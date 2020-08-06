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مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

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مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"
06-08-2020

ستقوم شركة صناعة السيارات الألمانية الرائدة بعرض محتواها للفورمولا واحد والفورمولا إي للمشجّعين حول العالم بالتعاون مع ستوديوهات موتورسبورت.

أطلقت مرسيدس قناة مخصصة على "موتورسبورت.تي في"، منصّة المشاهدة الرقمية ضمن شبكة موتورسبورت والمخصصة للمحتوى المتعلق بالسيارات وسباقاتها.

وستوفّر قناة مرسيدس للمشجّعين محتوى حول ما يدور خلف كواليس أحد أكثر فرق الفورمولا واحد نجاحًا في التاريخ، إلى جانب المحتوى الخاص بفريق الفورمولا إي، فرق التسابق الزبونة ومشاريع السيارات الأخرى التي تعمل بها الشركة.

وستكون تلك القناة متاحة لجمهور شبكة موتورسبورت الذي يبلغ 56 مليون متابع شهريًا من متابعي السيارات وسباقاتها حول العالم، مع استهداف وضع المتابعين في قلب الحدث لما يقوم به أحد أكثر صانعي السيارات نجاحًا في التاريخ.

وكجزء من ذلك البرنامج، فإنّ شبكة موتورسبورت ستتعاون كذلك مع مرسيدس من خلال الاستعانة بمنصّة "موتورسبورت ستوديوز" من أجل إنتاج مشترك لمحتوى فريد يعرض حصريًا على "موتورسبورت.تي في".

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz

Photo by: Motorsport Images

2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG

2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Photo by: Motorsport.com

في المقابل، ستحصل مرسيدس على وصول لأرشيف هائل من المحتوى الإعلامي، والذي يتضمّن أكثر من 26 مليون صورة يعود تاريخها إلى سيارة المحرك الأصلية التي أنتجتها مرسيدس في 1886.

واحتفالًا بإطلاق القناة، ستوفّر مرسيدس للمتابعين فرصة العودة إلى مجريات جائزة بريطانيا الكبرى الأخيرة عبر الحلقة الأحدث من سلسلة فيديوهات المراجعة التي يقوم بها الفريق عقب السباقات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مرسيدس هي آخر مصنّع يطلق قناة مخصصة له على منصة "موتورسبورت.تي في" والأوّل الذي يُضمّن محتوى مختص بالفورمولا واحد كجزء مما سيكون متاحًا للمتابعين.

كما أنّ التعاون بين شبكة موتورسبورت ومرسيدس سيجمع رائدَين في الصناعة، مع الوصول الهائل لمتابعي رياضة السيارات على شبكة موتورسبورت والتفاعل الفريد على وسائل التواصل الاجتماعي مع المشجّعين، ما يجعل تلك شراكة قوية في العالم الرقمي لرياضة السيارات.

ومع عدد متابعين كلي على وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 19.5 مليون متابع وأكثر من 125 مليون تفاعل على مدار موسم 2019، فإنّ "مرسيدس أيه ام جي بيتروناس فورمولا وان تيم" هو فريق الفورمولا واحد الرائد على وسائل التواصل الاجتماعي ومن حيث التفاعل مع المشجعين، حيث يحتل ما نسبته 35 بالمئة من التفاعل بين جميع فرق الفورمولا واحد.

فيما ستوفّر الشراكة مع شبكة موتورسبورت للفريق فرصة أخرى لتنشيط وتوزيع المحتوى إلى جمهور كبير في رياضة السيارات، إلى جانب تعزيز الوصول الخاص بفريقها في الفورمولا إي، الفرق الزبونة والمحتوى الخاص بالسيارات.

وتعقيبًا على ذلك، قال المدير التجاري لدى "مرسيدس أيه ام جي بيتروناس فورمولا وان تيم" ريتشارد ساندرز: "نفتخر بريادتنا في الفورمولا واحد عندما نتحدث عن الجمهور والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنّ العمل مع شبكة موتورسبورت سيمنح مشجّعينا وجهة أخرى للاستمتاع بالمحتوى الخاص ببرامجنا في رياضة السيارات، وسيُمكننا من مشاركة ثراء المحتوى الذي تتمتع به عائلة مرسيدس موتورسبورت، من الفورمولا واحد إلى الفورمولا إي إلى الفرق الزبونة".

من جهته، علّق جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت في هذا الصدد قائلًا: "هذا هو التقاء اثنين من روّاد مجاليهما، حيث نسعى إلى إضافة مستوى آخر إلى طريقة خدمة كل منا لجمهوره. السرد القصصي بات الأساس في طريقة وصول العلامات التجارية والمنصات إلى العامة اليوم، حيث نتطلّع إلى إنتاج مشترك لقناة تكون وجهة حقيقية لمشجّعي مرسيدس".

يُمكنكم متابعة قناة مرسيدس على "موتورسبورت.تي في" من هنا

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