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مبادرة More than Equal تنشر أهم نتائج دراستها حول مشاركة النساء في رياضة السيارات

نشرت مبادرة More than Equal نتائج أكبر دراسة عالمية لمشاركة النساء في رياضة السيارات، حول أهم النواحي التي يجب تحسينها.

"أكثر من ندّ" تهدف لكسر سوء الفهم حيال مشاركة السائقات في السباقات

بعد تحقيق مفصل شمل أكثر من 13.000 مشاركة وأكثر من 70 مقابلة مع أهم الشخصيات في عالم الرياضة، يبدو أن رياضة السيارات هي الأقل بين الرياضات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، خلف رياضة كرة القدم الأمريكية فقط، بمعدل مشاركة لا يتجاوز 10 بالمئة.

وكانت ليلى لومباردي آخر سائقة شاركت في الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى لموسم 1976، وتهدف مبادرة More than Equal إلى المساعدة في تحديد، تطوير ودعم المشاركة النسائية في رياضة السيارات.

وأظهرت البيانات أن اهتمام النساء بالفورمولا واحد بشكل خاص قد تصاعد بنسبة 40 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض العمر الوسطيّ لأعمار الفتيات المهتمات بالرياضة بمقدار 10 سنوات مقارنة بالذكور.

وبحثت الدراسة كذلك في العوامل الأساسية التي تعيق النساء من المشاركة، والتي أشارت إلى طيف واسع منها: التكاليف، الانطباعات السلبية حيال القدرات والمهارات، غياب المعرفة حيال المتطلبات البدنية للمشاركة وغياب وجود أمثلة تقتدي بهنّ الفتيات.

وباستعمال البيانات، ستقوم مبادرة More than Equal التي أسسها دايفيد كولتارد الفائز بـ 13 سباقاً في الفورمولا واحد، ببناء برنامج تقصٍ وتطوير للمهارات بالتعاون مع "هينستا" المختصة بتطوير الأداء الرياضي.

وسيقدم البرنامج الدعم للمواهب اليافعة بهدف إيجاد فرص تسابقية تقنية وتدريبية إضافة إلى الدعم البدني، المادي وغيره.

مبادرة More than Equal

مبادرة More than Equal

تصوير: Right Formula

حيث قال كولتارد: "ما تشير إليه الدراسة بوضوح هو أن السائقات تواجهن مجموعة من التحديات أكثر من زملائهن الذكور. يقدم التقرير نظرة عامة على ما نحتاجه لتحسين ذلك".

من جهتها، ترى كارن ويب-موس رئيسة المبادرة أن الدلائل التي أظهرتها الدراسة تعني أن الوقت حان للتحسين.

فقالت: "أظهر التقرير أن المتابعين يريدون التغيير وأن السائقات تستحقّ فرصاً حقيقية. لذا بالرغم من الآراء السلبية، فإن الوقت قد حان للعمل معاً لتحديد التحديات والعمل عليها".

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