موقع "موتورسبورت.كوم" يكشف عن التصميم الجديد السلس بهدف تعزيز تجربة المستخدم

يقدم الشكل المحسّن الجديد أحدث التصاميم البصرية، إضافة إلى تصفّح سلس تماماً مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى إثراء تجربة المستخدمين الذي يقصدون الموقع الإلكتروني من جميع أنحاء العالم.

أهم تعديلات تصميم موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد"

التصميم العصري وواجهة المستخدم: يتضمن التصميم الجديد شكلاً سلساً، عصرياً مع بصريّات محسّنة وواجهة مستخدم أكثر سهولة، بحيث تضمن هذه العناصر تقديم المحتوى بشكل أوضح وأكثر تفاعلاً من أي وقت مضى.

تصفح معزّز: إن تجربة المستخدم تمثل الأولوية القصوى، وبات الموقع الإلكتروني الآن يتمتع ببنية هيكلية تسمح بتصفح أكثر سلاسة ومنطقية، ما يسهّل على المستخدم إيجاد المعلومات التي يريدها، سواء عبر النظر في أحدث الأخبار أو البحث ضمن التحليلات المعمّقة والمحتويات الحصرية أو الوسائط المتعددة من صوت وصورة.

تحسين الأداء: عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الويب، فإن موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد بات أكثر سرعة لناحية أزمنة التحميل، وكذلك عبر الخفض من كمية الإعلانات وتحسين في سرعة الاستجابة ما يقدم تجربة التصفح المثلى عبر جميع الأجهزة بدءاً من الحواسب المحمولة حتى أجهزة الهاتف الذكي.

ميزات تفاعلية: تتضمن الميزات التفاعلية الجديدة تصفحاً محسناً و"مركز السباق" الذي يضمن تفاعلاً سهلاً لجميع المستخدمين مع المحتوى الذي يريدونه، ويعزز من تواصلهم مع الرياضة التي يحبونها.

توسيع محتويات التغطية والوسائط المتعددة من صوت وصورة: يدعم التصميم الجديد محتويات وسائط متعددة أكثر غنى، بما في ذلك ملفات الفيديو، معارض الصور وحتى البودكاست، ما يمنح المستخدمين تغطية تفاعلية معززة لجميع فعاليات رياضة السيارات حول العالم.

رؤية استراتيجية لمزيد من النموّ والتفاعل

إن إطلاق موقع "موتورسبورت.كوم" الجديد يمثل خطوة جديدة هامة ضمن استراتيجية الشركة، ليس فقط كمنصة إخبارية لكن عبر إيجاد مجتمع ديناميكي متفاعل لجميع محبي رياضة السيارات ومحترفيها. وتم دعم هذه الرؤية عبر ميزات تعزز التفاعل وبناء المجتمع الخاص بهذه الرياضة.

من جهته، وعلى هامش إطلاق الموقع الجديد، أشار جو أليكاتا مدير قسم الإنتاج، إلى التفكير الاستراتيجي وراء عملية إعادة التصميم، فقال: "هدفنا تطوير موقع ’موتورسبورت.كوم’ ليصبح منصة أكثر تفاعلاً وسهولة للمستخدم، ليس فقط عبر الإيفاء بالمتطلبات الحالية لجمهور المتابعين بل عبر توقع المجالات المستقبلية للاستهلاك الرقمي. عملية إعادة التصميم هذه تعكس التزامنا بالإبداع ورغبتنا بتقديم أفضل تجربة ممكنة للمتابعين والشركاء".

النظر للمستقبل

مع تواصل نمو موقع "موتورسبورت.كوم" فإن الشركة ملتزمة بمواصلة تعزيز المنصة، عبر خطط تضمن تقديم المزيد من الميزات والتحسينات وفقاً لآراء المتابعين والمستخدمين، وبشكل أخص لمتابعي السباقات بشكل مباشر. إن إعادة التصميم هذه ليست إلا البداية لما نعد أن يكون فصلاً جديداً مثيراً ضمن مهمة الشركة كي تصبح الوجهة المتكاملة لجميع محبي ومتابعي السيارات ورياضتها ومحترفيها حول العالم.