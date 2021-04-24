منافسات "ستوك كارز" البرازيلية تُنقل مباشرة على منصة "موتورسبورت.تي في"

ضمن سابقة من نوعها بالنسبة إلى منصة البث الرقمي "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى شبكة موتورسبورت، سيتم نقل سلسلة "ستوك كارز" البرازيلية الشهيرة للغاية، والتي تضم نجوماً ومشاهير من سائقي الفورمولا واحد، بشكل مباشر ولجميع المتابعين حول العالم، بشكل حصري.

بدءاً من عطلة نهاية هذا الأسبوع سيتم نقل كامل مجريات الجولات الـ 12 بشكل مباشر على المنصة الرقمية، في صفقة تمنح "موتورسبورت.تي في" حقوق النشر العالميّ وغير الحصري في البرازيل والأرجنتين. وستنضم "ستوك كارز" إلى برنامج القنوات الخاصة الذي ينمو بسرعة في "موتورسبورت.تي في"، ما يمنح المتابعين نظرة خاصة لما يجري خلف كواليس السلسلة ومع نجومها.

وتعتبر السلسلة البرازيلية من أهم سلاسل السباقات في أمريكا الجنوبية وتملك تاريخاً طويلاً في جذب سائقي الفورمولا واحد السابقين إليها. تأسست عام 1979، ولم تتوقف السلسلة منذ ذلك وطوال 40 عاماً عن تقديم أفضل وأروع المعارك على أرض الحلبة.

وبالرغم من أهميتها في أمريكا الجنوبية، لكن للسلسلة حضوراً عالمياً كذلك، بتواجد سائقين من بطولات مثل الفورمولا واحد، إندي كار، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة.

ولعل من أبرز السائقين البرازيليين المشاركين في هذا الموسم: فيليبي ماسا سائق الفورمولا واحد السابق والفائز بعدة سباقات، وكذلك روبنز باريكيللو، إضافة إلى نيلسون بيكيه الابن سائق الفورمولا واحد السابق، وكذلك ريكاردو زونتا، ودانيال سيرا الفائز مرتين بسباق لومان 24 ساعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها منصة "موتورسبورت.تي في" بنقل منافسات "ستوك كارز" وهذا ما يعتبر تطوراً للمنصة الرقمية نحو عالم البثّ المباشر. ولطالما كانت مقراً لأكثر من 1000 بثّ رقمي مباشر لأكثر من 125 سلسلة سباقات، إضافة إلى مجموعة كبيرة للغاية من الفيديوهات الجاهزة تحت الطلب.

وأعلنت المنصة مؤخراً كذلك عن "موتورسبورت.تي في لايف" التي ستكون أول منصة إخبارية تقدم آخر وأحدث المستجدات الحاصلة في عالم رياضة السيارات من استديوهاتها في لندن وميامي.

وستجلب هذه الصفقة المحتويات المتعلقة بمنافسات "ستوك كارز" البرازيلية إلى جمهور شبكة موتورسبورت العالميّ الكبير الذي يبلغ 56 مليون زائر شهري كما ستقربها من الجمهور الشاب. ولن تعمل فقط على تقوية موقعها بين المنافسين، بل ستعزز بالفعل من حضورها الإعلامي والتجاري، ما يعني رغبة المزيد من المصنّعين العالميين والعلامات التجارية الكبيرة بالانضمام.

حيث قال إريك جيلبرت، رئيس منصة "موتورسبورت.تي في": "تملؤنا الحماسة حيال هذه الشراكة مع سلسلة ’ستوك كارز’ البرازيلية. إنها صفقة شراكة على عدة مستويات تتضمن قناة رسمية ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في’، وحقوق بثّ عالمية لجميع السباقات، إضافة إلى محتويات متعلقة ومقالات تحريرية بدعم من المنصة الشركة ’موتورسبورت.كوم’. تعتبر السلسلة من أهم السلاسل في البرازيل وتمتلك حضوراً عالمياً قوياً، إضافة إلى تمركزها كمركز جذب للجمهور العالمي. نحن نركز بالتأكيد على الحضور العالميّ ونود المساهمة في ذلك".

من جهته، قال فيليبي ماسا سائق الفورمولا واحد البرازيلي السابق: "من الرائع حقاً بالنسبة لي أن أشارك في سلسلة ’ستوك كارز’، تملؤني الحماسة حقاً للمشاركة بسلسلة لطالما أردتُ المنافسة ضمنها، خاصة الآن مع البثّ الذي تقدمه منصة ’موتورسبورت.تي في لايف’ والدعم التحريري من ’موتورسبورت.كوم’. من الرائع حقاً التواجد ضمن سلسلة برازيلية تبثّ إلى جميع أنحاء العالم. سيتمكن جمهور رياضة السيارات من رؤيتي، وغيري من السائقين على شبكة الانطلاق. تهانينا إلى ’موتورسبورت.تي في’ وإلى ’ستوك كارز’ على هذا الإنجاز الهام الذي سيستفيد منه السائقون والمتابعون على حد سواء".