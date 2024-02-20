جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
سلاسل متعددة

موقع "موتورسبورت.كوم" يكشف عن التصميم الجديد السلس بهدف تعزيز تجربة المستخدم

يسرّ موقعنا "موتورسبورت.كوم"، الوجهة الأولى لجميع متابعي ومحبي السيارات ورياضتها حول العالم، الكشف وبفخر عن التصميم الجديد السلس المعدّل كلياً للموقع الإلكتروني والمخصص لتعزيز تجربة المستخدم بأفضل شكل ممكن.

التصميم الجديد لموقع موتورسبورت.كوم

يقدم الشكل المحسّن الجديد أحدث التصاميم البصرية، إضافة إلى تصفّح سلس تماماً مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى إثراء تجربة المستخدمين الذي يقصدون الموقع الإلكتروني من جميع أنحاء العالم.

أهم تعديلات تصميم موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد"

التصميم العصري وواجهة المستخدم: يتضمن التصميم الجديد شكلاً سلساً، عصرياً مع بصريّات محسّنة وواجهة مستخدم أكثر سهولة، بحيث تضمن هذه العناصر تقديم المحتوى بشكل أوضح وأكثر تفاعلاً من أي وقت مضى.

تصفح معزّز: إن تجربة المستخدم تمثل الأولوية القصوى، وبات الموقع الإلكتروني الآن يتمتع ببنية هيكلية تسمح بتصفح أكثر سلاسة ومنطقية، ما يسهّل على المستخدم إيجاد المعلومات التي يريدها، سواء عبر النظر في أحدث الأخبار أو البحث ضمن التحليلات المعمّقة والمحتويات الحصرية أو الوسائط المتعددة من صوت وصورة.

تحسين الأداء: عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الويب، فإن موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد بات أكثر سرعة لناحية أزمنة التحميل، وكذلك عبر الخفض من كمية الإعلانات وتحسين في سرعة الاستجابة ما يقدم تجربة التصفح المثلى عبر جميع الأجهزة بدءاً من الحواسب المحمولة حتى أجهزة الهاتف الذكي.

ميزات تفاعلية: تتضمن الميزات التفاعلية الجديدة تصفحاً محسناً و"مركز السباق" الذي يضمن تفاعلاً سهلاً لجميع المستخدمين مع المحتوى الذي يريدونه، ويعزز من تواصلهم مع الرياضة التي يحبونها.

توسيع محتويات التغطية والوسائط المتعددة من صوت وصورة: يدعم التصميم الجديد محتويات وسائط متعددة أكثر غنى، بما في ذلك ملفات الفيديو، معارض الصور وحتى البودكاست، ما يمنح المستخدمين تغطية تفاعلية معززة لجميع فعاليات رياضة السيارات حول العالم.

رؤية استراتيجية لمزيد من النموّ والتفاعل 

إن إطلاق موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد يمثل خطوة جديدة هامة ضمن استراتيجية الشركة، ليس فقط كمنصة إخبارية لكن عبر إيجاد مجتمع ديناميكي متفاعل لجميع محبي رياضة السيارات ومحترفيها. وتم دعم هذه الرؤية عبر ميزات تعزز التفاعل وبناء المجتمع الخاص بهذه الرياضة.

من جهته، وعلى هامش إطلاق الموقع الجديد، أشار جو أليكاتا مدير قسم الإنتاج، إلى التفكير الاستراتيجي وراء عملية إعادة التصميم، فقال: "هدفنا تطوير موقع ’موتورسبورت.كوم’ ليصبح منصة أكثر تفاعلاً وسهولة للمستخدم، ليس فقط عبر الإيفاء بالمتطلبات الحالية لجمهور المتابعين بل عبر توقع المجالات المستقبلية للاستهلاك الرقمي. عملية إعادة التصميم هذه تعكس التزامنا بالإبداع ورغبتنا بتقديم أفضل تجربة ممكنة للمتابعين والشركاء".

النظر للمستقبل

مع تواصل نمو موقع "موتورسبورت.كوم" فإن الشركة ملتزمة بمواصلة تعزيز المنصة، عبر خطط تضمن تقديم المزيد من الميزات والتحسينات وفقاً لآراء المتابعين والمستخدمين، وبشكل أخص لمتابعي السباقات بشكل مباشر. إن إعادة التصميم هذه ليست إلا البداية لما نعد أن يكون فصلاً جديداً مثيراً ضمن مهمة الشركة كي تصبح الوجهة المتكاملة لجميع محبي ومتابعي السيارات ورياضتها ومحترفيها حول العالم.

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فيراري تدخل عالم سباقات اليخوت مع البحّار المخضرم جيوفاني سولديني

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس

تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس

بيريز: "غيرة مرسيدس" قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة مع هاميلتون

بيريز: "غيرة مرسيدس" قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة مع هاميلتون

F1 فورمولا 1

بيريز: "غيرة مرسيدس" قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة مع هاميلتون بيريز: "غيرة مرسيدس" قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة مع هاميلتون

ماركو يدافع عن تأخر ريد بُل في اتخاذ قرار بشأن هورنر

ماركو يدافع عن تأخر ريد بُل في اتخاذ قرار بشأن هورنر

F1 فورمولا 1

ماركو يدافع عن تأخر ريد بُل في اتخاذ قرار بشأن هورنر ماركو يدافع عن تأخر ريد بُل في اتخاذ قرار بشأن هورنر

ريد بُل "غير واثقة" من قدرتها على إنجاح تصميم جانب السيارة المستوحى من مرسيدس

ريد بُل "غير واثقة" من قدرتها على إنجاح تصميم جانب السيارة المستوحى من مرسيدس

F1 فورمولا 1

ريد بُل "غير واثقة" من قدرتها على إنجاح تصميم جانب السيارة المستوحى من مرسيدس ريد بُل "غير واثقة" من قدرتها على إنجاح تصميم جانب السيارة المستوحى من مرسيدس

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط