سيباستيان فيتيل، توم كريستنسن، دايفيد كولتارد، جيف غوردون، جيمي جونسون، ترافيس باسترانا، سيباستيان لوب والعديد غيرهم، أولاً عبر منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة لـ شبكة موتورسبورت.

وسيأخذ الفيلم الوثائقي الجديد، المتابعين، في رحلة عبر الزمن لسباق الأبطال، مع مقابلات وكلامٍ لنجوم وأساطير أمثال شوماخر، كريستنسن وكولتارد، حيال التحديات في هذا الحدث.

وسيتم استعمال صور ومقاطع فيديو من أرشيف سباق الأبطال، حيث يبرز وبشكل واضح ازدياد شعبية الحدث بين السائقين والجمهور على حد سواء.

ووفقاً لإحصائيات شبكة موتورسبورت لجمهورها الواسع، فإن 64 بالمئة منهم يودون مشاهدة المزيد من مثل هذه الوثائقيات. كما أن إطلاق قناة سباق الأبطال الخاصة في الشبكة، سيؤمن المزيد من المحتويات المماثلة لجميع المتابعين.

بالمقابل، فإن إطلاق قناة خاصة بسباق الأبطال ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"، يأتي بعد أن أطلقت العديد من العلامات العالمية الشهيرة قنواتٍ أخرى خاصة بها مثل: ناسكار، دبليو آر سي، بي تي سي سي، مرسيدس وأودي. وسيتم إطلاق القناة مع الفيلم الوثائقي الجديد، وبدءاً من 2021 سيتم تقديم ملخصات لأهم أحداث السباق عبر الثلاثين عاماً الماضية مقدمة إلى جمهور الشبكة الذي يربو على 56 مليون زائر شهرياً.

وتتجه منصة "موتورسبورت.تي في" لإنهاء عام 2020 بقوة، مع دفعة جديدة تتمثل بقناة جديدة خاصة ضمنها، ما يُظهر الوجهة الاستراتيجية التي تنتهجها المنصة والتي ستتواصل مع العام الجديد، حيث تعزز منصة "موتورسبورت.تي في" من موقعها كوجهة أساسية لجميع متابعي ومحبي السيارات ورياضتها.

وقال فريدريك جونسون، رئيس "آي.أم.بي" الشركة المروجة لسباق الأبطال: "نحن فخورون جداً بالفيلم الوثائقي الجديد، ومسرورون بمشاركته على منصة ’موتورسبورت.تي في’ مع شبكة موتورسبورت، وذلك كي يتم عرضه رقمياً لجميع المتابعين. تمتلك الشبكة الكثير من الخبرة في العديد من المجالات الرقمية، وكلنا ثقة بأن ذلك التعاون سيعزز من تواجدنا وحضورنا لجميع المتابعين حول العالم، على أمل العودة إلى المنافسات في 2021".

أما جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت، فقال: "يملؤنا الفخر بفرصة تشاركِ الفيلم الوثائقي الجديد لسباق الأبطال مع مجتمع منصة ’موتورسبورت.تي في’. لقد أظهر جمهورنا رغبة بالمزيد من المحتويات الوثائقية، وذلك ما يقربهم بشكل أكبر من الأبطال والأشخاص ضمن الرياضة التي يحبونها. إن صناعة البثّ تتغير بشكل سريع جداً وهذه الشراكة مع سباق الأبطال تعتبر خطوة جادة أخرى من ’موتورسبورت.تي في’، لتصبح الوجهة الأولى في البثّ الرقمي الخاص بالسيارات ورياضتها، ولدينا بعض الخطط المثيرة لعام 2021 المقبل لا نكاد نطيق صبراً لإطلاعكم عليها".

 
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