نايجل مانسل يطلق مجموعة رقمية رسمية ضمن "موتورسبورت مولتيفيرس"

أطلق نايجل مانسل بطل العالم لموسم 1992 مجموعة رقمية تزامناً مع الذكرى الـ 30 على تحقيق لقبه، وذلك ضمن منصة "موتورسبورت مولتيفيرس" الجديدة.

وتقدم منصة "موتورسبورت مولتيفيرس" نوعاً جديداً من المقتنيات تضم مجموعة رقمية بترخيص رسمي تجسّد ذكريات ولحظات محورية في عالم السباقات. كما تقدم منصة "موتورسبورت مولتيفيرس" طريقة جديدة لهذه التجربة عبر الجمع، المبادلة والارتباط بالسائقين المفضلين، عالم السباقات وجوهر الرياضة نفسها.

يمتلك مانسل جمهوراً عريضاً من المتابعين كما أطلق عليه "التيفوزي" لقب "الأسد" خلال الفترة التي أمضاها مع فيراري، ولطالما تميز بتصميمه المرتفع، سرعته ومهارته التقنية التي قادته لتحقيق 31 انتصاراً من بينها أربعة انتصارات في جائزة بريطانيا الكبرى.

كما تعتبر انتصاراته في موسمي 1986 و1987 مع ويليامز هوندا، من بين الأهم والأكبر في ذلك العقد.

فوزه في سباق سيلفرستون عام 1991، الذي نقل خلاله غريمه إيرتون سينا إلى منصة الصيانة، سيتم تضمينه في هذه المجموعة الرقمية.

كما باع مانسل مؤخراً السيارة الحقيقية ضمن مزاد في موناكو.

وسيجد المتابعون المهتمون بشراء مجموعة مانسل الرقمية طيفاً واسعاً من الخيارات أمامهم، بدءاً من منتجات عالية الجودة لخوذات مانسل، بزّات السباق والقفازات إضافة إلى صور من مجموعة مانسل الشخصية ومن مجموعة "صور موتورسبورت"، التي تغطي كامل تاريخ البطولة منذ إنشائها عام 1950.

وتم إنشاء منصة "موتورسبورت مولتيفيرس" من قبل "صور موتورسبورت" بالتعاون مع "مختبرات أرتيما" المختصين بالمقتنيات الرقمية.

ومع أخذ الجانب البيئي في الاستدامة بعين الاعتبار، تقوم منصة "موتورسبورت مولتيفيرس" باستعمال تصميم "بلوك تشين" بخبرات محلية. حيث تقدم هذه الهيكلية كفاءة في استعمال الطاقة وتخفف من الأثر الكربوني إضافة إلى تقليص تكاليف الاستعمال وزيادة سرعة إجراء التعاملات.

علاوة على ذلك، تم تضمين أحدث أنظمة الحماية على الإطلاق ما يسمح بتقديم ميزات جديدة طوال الوقت.

من جهته، قال نايجل مانسل: "تملؤني الحماسة لإطلاق مجموعتي الرسمية الرقمية ضمن منصة ’موتورسبورت مولتيفيرس’ على أمل أن يستمتع بها جميع المتابعين حول العالم. لطالما كنت مهتماً بالتقنيات الجديدة والجميع يعلم علاقتي الخاصة مع المتابعين. المجموعات الرقمية تقدم فرصة لامتلاك أمر نادر يمكن الاستمتاع بجمعه ومبادلته".

أما جايمس آلين رئيس "صور موتورسبورت"، فقال: "تفاعل المتابعين مع عالم رياضة السيارات يتطور بسرعة شديدة وقد لاحظنا الحاجة لتقديم مقتنيات عالية النوعية للمتابعين. هذا سوق يمتلك مستقبلاً طويل الأمد. يجمعنا نحب نايجل مانسل ولا يوجد مكان أفضل لبدء هذا المشروع مع مقتنيات رسمية رقمية، تم إنتاجها بالتعاون مع نايجل، احتفالاً بالذكرى الـ 30 على لقبه في 1992. إنه ’سائق التاكسي’ مع سينا في سيلفرستون خلال الموسم الذي سبقه، وذلك على جانب سيارته، وهي من اللحظات الأكثر شهرة في تاريخ الفورمولا واحد، وهي تثبت كذلك الروح الرياضية التي يتحلى بها نايجل والاحترام الذي جمع بين هذين البطلين".

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