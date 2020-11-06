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موتور1.كوم يقدّم شعاره الجديد من قبل "بيننفارينا"

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تم بثّ حدث الكشف عن الشعار الجديد عبر الإنترنت في 10 دول حول العالم، من مقرّ الشركة المصممة الإيطالية الشهيرة.

بات لدى موتور1.كوم التابعة لـ شبكة موتورسبورت المنصة الرقمية العالمية الرائدة في مجال السيارات ورياضتها، شعارٌ جديد صُمم من قبل "بيننفارينا".

بعد خمس سنوات، تمت إعادة تصميم شعار المنصة الرقمية متعددة اللغات، إلى شكل أكثر عصرية وديناميكية، لكن بالمقابل، مع المحافظة على الشكل العام المعروف واحترام الهيكلية التي تسير عليها المنصة في 10 بلدان حول العالم. ويتوافق هذا التعاون مع الذكرى الـ 90 لإنشاء الشركة الإيطالية العريقة الشهيرة، وهذا ما سيمنح علامة موتور1.كوم التجارية روحاً جديدة تؤكّد اتجاهها لتعزيز تواجدها ضمن السوق العالميّ.

خيارات شعار موتور1.كوم وفق نسخة كلّ بلد

خيارات شعار موتور1.كوم وفق نسخة كلّ بلد
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الصورة من قبل: موتور1

Motor1.com logo.

Motor1.com logo.
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الصورة من قبل: موتور1

وتمّ استبدال الشكل المربع بالدائري. بينما بات قسم ".كوم" يضمّ أعلام الدول المختلفة لكل نسخة، وتمّ تعديل الخط كذلك.

وضمن حدث تمّ بثه  عبر الإنترنت مباشرة من مقر "بيننفارينا"، تمّ الكشف عن الهوية البصرية الجديدة للموقع، حيث كان باولو بيننفارينا رئيس الشركة، فيليو سالزا رئيس قسم السيارات ضمن شبكة موتورسبورت وأليساندرو لاغو مدير نسخة موتور1.كوم الإيطالية، متواجدين جميعهم.

وخلال الحدث الرقمي الذي تمّ بثه كذلك ضمن جميع قنوات موتور1.كوم العالمية (الموقع الإلكتروني، فيسبوك ويوتيوب)، تمّ عرض وثائقي عن كيفية تصميم الشعار ولقطات خلف الكواليس على التعاون المتميز بين الطرفين. كما تمّ رفع الشعار الجديد لجميع منصات شبكة موتورسبورت بعد دقائق من الحدث.

نموذج نسخة "موتور1" على الهاتف الذكيّ

نموذج نسخة "موتور1" على الهاتف الذكيّ
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الصورة من قبل: موتور1

منصّتا "موتور1" على الحاسب والهاتف

منصّتا "موتور1" على الحاسب والهاتف
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الصورة من قبل: موتور1

من جهته قال فيليبو سالزا رئيس قسم السيارات ضمن شبكة موتورسبورت: "نحن في شبكة موتورسبورت، لدينا أكثر من 50 مليون زيارة شهرية لمتابعين يتكلمون 9 لغات مختلفة ويتفاعلون مع منصاتنا الخاصة بالسيارات. لكن لغة التصميم واحدة وعالمية، وأردنا تعزيز هذه الفكرة من خلال إعادة تصميم شعارنا لمنصتنا الرائدة موتور1.كوم".

فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات في شبكة موتورسبورت

فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات في شبكة موتورسبورت

تصوير: موتور1

بالمقابل، قال باولو بيننفارينا، رئيس الشركة: "على مدار 90 عاماً، قمنا بتصميم الشعارات للعديد من الشركات المرموقة حول العالم، لمَ لا نقوم بتصميم شعار منصة عالمية خاصة بالسيارات؟ المرونة التي نتمتع بها تسمح لنا بتطبيق معاييرنا التصميمية ضمن جميع القطاعات المختلفة: نحن نصمم شعارات السيارات الكهربائية وكذلك القطارات، اليخوت، المباني والمبادرات وغيرها. في مشاريعنا، غالباً ما نبدأ من تعريفٍ للهوية المعروفة لشركائنا، وبالتالي فإن تصميم شعار موتور1.كوم الجديد يتناسب تماماً مع هذا الاتجاه".

تقديم موتور1

تقديم موتور1
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الصورة من قبل: موتور1

"موتور1.كوم" وشعار بيننفارينا

"موتور1.كوم" وشعار بيننفارينا
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الصورة من قبل: موتور1

أما جون نيف، رئيس تحرير النسخة العالمية من موتور1.كوم، فقال: "ليس هناك أفضل وأعظم وأقوى وأكثر أهمية وتأثيراً وتميزاً من تصاميم بيننفارينا. يتملّكنا الفخر الشديد لشراكتنا مع بيننفارينا - التي صممت شعارات أعظم السيارات في القرن الأخير - وتحقيق هذه الخطوة الهامة التي تمهّد لمرحلة جديدة ومثيرة لشركتنا".

فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات في شبكة موتورسبورت وأليساندرو لاغو مدير نسخة موتور1.كوم الإيطالية

فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات في شبكة موتورسبورت وأليساندرو لاغو مدير نسخة موتور1.كوم الإيطالية

تصوير: موتور1

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