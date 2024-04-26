A2RL تطلق حقبة جديدة في عالم سباقات السيارات ذاتية القيادة في أبوظبي

بعد سنين عديدة من التطوير، تقيم A2RL أولى سباقاتها على حلبة ياس مارينا الأسطورية في أبوظبي. يوم 27 أبريل، تأمل A2RL أن تقدم نوعاً مختلفاً من الحماسة والترقب في عالم سباقات السيارات، لكنها كذلك ستُطلق موجة جديدة من التطوير التقني في عالم القيادة الذاتية.

وقامت A2RL بجلب فرقٍ من المهندسين، العلماء وحتى سائق الفورمولا واحد السابق دانييل كفيات معاً، بهدف تحويل أحدث سيارات السباق إلى دماغ يعمل لوحده.

الفرق القادمة من الإمارات العربية المتحدة، الصين، ألمانيا، المجر، إيطاليا، سنغافورة والولايات المتحدة، تمتلك جميعها السيارة نفسها كي تبدأ العمل عليها: هيكل من دالارا، مزوّد بقلبٍ نابضٍ بقوة 550 حصاناً وبسعة 2.0 ليتر مزود بشاحن توربيني مبني على محرك هوندا مرتبطٍ بلعبة تروس من 6 سرعات. وهي سيارة معدلة من سيارات سوبر فورمولا اليابانية القادرة على الوصول إلى سرعات حتى 185 ميلاً في الساعة. يُطلق على هذه السيارة لقب EVA24، وستمثل كل سيارة قاعدة لجميع الفرق كي تبدأ البناء عليها.

وبدلاً من تواجد إنسان داخل قمرة القيادة، فإن سيارات AR2L تزخر بشتى أنواع التقنيات: أجهزة تحديد المواقع، الكاميرات، المستشعرات والكثير غيرها. تلك التقنيات وكيفية برمجتها، ستكون العامل الحاسم في تحديد هوية الفريق الذي سيتقدم على البقية، وستسمح للمشاهدين بالحصول على نظرة معمقة حيال ما يجري خلال السباق كذلك، حيث توفر مشاهدة بـ 360 درجة من قمرة القيادة. وفي حال أردتم معرفة شعور التواجد في قلب السباق، فإن AR2L ستوفر لكم ذلك!

يتألف أول سباق AR2L من حدثين. الأول الذي سيتم الكشف عنه: الذكاء الاصطناعي في مواجهة البشر. حيث سيواجه دانييل كفيات مجدداً سيارة AR2L لنرى من سيكون الأسرع: الإنسان أم الآلة؟ لاحقاً، سيُطلق الحدث الرئيسي نوعاً جديداً من سباقات السيارات: بعد سنين من الاختبارات، المحاكاة وقطع الكربون المتناثرة وآلافٍ من أكواب القهوة، ستتنافس ثمانية فرقٍ ضمن سلسلة سباقات وتحديات يوم 27 أبريل على مجموع جوائز يبلغ 2.25 مليون دولار أمريكي، لنرى من سيحقق القفزة الأكبر في عالم تقنيات السيارات ذاتية القيادة. حتى الآن، لم تتنافس أكثر من سيارتين ذاتيتي القيادة معاً، لكن نهائي AR2L سيشهد أربعاً على المسار للمرة الأولى في التاريخ.

لكن السباقات لا تكتمل إلا بوجود مناطق خاصة للجمهور والمتابعين. وفي الحلبة، وبدءاً من الساعة 17:00، سيتم افتتاح المنطقة الخاصة بالجمهور للجميع. هناك، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بسباقات المحاكاة في الكارتينغ، لعبة غران توريزمو، آر/سي كارز، وبتواجد شاحنات الأطعمة ومتحف الذكاء الاصطناعي والعديد من الأمور الأخرى. وستكون هناك منافسة A2RL STEM النهائية - وهي حدث لمتابعي السباقات صغار السن الذين سيستعملون مهاراتهم البرمجية لإظهار ما بوسعهم فعله في سباقات A2RL مصغّرة بنسبة 1:8.

السبب وراء A2RL؟ السلامة، التعاون والتقدم التقني. مجدداً، تقوم رياضة السيارات بدفع عجلة التطور التقني، وحين يتعلق الأمر بالقيادة الذاتية فإن الوقت حان لسيارات السباقات كي تتقدم الواجهة مجدداً.

من مجموعة "أسباير"، العمود التقني لـ مجلس أبوظبي لأبحاث التكنولوجيا المتطورة، تمثل A2RL تحدياً للفرق كي تطوّر سيارة بوسعها السير والمنافسة بالكامل دون أي تدخل بشري. على المسار، حالما تبدأ السيارات السباق فإنها ستعمل بالكامل لوحدها حتى خط النهاية. الطريقة الوحيدة للتدخل البشري تتمثل في إيقافها عن بعد - ليس هناك أي سائق ضمن القمرة! والمسألة بأكملها تعود للتقنيات المتطورة.

الهدف يتمحور في شقّين اثنين: الأول، تقديم عرض حماسي للمتابعين. فالمزيد من سباقات السيارات ليس إلا أمراً إيجابياً في نهاية المطاف. والثاني، هو تطوير تقنيات يمكن استعمالها ضمن سيارات الركاب مستقبلاً. الدروس المستخلصة هنا سيتم تحويلها وتطويعها ضمن أنظمة أمان متقدمة للحفاظ على سلامة السائقين على الطرقات، وفي نهاية المطاف ربما، أن تصبح السيارات قادرة على قيادة نفسها.

A2RL ليست زوبعة في فنجان، بل إنها بداية التزام طويل الأمد لعدة سنوات بتطوير مستقبل تقنيات السلامة، وستحمل مشاهدتها كماً مذهلاً من المتعة كذلك.

شاهدوا السباق ببث مباشر هنا أو يمكنكم التوجه إلى a2rl.io للمزيد من المعلومات.