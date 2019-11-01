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"موتورسبورت غيمز" تعلن عن الموسم الثاني لسلسلة لومان الإلكترونية مع صيغة جديدة

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"موتورسبورت غيمز" تعلن عن الموسم الثاني لسلسلة لومان الإلكترونية مع صيغة جديدة
01-11-2019

أعلنت "موتورسبورت غيمز" - قسم الرياضة الإلكترونية في شبكة موتورسبورت - عن الموسم الثاني من سلسلة لومان الإلكترونية الناجحة، مع زيادة الجائزة الكلية إلى 200 ألف دولار.

نجحت هذه السلسلة - التي تمثّل تعاونًا مشتركًا بين نادي سيارات الغرب "أيه سي أو"، الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" وشبكة موتورسبورت - في استقطاب أكثر من 215 ألف مشاهد مباشر و6.4 مليون انطباع على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الجولة الختامية "سوبر فاينال" من الموسم الماضي في سباق لومان 24 ساعة في يونيو/حُزيران من هذا العام.

وسيواصل الموسم الثاني من السلسلة الإلكترونية في جذب اللاعبين من حول العالم عبر صيغة مبتكرة تجمع المتنافسين من خلفيات احترافية وللهواة، حيث سيكون هنالك بطولة تصفيات "برو" للمحترفين وأخرى للمحترفين-الهواة من أجل أن يكتسب المشاركين بها مكانهم على شبكة الانطلاق في يونيو/حُزيران 2020 ضمن "السوبر فاينال".

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وسيستمر التسابق في هذا الموسم من خلال لعبة مايكروسوفت "فورزا موتورسبورت 7"، والمتاحة على الحاسب الشخصي ومنصّة "اكس بوكس وان". ويُمكنكم الاطّلاع على الإعلان التشويقي للموسم الثاني من السلسلة هنا.

 

وتعِد الجولة الختامية بأن تكون أكبر حدث تسابق إلكتروني احترافي ضمن شبكة محلية يُقام على حلبة سباق، مع أكثر من 50 مشارك يتواجدون شخصيًا على حلبة لومان الشهيرة.

كما سيتمّ بثّ الحدث بأكمله إلى جانب سلسلة التصفيات للمحترفين مباشرة عبر منصّات يوتيوب، فيس بوك وتويتش تي في.

وتعقيبًا على ذلك قال غيرار نوفو المدير التنفيذي لبطولة "دبليو إي سي": "بعد البداية الإيجابية لسلسلة لومان الإلكترونية، والجولة الختامية المميزة على هامش سباق لومان 24 ساعة، نتطلّع إلى بداية الموسم الثاني، إذ أنّنا شغوفون من أجل جلب رياضة السيارات، وسباقات التحمّل تحديدًا، إلى كل من منافسينا ومشاهدي هذه الرياضات. حيث نعتقد أنّ الصيغة الجديدة المبتكرة والمثيرة، وزياة قدر الجائزة، إلى جانب جولة ختامية أخرى على هامش أحد أكبر الأحداث في رياضة السيارات، ستأخذ الرياضات الإلكترونية إلى مستوى آخر تمامًا".

من جانبه قال ستيفن هوود من شبكة موتورسبورت: "الموسم الثاني من أكثر سلاسل الرياضات الإلكترونية رفيعة المستوى على روزنامة سباقات رياضة السيارات الإلكترونية هو أمر نفخر بريادته في شبكة موتورسبورت. إذ أنّ الموسم الافتتاحي حقق نجاحًا ضخمًا ولا نطيق الانتظار كي نرحّب بمجتمع اللاعبين ضمن ما نعتقد بأنّه سيكون رحلة أكثر إثارة إلى لومان".

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