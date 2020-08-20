ناسكار تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

أطلقت ناسكار قناة خاصة بها ضمن "موتورسبورت.تي في"، المنصة الرقمية التابعة لـ شبكة موتورسبورت، ستكون مخصصة للمحتويات المتعلقة بالسيارات ورياضتها.

ستجلب قناة ناسكار الخاصة محتويات غنية لجميع مجريات ما خلف الكواليس لإحدى أهم وأكثر سباقات السيارات إثارة في العالم. وستتوافر قناة ناسكار لجميع متابعي منصات شبكة موتورسبورت وجمهورها الذي يبلغ 56 مليون زيارة شهرية من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر منصة "موتورسبورت.تي في" جزءاً من "استديوهات موتورسبورت"، المجموعة العالمية الخاصة بالإنتاج والتوزيع التي تستفيد من الأرشيف الهائل لـ شبكة موتورسبورت من الصور والفيديوهات، بهدف دعم العلامات التجارية وتقديم المحتويات الخاصة بها إلى الجمهور العالمي.

وتجمع بين ناسكار وشبكة موتورسبورت شراكة قوية بالفعل؛ إذ تمتلك "ألعاب موتورسبورت" رخصة رسمية لعدة سنوات لتقديم سلسلة "ناسكار هيت"، حيث نتجت عن هذه الشراكة لعبة "إي.ناسكار بروهيت ليغ" وسلسلة الرياضة الإلكترونية المتعلقة بها.

وشهدت نسخة لعبة "ناسكار هيت 5" لهذا العام زيادة سنوية في العوائد وعدد النسخ المباعة. علاوة على أن الموسم الثاني من "إي.ناسكار برو هيت ليغ" شهد زيادة 300 بالمئة في معدلات المشاهدة ليجذب 3.7 مليون مشاهد طوال الموسم.

وقد لعبت قنوات شبكة موتورسبورت دوراً هاماً في تقديم التغطية العالمية لمنافسات الرياضة الإلكترونية وسلاسل ناسكار الأخرى في 15 لغة، مع فريق قويّ واحترافي من الصحفيين والمصورين.

وتعني هذه الاتفاقية مع شبكة موتورسبورت أن ناسكار ستحظى بوصول إلى الجمهور العالمي الذي يتابع منصة "موتورسبورت.تي في"، ما سيرفع من شعبيتها وتغطيتها الإعلامية حول العالم.

وسيجمع التعاون بين شبكة موتورسبورت وناسكار، اثنين من أهم الأعمدة في الصناعة، ما سيمنح فرصة كبيرة للانتشار والوصول بين الجمهور العالمي، سواء عبر المنصات الرقمية أو قنوات التواصل الاجتماعي، ما يعزز من قيمة هذه الشراكة في الفضاء الرقمي الخاص بسباقات المحركات.

حيث قال وايات هيكس، المدير الإداري لقسم الإعلام الرقمي في ناسكار: "ناسكار علامة تجارية عالمية بالفعل، والآن، بفضل شبكة موتورسبورت، بات بإمكان متابعي ناسكار في جميع أنحاء العالم مشاهدة المزيد من المحتويات المتعلقة برياضتهم المفضلة أكثر من أي وقت مضى. إن شبكة موتورسبورت وبفضل منصاتها العالمية، تعتبر الشريك المثالي لمساعدتنا على تقديم أفضل المحتويات إلى متابعينا حول العالم".

من جهته، قال إريك غيلبرت، رئيس منصة "موتورسبورت.تي في": "مع تزايد نمو ’موتورسبورت.تي في’ بوتيرة غير مسبوقة وتوسّع المحتويات المعروضة بشكل كبير، فإن الحماسة تملؤني لرؤية إحدى أهم وأكبر سلاسل سباقات السيارات في العالم، تنضم إلى منصتنا. وذلك ما سيساعد مالكي الأسهم التجارية على إيصال علامتهم التجارية إلى الجمهور العالميّ عبر قناتنا الرسمية، ما سيضيف المزيد من القيمة ليس إلى نموذج التوزيع والإنتاج وحسب، بل إلى تجربة المتابعين كذلك".