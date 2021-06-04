نهائي "الفورمولا واحد في المدارس" العالمي يبثّ مباشرة عبر قناة جديدة في "موتورسبورت.تي في"

يسعى مشروع "الفورمولا واحد في المدارس" إلى جذب اهتمام الأطفال حيال العلم، التقنيات، الهندسة والرياضيات عبر مجال الفورمولا واحد.

وفي هذه المنافسات، يُعطى الطلاب مهماتٍ تتعلق بتصميم، تصنيع واختبار نماذج مصغرة لسيارات الفورمولا واحد. حيث يتم استعمال أحدث التقنيات التي تتوافر لدى فرق الفورمولا واحد.

والتصاميم المشاركة في المسابقة ستعمل بالدفع عبر الغاز المضغوط. وأفضل الفرق هي التي تكمل مقطعاً مستقيماً بطول 20 متراً. علاوة على ذلك، فإن المنافسين يعملون على مناحي إدارة المشروع، الرعاية، التسويق والتقديم.

ويعود تاريخ هذه المسابقة إلى عام 1999 وتشارك فيها أكثر من خمسين بلداً حول العالم.

وستقام النهائيات العالمية ما بين 4 و8 يونيو/حزيران، وستبثّ مباشرة على قناة جديدة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في".

وعبّر أندرو دينفورد مؤسس ورئيس مشروع "الفورمولا واحد في المدارس" عن سروره حيال الشراكة الجديدة مع منصة "موتورسبورت.تي في" واصفاً إياها بالفرصة الرائعة للتفاعل مع جميع متابعي سباقات السيارات حول العالم.

فقال: "نحن مسرورون للغاية لإطلاق هذه الشراكة مع منصة ’موتورسبورت.تي في’ لبثّ المنافسات عبرها. إنها فرصة رائعة لنا للتفاعل مع متابعي سباقات السيارات حول العالم، وإظهار أهدافنا التعليمية التي تمثل مصدر إلهام للطلاب وترفع من حماستهم وحبهم للرياضة بما تتطلبه من قدرات هندسية رفيعة. من الرائع مشاهدة منافسة كهذه!".

من جهته، أشار سيمون دانكر الرئيس التنفيذي لمنصة "موتورسبورت.تي في" إلى أهمية هذا المشروع، والمساعدة في بناء المواهب المستقبلية للرياضة، علاوة على رفع التفاعل مع متابعي المنصة.

فقال: "إن ’الفورمولا واحد في المدارس’ مشروع هام للغاية، حيث يساعد على إبراز المواهب المستقبلية. أن نتمكن من الترويج لهذه المنافسات عبر منصتنا لجذب المزيد من الاهتمام لهو أمر أفخر به كثيراً. نحن نتطلع قدماً لتوسيع شراكتنا مع المشروع مستقبلاً لتقديم الإلهام للجيل الشابّ والحفاظ على تطور ونموّ الرياضة".