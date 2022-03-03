منظمة رياضة السيارات الأسترالية تدرس إمكانية حظر السائقين الروس

مثل المملكة المتحدة، تأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عدم حظر مشاركة السائقين الروس، بل إلزامهم المشاركة تحت علم "فيا" المُحايد.

حيث قال متحدث باسم منظمة رياضة السيارات الأسترالية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المسألة قيد الدراسة حالياً، وتتم استشارة السلطات الفدرالية المختصة وشركة جائزة أستراليا الكبرى".

وفي حال حصل الحظر الأسترالي، فسيكون أقل وطأة من البريطاني، وذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي لكلا البلدين.

لكن هذا يعني أن نيكيتا مازبين سائق هاس لن يتمكن حينها من المشاركة في جائزة أستراليا الكبرى الشهر المقبل، هذا إن بقي مع الفريق الأمريكي.

ولم يعلن الفريق بشكل رسمي بعد أي قرار بإنهاء عقد سائقه الروسي مبكراً.