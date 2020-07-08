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موقع "موتورسبورت.كوم" يبدأ خدمة الاشتراكات "برايم" من النسخة الفرنسية

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موقع "موتورسبورت.كوم" يبدأ خدمة الاشتراكات "برايم" من النسخة الفرنسية
08-07-2020

وسّعت شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية العالمية التي تمثل الوجهة الأولى للملايين من متابعي السيارات ورياضتها، خدمة الاشتراكات المتميزة، بدءاً من النسخة الفرنسية، مع خطةٍ تشمل عشر نسخٍ عالمية أخرى.

قدمت شبكة موتورسبورت خدمة اشتراكات ناجحة للغاية ضمن النسخة الإنكليزية من موقعي "موتورسبورت.كوم" و"أوتوسبورت.كوم"، وذلك بالاستفادة من الخبرة الطويلة في هذا المجال إضافة إلى الاستعانة بطاقم عمل متميز يشمل أهم الكتاب والمحررين العالميين. واعتمدت الشبكة نظام اشتراكات لمنصتها "موتورسبورت.تي في"، يقدم محتوىً غنياً للغاية لجميع المهتمين، مثل فيلم "الأبطال" تقديم مانيش باندي، وكذلك الأرشيف الكامل لسباق لومان 24 ساعة الأسطوري.

وتقدم خدمة الاشتراك للمتابعين محتويات غنية ومتميزة، مدعومة بأرشيف شبكة موتورسبورت الهائل الذي يشمل "صور موتورسبورت"، "موتورسبورت.تي في" و"ديوك للفيديو". وسيحصل المتابعون على وصول لبيانات إحصائية من قبل "إحصائيات موتورسبورت"، والتي تعتبر المزوّد الرسميّ بالبيانات الإحصائية للعديد من المشاركين في عالم السباقات.

ويأتي التوسع في برنامج خدمات الاشتراكات كجزء من استراتيجية الشركة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وتنوعاً للمستخدم. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن برنامج "جوائز موتورسبورت" الذي يشجع المتابعين والقراء على كسب جوائز عن طريق القيام بما يستمتعون به مثل قراءة المقالات، مشاهدة الفيديو أو اختيار عروض شراء التذاكر. وحالما يسجل المستخدم اسمه ضمن منصة الشبكة، يمكن مباشرة البدء بكسب النقاط نحو بطاقات هدايا، اشتراكات، ساعات، ملحقات، ملصقات وغيرها مثل أكواد التفعيل لألعاب الفيديو.

حيث قال فيليبو سالزا من مجموعة "إي.في.بي ريسينغ": "تملؤنا الحماسة لإطلاق أول خدمة اشتراكات لنا في فرنسا. هذه هي الخطوة الأولى من بين خطوات أخرى كثيرة ضمن سعينا نحو التوسع العالمي تحت مظلة شبكة موتورسبورت. جمهورنا يودّ الوصول لأحدث وآخر الأخبار والمحتويات وكنموذج أعمال فإننا سنواصل تزويدهم بذلك وأكثر".

من جهته، قال ميهول كاباديا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "هذا التوسع في خدمات الاشتراكات نحو المزيد من المناطق الجغرافية واللغات العالمية المختلفة يعتبر جزءاً من استراتيجتنا لتعزيز تجربة الزبون وبناء محتويات حصرية. مع رغبة المتابعين بالمزيد من محتوياتهم المفضلة، فإن هذه الخدمة ستسمح لهم بالاقتراب أكثر من جميع نواحي الرياضة التي يحبونها".

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